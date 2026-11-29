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पन्ना के 21 मजदूर कर्नाटक में बंधक, गन्ने के खेत में 15 घंटे कर रहे काम, नहीं मिल रही मजदूरी

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

पन्ना: पन्ना के 21 मजदूरों सहित तीन बच्चों को कर्नाटक में गन्ने की खेती में काम के लिए बंधक बनाने का आरोप उनके परिजनों ने लगाया है. मामले को लेकर पन्ना जिले के शाहनगर नगर थाना के अंतर्गत बोरी चौकी में शिकायत दर्ज कराई गई है.

पन्ना के 21 मजदूर और 3 बच्चे कर्नाटक में बंधक