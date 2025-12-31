पन्ना में दुर्गम घाटियों के बीच रहस्यमयी सीढ़ियां, खच्चर की पीठ पर चूने की बोरी में छेद से हुआ निर्माण
अजयगढ़ की दुर्गम घाटी में पन्ना रियासत के 10वें नरेश महाराजा रुद्र प्रताप सिंह जूदेव द्वारा बनवाई गई दुर्गम घाटी में रहस्यमई सीढ़ियां।
Published : December 31, 2025 at 12:11 PM IST
पन्ना: हीरानगरी पन्ना विंध्याचल की पहाड़ियों पर बसा हुआ है. यहां पर पहुंचने के लिए घाटियों से होकर गुजरना पड़ता है. जहां पर खतरनाक घुमावदार घटिया स्थित है. वहीं पन्ना में स्थित अजयगढ़ तहसील जाने के लिए अजयगढ़ की दुर्गम घाटी से गुजरना पड़ता है. यह घाटी अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं. यह घाटी लगभग 5 किलोमीटर लंबी है और इसकी घुमावदार मोड़ तीखी चढ़ाई और ढलाई देखकर अच्छे-अच्छे वाहन चालकों के पसीने छूट जाते हैं.
पन्ना में घाटियों के बीच रस्यमयी सीढ़ियां
निर्माण के दौरान इसी घाटी में रहस्यमयी सीढ़ियां स्थित है, जो घाटी के बीचो-बीच बनी हुई है. इन सीढ़ियों की संख्या करीब 27 है. जो सैकड़ों वर्ष गुजर जाने के बाद भी आज भी सुरक्षित है. बताया जाता है कि पुराने जमाने में जब लोग यात्रा बैलगाड़ी व पैदल यात्रा करते थे, तो इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते थे. जिससे पैदल यात्री कम समय में यात्रा पूरी कर सकते थे.
इसी के साथ ही घाटी के निर्माण के समय ही राजाओं द्वारा अद्भुत जल संरचनाएं निर्मित कराई गई थी, जो आज भी सैकड़ों वर्ष पुरानी हो जाने के बाद भी संरक्षित है. जल संरचनाओं के कारण घाटी का कटाव नहीं हो पता है और पानी आसानी से बरसात के समय निकल जाता है.
खच्चर की पीठ पर चूने की बोरी से प्रेरित घाटी का निर्माण
इतिहासकार सूर्यभान सिंह परमार बताते हैं कि "अजयगढ़ घाटी का निर्माण पन्ना के 10वें नरेश महाराजा रुद्र प्रताप सिंह जूदेव द्वारा 1870 से 1890 के बीच करवाया गया था. इसी समय उनके द्वारा बलदेवजी मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था. इस निर्माण की काफी रोचक कहानी है. जिसमें एक खच्चर के पीठ पर चूने की बोरी बांधकर उसमें छेद कर दिया गया और खच्चर जैसे-जैसे घाटी उतरता गया, वैसे-वैसे उसी रास्ते पर घाटी का निर्माण करवाया गया था.
इस समय की प्राकृतिक जल संरचनाएं बनी हुई है. घाटी के बीच में जो रहस्यमयी सीढ़ियां बनी हुई है. वह भी राजाओं द्वारा निर्मित करवाई गई थी. जो पैदल यात्री गुजरते थे, उनका समय कम करने के लिए इन साढ़ियों का निर्माण करवाया गया था. हालांकि आज के समय में इन सीढ़ियों का लोग उपयोग नहीं करते हैं."
मिट्टी का कटाव न हो, बनाई गई जल संरचनाएं
स्थानीय निवासी चरण सिंह यादव बताते हैं कि "यह सीढ़ियां स्टेट जमाने की बनवाई हुई है. यहां पर राजाओं द्वारा सुंदर पानी का चोपड़ा व मंदिर भी स्थापित करवाया गया था. बरसात के समय घाटी से मिट्टी का कटाव ना हो, इसके लिए राजाओं द्वारा प्राकृतिक जल संरचनाएं भी बनाई गई थी. जो आज भी सैकड़ों साल पुराने हो जाने के बाद भी संरक्षित है".