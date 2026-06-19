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नोएडा से पन्ना आकर अजमाई किस्मत, हुए मालामाल, 5 साल में मिले बेशकीमती 15 हीरे

पन्ना: नोएडा निवासी राणा सिंह को पन्ना के हीरे खदान में बेशकीमती हीरा मिला है. जिसकी अनुमानित कीमत 20 से 25 लाख रुपए आंकी जा रही है. राणा सिंह ने हीरे मिलने की खबरें सुनकर पन्ना में कई खदाने लगाईं थी. उन्हें पहले भी कई हीरे मिल चुके हैं. एक बार फिर उन्होंने अपनी पत्नी मीना सिंह के नाम पर खदान लगाई थी, जिसमें उन्हें फिर बेशकीमती हीरा मिला है.

नोएडा निवासी राणा सिंह ने अपनी पत्नी मीना सिंह के नाम से हीरा कार्यालय से 12 मार्च 2026 को 200 रुपए का चालान जमा कर पट्टा बनवाया था. इसके बाद पन्ना नगर से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम जरुआपुर की एक निजी खेत में खदान लगाई थी. जहां 18 जून 2026 को उन्हें एक हीरा मिला है. हीरा कार्यालय पन्ना द्वारा यह जानकारी 19 जून 2026 को साझा की गई है. जिसमें बताया गया कि आगामी निलामी में बिक्री के लिए इस हीरा को रखा जाएगा.

5 साल में 15 छोटे-बड़े हीरे मिले (ETV Bharat)

5 साल में 15 छोटे-बड़े हीरे मिले

मीणा सिंह के पति राणा सिंह वर्ष 2021 में कोरोना काल के बाद पन्ना आए थे. यहां हीरे की कहानियों से प्रेरित होकर, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में खदानें लगाना शुरू किया. तब से अब तक उन्हें 15 छोटे-बड़े हीरे मिल चुके हैं. मुनीम गौतम मिस्त्री ने बताया "यह हीरा जरुआपुर की खदान से प्राप्त हुआ है. उनके दोस्त राणा सिंह की पत्नी मीना सिंह के नाम पर हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर खदान लगाई थी. जिसमे वह देखरेख का कार्य करते हैं. मजदूरों के द्वारा खदान का उत्खनन करवाया और आखिरकार एक बार फिर बड़ा हीरा मिला है."

25 लाख कीमती हीरा मिला (ETV Bharat)

कार्यालय में हीरा कराया जमा

हीरा निरीक्षक नूतन जैन ने बताया "नोएडा निवासी राणा सिंह को पहले भी कई हीरे मिल चुके हैं. उनके द्वारा सभी हीरे, हीरे कार्यालय में जमा करवाए गए थे और हीरा बिक्री के बाद इसका भुगतान भी हो गया था. इससे प्रेरित होकर वह लगातार पन्ना नगर के विभिन्न क्षेत्रों में खदान लगा रहे हैं. 18 जून 2026 को उन्हें जरूआपुर स्थित निजी खेत की खदान में फिर एक बार हीरा मिला है, जिसका वजन 6.54 कैरेट है और जो उज्जवल किस्म का हीरा है. इसे आगामी नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा और उच्चतम बोली लगाने वाले व्यापारी को बेचा जाएगा."