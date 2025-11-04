ETV Bharat / state

पन्ना में है 18 वीं शताब्दी की ऐतिहासिक बावड़ी, कभी खत्म नहीं होता इसका पानी

18 वीं शताब्दी की बावड़ी पन्ना नगर की बुझा रही प्यास ( ETV Bharat )

पन्ना: नगर के महेंद्र भवन में एक प्राचीन बावड़ी है, जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता है. यह बावड़ी महेंद्र भवन के निर्माण के साथ ही बनाई गई थी. वर्तमान में यह बावड़ी नगर में पानी सप्लाई का प्रमुख स्रोत है. इस ऐतिहासिक प्राचीन बावड़ी की संरचना राजाओं-महाराजाओं द्वारा बनाई गई थी. बावड़ी गोलाकार बनी हुई है और इसमें उतरने के लिए दोनों तरफ घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई हैं. खड़े होने के लिए एक स्टॉप भी बना हुआ है.

इतिहासकार सूर्यभान सिंह परमार बताते हैं कि "इस बावड़ी का निर्माण 18 वीं शताब्दी में हुआ था, जब महेंद्र भवन का निर्माण हुआ था. उसी के साथ यह बावड़ी भी पानी के लिए राजाओं द्वारा बनाई गई थी. यह प्रांगण में उत्तर दिशा में स्थित है और बहुत ही सुंदर बावड़ी है, जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता है. गर्मियों में भी इसका जलस्तर ऐसा ही रहता है, जैसे ठंड के दिनों में रहता है.

18 वीं शताब्दी का ऐतिहासिक बावड़ी (ETV Bharat)

देखभाल के अभाव में हो रही जर्जर

देखभाल के अभाव में यह बावड़ी दिनों-दिन जर्जर होती जा रही है. बावड़ी के अंदर चारों तरफ घास-फूस और छोटे-छोटे पीपल, बरगद के पौधे उग आए हैं. सीढ़ियां भी टूट रही हैं. लोगों की मांग है कि जिला प्रशासन को संज्ञान लेकर बावड़ी को संरक्षित करना चाहिए, जिससे एक प्राकृतिक और ऐतिहासिक जल संरचना जीवंत रह सके.

18 वीं शताब्दी का ऐतिहासिक बावड़ी (ETV Bharat)

बावड़ी पन्ना नगर की बुझा रही प्यास

राजाओं द्वारा बनाई गई ऐतिहासिक बावड़ी आधुनिक युग में पन्ना नगर के टैंकरों के द्वारा लोगों की प्यास बुझा रही है. स्थानीय निवासी शुभम रिछारिया ने बताया कि "नगर पालिका पन्ना प्रतिदिन करीब 40 से 50 टैंकर पानी अपनी इसी बावड़ी से भरता है और नगर के प्रमुख मोहल्ले तक ये पानी पहुंचता है."