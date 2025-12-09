ETV Bharat / state

250 रुपए खर्च कर रातोंरात लखपति बने 2 दोस्त, मिला 60 लाख का हीरा

पन्ना के युवक को मिला बेशकीमती हीरा, 20 दिन पहले आवंटित हुई थी हीरा खदान, बहन की शादी में खर्च करेगा पैसे.

PANNA 2 FRIENDS FOUND DIAMOND
2 दोस्तों को मिला 60 लाख का हीरा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 8:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पन्ना: रत्नगर्भा धरती लोगों को रातोंरात लखपति बना देती है, ऐसा ही वाकया एक बार फिर सच साबित हुआ है. पन्ना के एक स्थानीय युवक ने 20 दिन पहले हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाया था. उसने कृष्णा कल्याणपुर पट्टी में हीरे की खदान की खुदाई शुरू की और 20 दिन के अंदर ही उसे 8 दिसंबर को बेशकीमती नायाब हीरा मिल गया, जिसे उसने हीरा कार्यालय पन्ना में जमा करवा दिया है. हीरा उज्जवल किस्म एवं अच्छी क्वालिटी का है.

साल का सबसे बड़ा हीरा मिला

हीरा कार्यालय पन्ना में इस साल करीब 80 नग हीरे जमा हुए हैं, जिसमें यह हीरा सबसे बड़ा हीरा है. हीरे का वजन करीब 19.34 कैरेट है, जो उज्जवल किस्म का है. जल्द होने वाली नीलामी में हीरे को बिक्री के लिए रखा जाएगा. हीरे की अनुमानित कीमत 60 लाख रुपए आंकी जा रही है. सतीश खटीक को हीरा मिला है. उसने बताया है, " करीब 20 दिन पहले हीरा कार्यालय से 250 रुपए खर्च करके पट्टा बनवाया था. कृष्णा कल्याणपुर पट्टी में एक पार्टनर साजिद मोहम्मद के साथ हीरे की खदान लगाई थी. दोनों हीरे में बराबर के पार्टनर हैं, जो पैसा मिलेगा वह आधा-आधा बाटेंगे."

250 रुपए खर्च कर रातोंरात लखपति बने 2 दोस्त (ETV Bharat)

20 दिन के अंदर ही मिला हीरा

हीरा मिलने से सतीश और उसके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है. सतीश कहते हैं, "हीरे की बिक्री से जो पैसा मिलेगा उससे बहनों की शादी करेंगे. इसके बाद जो पैसा बच जाएगा, उससे कुछ काम धंधा शुरू करेंगे." उन्होंने कहा, "भगवान की कृपा से मुझे 20 दिन के अंदर ही हीरा मिल गया है, जो अच्छी किस्म का हीरा है. भगवान ने जल्द ही हमारी सुन ली और कुछ दिन की ही मेहनत में उन्होंने हीरा दे दिया है. कई लोग तो सालों लगे रहते हैं, लेकिन हीरा नहीं मिलता है."

लाखों में बताई जा रही हीरे की कीमत

हीरा पारखी अनुपम सिंह बताते हैं, "रानीगंज मोहल्ला नगर पालिका पन्ना निवासी सतीश खटिक ने हीरा कार्यालय से करीब 20 दिन पहले पट्टा बनवाया था. उसे कृष्णा कल्याणपुर पट्टी में हीरे की खदान आवंटित हुई थी. उसने खदान में खुदाई चालू ही किया था. आज यानी 8 दिसंबर को 19.34 कैरेट का हीरा मिला है, जो हीरा उज्जवल किस्म का है. अच्छी क्वालिटी का हीरा है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है."

TAGGED:

PANNA NEWS
PANNA DIAMOND EXCAVATION
PANNA 19 CARAT DIAMOND FOUND
DIAMONDS MINE PANNA
PANNA 2 FRIENDS FOUND DIAMOND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.