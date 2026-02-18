पन्ना में 300 साल पुराना ऐतिहासिक बरगद का पेड़, स्टेट जमाने की शिकारगाह थी केरवन कोठी
पन्ना में है केरवन कोठी के पास मौजूद है 300 साल पुराना बरगद का पेड़. विशाल जड़ों ने लिया तने का रूप.
पन्ना: स्टेट जमाने में राजाओं की शिकारगाह के लिए पन्ना की केरवन कोठी प्रसिद्ध है. यहीं पर एक विशाल बरगद का पेड़ लगा हुआ है. यह बरगद का पेड़ 300 वर्ष पुराना है. बरगद का यह पेड़ केरवन कोठी के पहले से ही यहां पर स्थापित है. बरगद के पेड़ के तने अब विशाल जड़ों में तब्दील हो गए हैं. स्टेट जमाने में केरवन कोठी राजाओं की शिकारगाह हुआ करती थी.
महाराजा छत्रसाल की राजधानी थी पन्ना
पन्ना एक ऐतिहासिक नगर है, इसको बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल ने अपनी राजधानी बनाया था. उन्हीं की वंशजों द्वारा यहां पर कई ऐतिहासिक मंदिर भी स्थापित करवाए गए. पन्ना विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर बसा हुआ है और चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है. पन्ना टाइगर रिजर्व की स्थापना के बाद से यहां पर जंगलों को सुरक्षित किया गया है. इसके बाद टाइगरों के लिए भी पन्ना को जाना जाने लगा.
300 साल पुराना बरगद का पेड़
पन्ना से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर स्थित पन्ना वन परिक्षेत्र के घनघोर जंगलों में केरवन कोठी स्थित है. राजाओं के जमाने में यहां पर राजा शिकार के दौरान यह पड़ाव रखते थे. यहां राजा रात गुजारते थे और फिर शिकार करते थे. पूर्व में यहां पर जंगली जानवरों का डेरा रहता था. आज भी पन्ना टाइगर रिजर्व के होने से अभी भी जंगली जानवरों का विचरण यहां पर बहुत ज्यादा रहता है. यहां पर लेपर्ड, हिरण और टाइगर अक्सर दिखाई देते हैं. यहीं पर एक पुराना बरगद का पेड़ है जो 300 साल से अधिक पुराना बताया जाता है. यह पेड़ केरवन कोठी के पहले से यहां पर मौजूद है.
आधे एकड़ में फैली हैं बरगद की जड़ें
स्थानीय निवासी नकुल शिवहरे बताते हैं कि "ग्राम कुंजवन के आगे जंगलों में केरवन कोठी स्थित है और कोठी के पीछे एक विशाल बरगद का पेड़ लगा हुआ है. यह बरगद का पेड़ कोठी बनने के पहले से ही यहां मौजूद है. यह बरगद का पेड़ करीब आधा एकड़ के एरिया में फैला हुआ है और इसकी विशाल जड़ें अब तनों का रूप ले चुकी हैं. यह बरगद का पेड़ काफी विशाल है और करीब 300 वर्ष पुराना है."
पुजारी सचिन मिश्रा बताते हैं कि "बरगद के पेड़ का हिंदू धर्म में काफी धार्मिक महत्व है. बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है. बरगद के पेड़ की पूजा वट वृक्ष और लंबी आयु के लिए लोग करते हैं. कहा जाता है कि सावित्री ने यमराज से अपनी पति के प्राण बचाने के लिए बरगद के वृक्ष के नीचे तपस्या की थी इसलिए इसे लंबी आयु के लिए भी जाना जाता है."