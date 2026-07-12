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पन्ना में 19 में से 2 किमी नहीं बनी सड़क, गांव वाले 3 साल से लगा रहे 60 किमी लंबा चक्कर

पन्ना में मड़वा घाटी में 2 किलोमीटर सड़क 3 साल से अधूरी, 20 ग्राम पंचायत के लोग रैपुरा पहुंचने लगा रहे 60 किमी का चक्कर. संजय रैकवार की रिपोर्ट.

PANNA MADWA GHAT ROAD INCOMPLETE
पन्ना में मड़वा घाटी में 2 किलोमीटर सड़क 3 साल से अधूरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 7:47 PM IST

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Updated : July 12, 2026 at 8:00 PM IST

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पन्ना: ठेकेदार ने 19 में से 17 किलोमीटर की सड़क बना दी लेकिन 2 किलोमीटर की सड़क अधूरी छोड़ दी. यह काम पिछले 3 साल से अधूरा पड़ा है. इस 2 किलोमीटर की अधूरी सड़क का खामियाजा एक-दो नहीं बल्कि 20 ग्राम पंचायतों के लोग उठा रहे हैं. यहां के लोग रैपुरा तहसील तक पहुंचने के लिए 60 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगा रहे हैं.

2 किलोमीटर नहीं बनी सड़क, लगा रहे 60 किलोमीटर का चक्कर

पवई विधानसभा अंतर्गत रैपुरा तहसील के अंतर्गत आने वाली मड़वा घाटी का निर्माण 3 सालों के बाद भी अधूरा पड़ा है. ठेकेदार द्वारा 19 किलोमीटर की रोड का ठेका मिलने के बाद करीब 17 किलोमीटर की रोड बनाकर तैयार कर दी गई लेकिन मड़वा घाटी में 2 किलोमीटर का काम अधूरा छोड़ दिया. यह काम 3 साल से बंद पड़ा है.

MADWA GHAT 2 KILOMETER ROAD
गांव वाले 3 साल से लगा रहे 60 किलोमीटर का लंबा चक्कर (ETV Bharat)

इसके कारण करीब 20 ग्राम पंचायत के निवासियों को अपने व्यक्तिगत और अन्य कामों के लिए रैपुरा तहसील कार्यालय जाने के लिए 60 किलोमीटर का चक्कर लगाकर मोहंद्रा होते हुए जाना पड़ता है. इसके चलते उन्हें काफी असुविधा होती है. शासन द्वारा रोड को स्वीकृत कर दिया गया है लेकिन रोड नहीं बनने से ग्रामीण परेशान हैं.

3 साल से 2 किलोमीटर की सड़क अधूरी

स्थानीय निवासी अशोक खंपरिया बताते हैं, "प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के अंतर्गत 3 साल पहले रोड का काम चला था. यह काम प्रगति पर था और घाट निर्माण के लिए घाट की कटाई करके उसको चौड़ा भी किया गया था लेकिन 3 साल पहले काम रोक दिया गया था और जब से वैसे ही अधूरा पड़ा है. जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है.

ग्राम पंचायत मड़वा से घाट की करीब 2 किलोमीटर की रोड खुदी हुई पड़ी है. यह पथरीला रास्ता है इसे किसी तरह लोग पैदल पार करते हैं. इसके बाद ग्रामीणों को पक्की सड़क तो मिल जाती है लेकिन उसके बाद आगे जाने के लिए गांव वालों को वाहन नहीं मिलते. बरसात के मौसम में हालत और खराब हो जाती है. ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द रोड का निर्माण हो जाए जिससे 60 किलोमीटर का चक्कर लगाकर मोहंद्रा की ओर से न जाना पड़े."

पुरानी सड़क को खोदने से बिगड़ी स्थिति

स्थानीय निवासी अनिरुद्ध यादव बताते हैं, "रोड नहीं बनने से काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. मड़वा घाटी की खड़ी चढ़ाई है और ठेकेदार द्वारा रोड खोद देने के कारण पूरी पथरीली जमीन है. जिससे वाहन ले जाने में या पैदल जाने में काफी परेशानी होती है. पहले डामरीकृत कम चौड़ाई की रोड थी, जिससे मोटरसाइकिल या पैदल जाने में आसानी होती थी पर ठेकेदार द्वारा इसको चौड़ा करके बनाने में पुरानी रोड को खोद दिया गया था. इसके बाद 3 साल से यह ऐसे ही पड़ी है."

'नए डीपीआर और बजट के बाद होगा नया टेंडर'

सड़क परियोजना के महाप्रबंधक शिवांकर चौरसिया ने बताया, "मड़वा घाटी का 2 किलोमीटर का मार्ग बन नहीं पाया है क्योंकि इसके पुराने डीपीआर में यहां खड़ी ढलान थी, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा ज्यादा था. इसलिए इसका काम करवाया नहीं गया था. अब नया डीपीआर बन रहा है, जिसमें संबंधित वरिष्ठ अधिकारी इस क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और ऐसा कुछ नया रास्ता निकल सके जिसमें कम तीखी ढलान हो जिससे दुर्घटनाएं ना हों और लोग सुगमता से यात्रा कर सकें."

उन्होंने बताया, "यह क्षेत्र दक्षिण वन मंडल अंतर्गत आता है और रोड बनाने के लिए जो समय सीमा की अनुमति मिली थी, वह अनुमति भी समाप्त हो चुकी है. अब दोबारा अनुमति एवं दोबारा डीपीआर और बजट स्वीकृत के बाद नया टेंडर लगाया जाएगा और उसके बाद काम करवाया जाएगा."

Last Updated : July 12, 2026 at 8:00 PM IST

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