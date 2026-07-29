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पलामू के पांकी को मिला नया थाना भवन, नक्सल और अफीम के खिलाफ कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण है पांकी थाना

विधायक पांकी पुलिस स्टेशन के नए भवन का उद्घाटन करते हुए ( Etv Bharat )