ETV Bharat / state

पन्ना का ऐतिहासिक बिहारी जू मंदिर, यहां बनते हैं सबके बिगड़े काम

पन्ना: मध्य प्रदेश का पन्ना हीरानगरी के अलावा मंदिरों की नगरी के नाम से भी जानी जाती है. यहां पर कई मंदिर स्थापित हैं. जिनकी स्थापना पन्ना राजवंश परिवार द्वारा कराई गई है. एक ऐसा ही मंदिर है, जिसकी स्थापना महाराजा छत्रसाल के पूर्व हुई है. यह मंदिर बिहारी जू हनुमान मंदिर के नाम से विख्यात है. जो पन्ना नगर के बीचो-बीच स्थित धर्म सागर तालाब के किनारे ऐतिहासिक गढ़ी में बना हुआ है. मंदिर सैकड़ों साल पुराना है. अब धीरे-धीरे जर्जर होता जा रहा है.

मंदिर के प्रधान पुजारी गुरु दत्त मिश्रा बताते हैं कि "इस मंदिर में उनके परिवार की कई पीढ़ियां पूजा करती आ रही है. पहले उनके पिता इस मंदिर में पूजा किया करते थे. यह मंदिर महाराजा छत्रसाल के पहले दुबे महाराज द्वारा बनवाया गया था. महाराजा छत्रसाल के आने के बाद दुबे महाराज और उनमें कुछ अनबन हो गई और वह यह मंदिर व यहां की संपत्ति छोड़कर सागर चले गए, जो महोबा के रहने वाले थे. दुबे महाराज के नाम से यहां पर दुबे तालाब भी स्थित है. जो पन्ना नगर के कुंजवन में बना हुआ है. यह विशाल तालाब है.

ऐतिहासिक बिहारी जू मंदिर (ETV Bharat)

बिहारी जू और राधा रानी विराजमान है

इस मंदिर में बिहारी जू और राधारानी की प्रतिमा विराजमान है. यह ऐतिहासिक इमारत गढ़ी के बीचो-बीच बना हुआ है. इस मंदिर प्रांगण में राम भक्त हनुमान जी का भी मंदिर बना हुआ है. जो बिहारी जू और राधा रानी मंदिर के पीछे स्थित है.