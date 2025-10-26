ETV Bharat / state

50 करोड़ हीरे का सपना हुआ चूर-चूर, फीकी हुई चमक, निकला स्फटिक पत्थर

पन्ना कार्यालय में 150 कैरेट के हीरे का दावा निकला झूठा, जांच हुई तो निकला स्फटिक पत्थर.

PANNA FALSE 150 CARAT DIAMOND
जांच में हीरा होने की बात निकली झूठी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 6:23 PM IST

2 Min Read
पन्ना: कोतवाली थाना में एक शिकायत की गई थी कि 150 कैरेट के हीरे को छिपाने की कोशिश की गई है. जिसकी कीमत करीब 50 करोड़ है. जिसके बाद कोतवाली थाना ने कार्रवाई करते हुए उस पत्थर को जब्त किया और हीरा कार्यालय जांच के लिए भेजा. जांच में पता चला कि वह हीरा नहीं बल्कि स्फटिक पत्थर है. जिससे खदान मालिक और उसके पार्टनर के बुने हुए सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए.

खदान मालिक ने की थी शिकायत

6 सितंबर 2025 को पन्ना कोतवाली थाना मैहर जिला निवासी जय बहादुर सिंह ने शिकायत की थी. शिकायतकर्ता जय बहादुर सिंह ने बताया कि "उसने पार्टनरशिप में खदान ली है. जिसमें कुछ मजदूरों को काम करने के लिए रखा है. एक दिन एक मजदूर ने फोटो भेजा और बोला कि ये पत्थर खदान में मिला है. हमें लगा की हीरा है, लेकिन बाद में वह बहाना करने लगा और उसे हड़पने की कोशिश करने लगा. जिसके बाद हमने थाने में शिकायत की.

150 कैरेट के हीरे का दावा निकला झूठा (ETV Bharat)

हीरा नुमा चमकीला पत्थर किया गया जब्त

शिकायत के बाद कोतवाली थाना द्वारा कार्रवाई करते हुए हीरा नुमा चमकीले पत्थर को जब्त किया गया. जिसके बाद लिफाफे में बंद कर उसे हीरा कार्यालय भेजा गया. 24 अक्टूबर को थाना कोतवाली से आए हीरे नुमा चमकीले पत्थर को सील बंद लिफाफे से खोला गया और उसका निरीक्षण किया गया. इस दौरान हीरा खदान के मालिक और पार्टनर सभी मौके पर मौजूद थे.

Panna false diamond Claim
150 कैरेट के हीरे का दावा निकला झूठा (ETV Bharat)

जांच में हीरा होने की बात निकली झूठी

खनिज उपसंचालक ने बताया कि चमकीले हीरा नुमा पत्थर की जांच की गई तो पता चला कि वह हीरा नहीं हैं. वह एक स्फटिक पत्थर है. जिसका वजन 132.17 कैरेट है." आगे उन्होंने बताया कि यदि यह हीरा होता तो इसकी कीमत 50 करोड़ रुपए से अधिक होती." जिसके बाद ये साफ हो गया कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि 150 कैरेट का हीरा मिला है, वह सभी बातें झूठी निकली है.

