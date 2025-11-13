पन्ना का ऐतिहासिक बिहारी जू मंदिर, यहां बनते हैं सबके बिगड़े काम
पन्ना के धर्म सागर तालाब के किनारे मौजूद है बिहारी जू का ऐतिहासिक मंदिर, मान्यता है कि भक्तों के बन जाते हैं बिगड़े काम.
पन्ना: मध्य प्रदेश का पन्ना हीरानगरी के अलावा मंदिरों की नगरी के नाम से भी जानी जाती है. यहां पर कई मंदिर स्थापित हैं. जिनकी स्थापना पन्ना राजवंश परिवार द्वारा कराई गई है. एक ऐसा ही मंदिर है, जिसकी स्थापना महाराजा छत्रसाल के पूर्व हुई है. यह मंदिर बिहारी जू हनुमान मंदिर के नाम से विख्यात है. जो पन्ना नगर के बीचो-बीच स्थित धर्म सागर तालाब के किनारे ऐतिहासिक गढ़ी में बना हुआ है. मंदिर सैकड़ों साल पुराना है. अब धीरे-धीरे जर्जर होता जा रहा है.
मंदिर के प्रधान पुजारी गुरु दत्त मिश्रा बताते हैं कि "इस मंदिर में उनके परिवार की कई पीढ़ियां पूजा करती आ रही है. पहले उनके पिता इस मंदिर में पूजा किया करते थे. यह मंदिर महाराजा छत्रसाल के पहले दुबे महाराज द्वारा बनवाया गया था. महाराजा छत्रसाल के आने के बाद दुबे महाराज और उनमें कुछ अनबन हो गई और वह यह मंदिर व यहां की संपत्ति छोड़कर सागर चले गए, जो महोबा के रहने वाले थे. दुबे महाराज के नाम से यहां पर दुबे तालाब भी स्थित है. जो पन्ना नगर के कुंजवन में बना हुआ है. यह विशाल तालाब है.
बिहारी जू और राधा रानी विराजमान है
इस मंदिर में बिहारी जू और राधारानी की प्रतिमा विराजमान है. यह ऐतिहासिक इमारत गढ़ी के बीचो-बीच बना हुआ है. इस मंदिर प्रांगण में राम भक्त हनुमान जी का भी मंदिर बना हुआ है. जो बिहारी जू और राधा रानी मंदिर के पीछे स्थित है.
धीरे-धीरे हो रहा है जर्जर
प्रशासन की देखरेख न होने के कारण यह मंदिर जर्जर होते जा रहा है. मंदिर के पीछे की दीवार भी गिर गई है. पुजारी गुरुदत्त मिश्रा बताते हैं कि "प्रशासन द्वारा कोई भी आर्थिक सहायता मंदिर में प्रदान नहीं की जाती है. लिहाजा मंदिर जर्जर होने की स्थिति में है. यह एक ऐतिहासिक इमारत है और जिला प्रशासन को ध्यान देकर इसको संजोने की जरूरत है.
चमत्कारी मंदिर भक्तों के बिगड़े काम बनते
गुरु दत्त मिश्रा मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यह चमत्कारी मंदिर है. यहां पर दूर-दूर से भक्त यहां पर पहुंचते हैं और श्रद्धा भाव से अपनी अर्जी लगाते हैं, तो उनके काम बन जाते हैं. मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भगवान को प्रसाद लगाया जाता है. इसके बाद भगवान को पानी भी पिलाया जाता है. उसके बाद भगवान को दूध भी पिलाया जाता है. जिसमें चम्मच से भगवान पानी व दूध दोनों पीते हैं, यह चमत्कारी मंदिर है.
बिहारी जू हनुमान मंदिर का चौखट पर पूरी पत्थर की नक्काशी है. अमूमन ऐसी पत्थर की चौखट देखने को नहीं मिलती है. यह मंदिर की चौखट गर्भगृह के बाहर लगी हुई है, जो देखने में बहुत ही सुंदर एवं अद्भुत प्रतीत होती है.