पन्ना में अजब हादसा, मोटरसाइकिल पर सवार पिता की मौत, पीठ पर बंधा बच्चा सुरक्षित
पन्ना-कटनी मार्ग पर दर्दनाक हादसा, झाड़ियों में मिला युवक का शव, शरीर से बंधे डेढ़ साल के मासूम को खरोंच भी नहीं. रिपोर्ट राकेश पाठक
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 3:05 PM IST
पन्ना: पन्ना जिले के शाहनगर थाना के अंतर्गत पन्ना-कटनी मुख्य मार्ग पर एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ जो सबको हैरान कर रहा है. सड़क किनारे झाड़ियों में 24 अक्टूबर को 21 वर्षीय युवक का शव और उसकी क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान सरफराज पारधी के रूप में हुई है, जो कुपना घाट (नगवाखेड़ा) का रहने वाला था. इस दुर्घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि मृतक पिता के शरीर से उसका डेढ़ साल का मासूम बच्चा बंधा हुआ था. चौंकाने वाली बात यह रही कि इस भयानक हादसे में मासूम को खरोंच तक नहीं आई और वह पूरी तरह सुरक्षित है.
डेढ़ साल के मासूम से बंधा था पिता का शव
घटना की जानकारी मिलते ही शाहनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया. डॉक्टर आशीष तिवारी ने बताया कि "पोस्टमार्टम किए जाने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया. मृतक के शरीर से बंधे मिले मासूम बच्चे को लेकर हर कोई हैरान है." पुलिस को मौके पर बाइक के अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झाड़ियों में घुसने के निशान भी मिले हैं, जिससे शुरुआती तौर पर इसे सड़क दुर्घटना से जोड़ा जा रहा है. हालांकि, घटना किन परिस्थितियों में हुई और बच्चा किस तरह बंधा हुआ था, यह अभी जांच का विषय बना हुआ है.
ये भी पढ़ें:
- पीथमपुर में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार बच्चों को ट्राला ने मारी टक्कर, तीनों की मौत
- मां की साड़ी का झूला बच्चे के लिए बना काल, हमेशा के लिए हो गया जुदा
मृतक सरफराज के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. परिजनों के मुताबिक सरफराज के तीन छोटे बच्चे हैं, जिनमें दो लड़कियां और एक लड़का शामिल है. घटना के संबंध में मृतक की बुआ सुती बाई ने बताया कि "हादसे के वक्त सरफराज की पत्नी बड़की बाई अपनी बच्ची का इलाज कराने कटनी गई हुई थी. परिजनों ने यह भी बताया कि 22 अक्टूबर को ही युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी." फिलहाल पुलिस दुर्घटना और अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बारीकी से जांच कर रही है ताकि मौत के असल कारणों का खुलासा हो सके.