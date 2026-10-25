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पन्ना में अजब हादसा, मोटरसाइकिल पर सवार पिता की मौत, पीठ पर बंधा बच्चा सुरक्षित

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

​पन्ना: पन्ना जिले के शाहनगर थाना के अंतर्गत पन्ना-कटनी मुख्य मार्ग पर एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ जो सबको हैरान कर रहा है. सड़क किनारे झाड़ियों में 24 अक्टूबर को 21 वर्षीय युवक का शव और उसकी क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान सरफराज पारधी के रूप में हुई है, जो कुपना घाट (नगवाखेड़ा) का रहने वाला था. इस दुर्घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि मृतक पिता के शरीर से उसका डेढ़ साल का मासूम बच्चा बंधा हुआ था. चौंकाने वाली बात यह रही कि इस भयानक हादसे में मासूम को खरोंच तक नहीं आई और वह पूरी तरह सुरक्षित है.

डेढ़ साल के मासूम से बंधा था पिता का शव