ETV Bharat / state

पन्ना में हॉस्पिटल एम्बुलेंस का ब्रांडेड अवतार! सायरन बजा बोतलों के लिए खाली कराते हैं रोड

मध्य प्रदेश के पन्ना में अस्पताल एंबुलेंस का अनूठा इस्तेमाल. हैरान करते हुए मरीजों की जगह बोतलों का बेपरवाह परिवहन.

Panna ambulance new service
पन्ना में सरकारी एंबुलेंस से शराब तस्करी करते हुए 3 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना में जीवनरक्षक मानी जाने वाली सरकारी एंबुलेंस सेवा के दुरुपयोग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. गुनौर थाना पुलिस ने गुरुवार रात महेबा रोड स्थित बेलही महादेव मंदिर मेन गेट के पास एक एंबुलेंस को पकड़ा, जिसमें मरीजों की बजाय कीमती शराब भारी मात्रा में भरी हुई थी. पुलिस ने ड्राइवर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही एंबुलेंस और शराब को जब्त कर लिया है.

10 पेटी देशी शराब बरामद

जानकारी के अनुसार, गुनौर थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचित किया गया कि शराब तस्कर द्वारा बीते कई महीनों से सरकारी एंबुलेंस में शराब तस्करी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात महेबा रोड स्थित बेलही महादेव मंदिर मेन गेट के पास चेकिंग लगाई. इस दौरान संदिग्ध एंबुलेंस को पकड़ा गया, जिसमें 10 पेटियां (120 लीटर) अवैध देशी मदिरा व मसाला शराब बरामद की हैं. जब्त शराब की कीमत लगभग 60 हजार रुपए बताई जा रही है.

GOVERNMENT AMBULANCE LIQUOR SMUGGLING
एंबुलेंस में शराब तस्करी करने वाले आरोपी गिरफ्तार (Getty Images)

ड्राइवर सहित 3 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एंबुलेंस ड्राइवर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एंबुलेंस को जब्त कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ गुनौर थाना में आबकारी एक्ट के अंतर्गत 34(2) सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया.

तस्करों से पूछताछ में जुटी पुलिस

पुलिस को पता चला है कि अमानगंज से शराब की तस्करी कर गुनौर के अन्य स्थानों पर इसे सप्लाई किया जा रहा था, 108 एंबुलेंस के जरिए शराब तस्करी के इस मामले को विभाग ने गंभीरता से लिया है.

गुनौर थाना प्रभारी माधवी अग्निहोत्री ने बताया, " शराब तस्करी के खिलाफ जिले में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में गुनौर थाना क्षेत्र में मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर घेराबंदी कर एक एंबुलेंस को पकड़ा है, जिसमें भारी मात्रा में देशी शराब बरामद हुआ है. शराब की कीमत लगभग 60 हजार रुपए है. इस संबंध में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. सभी आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है."

TAGGED:

PANNA HOSPITAL NEWS
PANNA NEWS
GOVERNMENT AMBULANCE
MADHYA PRADESH NEWS
PANNA AMBULANCE NEW SERVICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.