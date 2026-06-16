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पन्ना में चूना गच्ची का जादू! राजा महाराजा इसी सीमेंट से बनाते थे हजारों साल टिकने वाले किले

पन्ना में चूना, दाल और मसाले से बन रहा भवन, राजा और महाराजा वाले स्टाइल में निर्माण से 500 साल से ज्यादा टिकती है इमारत, आंधी बारिश भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती. संजय रैकवार की रिपोर्ट.

ANCIENT TIMES CEMENT TECHNIQUE
पन्ना में चूना गच्ची का जादू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 1:32 PM IST

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Updated : June 16, 2026 at 2:01 PM IST

3 Min Read
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पन्ना: आधुनिक युग में हम देखते हैं कि प्राचीन युग की सैकड़ों वर्ष पुरानी इमारतें आज भी खड़ी है. कई इमारतें हजारों साल पुरानी हैं फिर भी ज्यों की त्यों खड़ी है, लेकिन आधुनिक युग में आने वाले सीमेंट की मियाद 100 वर्ष ही रहती है. 100 वर्ष के बाद आधुनिक युग का सीमेंट अपनी पकड़ छोड़ देता है, लेकिन सदियों पुरानी सीमेंट बनाने की यह तकनीक का कोई मुकाबला नहीं है. क्योंकि यह सीमेंट 500 साल से ज्यादा की मजबूती प्रदान करता रहता है. आइए जानते हैं राजा महाराजाओं के दौर की इस जादूई सीमेंट के बारे में.

प्राचीन युग की सीमेंट बनाने की ट्रिक

पन्ना के महेंद्र भवन महल को सरकार द्वारा हेरिटेज होटल के लिए 99 साल की लीज में दिया गया है. यह होटल राजस्थान की कंपनी को दिया गया है. इस कंपनी द्वारा करीब 4 वर्षों से होटल के चारों तरफ पत्थर की बड़ी-बड़ी दीवार खड़ी की जा रही हैं. इस दीवार में प्राचीन युग की तरह बनाए गए सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है. दीवार निर्माण में ईंट की जगह पत्थर का प्रयोग हो रहा है. बताया जा रहा है कि इस दीवार की उम्र 100 वर्ष नहीं बल्कि 500 साल होगी.

चूना गच्ची मिस्त्री कमलेश कोरी बातचीत (ETV Bharat)

उड़द दाल और गुड़ से मिलता है दम

चूना गच्ची मिस्त्री कमलेश कोरी बताते हैं कि इस सीमेंट को बहुत ही मेहनत के साथ तैयार किया जाता है. इसके लिए पहले दो बड़े-बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं और उन गड्ढे में कई दिनों तक इस मिश्रण को डालकर घोला जाता है. फिर यह मिश्रण बनकर तैयार होता है. इसको बनाने में रेत, ईटों की सुर्खी, उड़द की दाल, गाद, बेल का फल, चूना, गुड़ का उपयोग किया जाता है. उससे पत्थरों की जुड़ाई की जाती है. इस मिश्रण से बना सीमेंट स्थानीय भाषा में ''चुना गच्ची'' के नाम से जाना जाता है. जिसकी मियाद 500 साल रहती है.

BUILDINGS MADE WITHOUT CEMENT
उड़द की दाल और गुड़ से बना है सीमेंट (ETV Bharat)
HISTORICAL PLACES CONSTRUCTION
पन्ना में चूना, दाल और मसाले से बन रहा भवन (ETV Bharat)

मिस्त्री कमलेश कोरी ने आगे बताया, "यह सीमेंट बहुत ही मजबूत रहता है, पुराने जमाने में राजा महाराजा इसी सीमेंट से इमारतें बनवाते थे क्योंकि उस समय में आधुनिक युग का सीमेंट नहीं हुआ करता था. इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको सेट होने में कम से कम 10 साल लगता है. सेट होने के बाद पत्थर बन जाता है, जिसके बाद इसकी मियाद 500 वर्ष तक रहती है."

Last Updated : June 16, 2026 at 2:01 PM IST

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