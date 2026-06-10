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पन्ना में दिल दहलाने वाली वारदात, बेटी को कमरे से बाहर निकालकर मां की हत्या, आरोपी ने भी की आत्महत्या

पन्ना: पवई थाना क्षेत्र से बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां वार्ड क्रमांक-14 में किराए के मकान में रहने वाली 37 वर्षीय आशा कार्यकर्ता रजनी शुक्ला की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई. वारदात को अंजाम देने के बाद पकड़े जाने के डर से आरोपी युवक सुरेंद्र उर्फ सीताराम तिवारी ने भी आत्महत्या कर ली. मृतिका रजनी शुक्ला सुनवानी में आशा कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ थीं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

घटना की सूचना मिलने के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. ​एसडीओपी भावना सिंह ने बताया, "आरोपी सुरेंद्र उर्फ सीताराम तिवारी, जो कि मृतिका के गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है, रजनी शुक्ला के किराए के मकान पर पहुंचा. वहां उसने आशा कार्यकर्ता की 17 वर्षीय नाबालिग बेटी को कमरे से बाहर निकाल कर कुंडी लगा ली और रजनी शुक्ला से किसी बात को लेकर विवाद करने लगा. विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने पास रखे धारदार हथियार से रजनी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई."

हत्या के बाद युवक ने की आत्महत्या (ETV Bharat)

हत्या के बाद युवक ने की आत्महत्या

​एसडीओपी भावना सिंह ने बताया, "मृतिका की 17 वर्षीय बेटी ने पुलिस को सूचना दी, इसके बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जब घर के दरवाजे तोड़े गए तो कमरे की हालत देख पुलिस के भी होश उड़ गए. कमरे के अंदर दोनों के शव लहूलुहान हालत में पड़े हुए थे. महिला की हत्या के बाद आरोपी युवक सुरेंद्र उर्फ सीताराम तिवारी ने भी आत्महत्या कर ली. पुलिस मामले की जांच कर रही है."

हत्या के कारणों का खुलासा नहीं

​हत्या और आत्महत्या के इस दोहरे मामले की जानकारी लगते ही एसडीओपी भावना सिंह दांगी ने भी घटनास्थल पहुंचकर जांच की. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए हैं. फिलहाल हत्या के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है, पुलिस हर एंगल से मामले की बारीकी से जांच कर रही है. पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है.