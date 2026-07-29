पलामू के पांकी को मिला नया थाना भवन, नक्सल और अफीम के खिलाफ कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण है पांकी थाना
पलामू के पांकी पुलिस स्टेशन को एक नई इमारत मिली है. काफी समय से एक नई इमारत की जरूरत थी.
Published : July 29, 2026 at 4:32 PM IST
पलामू: जिले के पांकी थाना को नया भवन मिल गया है. बुधवार को एक समारोह में स्थानीय विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता, पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल, पलामू एसपी कपिल चौधरी ने नए थाना भवन का उद्घाटन किया. पांकी का इलाका पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है. पांकी से चतरा एवं लातेहार जिला की सीमा सटी हुई है. यह इलाका नक्सल हिंसा और अफीम की खेती के लिए चर्चित रहा है.
नए भवन का किया गया उद्घाटन
नक्सल गतिविधि कमजोर होने के बाद इलाके में अफीम के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. पांकी से नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े सर्च अभियान भी चलाए गए हैं. पांकी थाना का भवन करीब दो दशक पुराना था और जर्जर हालत में था. कुछ दिनों पहले ही थाने का भवन बन कर तैयार हुआ है और बुधवार को इसका उदघाटन किया गया. थाने का भवन पांकी बालूमाथ रोड से सटा हुआ है.
बेहतर पुलिसिंग देखने को मिलेगीः विधायक डॉ शशिभूषण मेहता
विधायक डॉ शशिभूषण मेहता ने कहा कि सरकार ने थाने के नए भवन का निर्माण करवाया है, यह अच्छा कदम है क्योंकि इसकी यहां आवश्कता थी. पुलिस आम लोगों की सुरक्षा के लिए रहती है और कई चुनौतियों से जूझती रहती है. थाना के नए भवन से बेहतर पुलिसिंग देखने को मिलेगी.
उद्घाटन के मौके पर लेस्लीगंज एसडीपीओ प्रशांत कुमार, पांकी थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह, लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय, पूर्व जिला परिषद सदस्य लवली गुप्ता समेत कई लोग मौजूद थे. उद्घाटन के बाद डीआईजी और एसपी ने नए थाना भवन का निरीक्षण किया. दरअसल पलामू में 27 प्रशासनिक थाना हैं, पांकी के अलावा मनातू, रेहला को भी थाने का नया भवन मिला है.
ये भी पढ़ें:
एमजीएम अस्पताल को मिला नया भवन, सीएम हेमंत बोले-केंद्र सरकार अगर बकाया लौटा दे तो सबके खाते में जा सकते हैं 3-3 लाख
आधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा गिरिडीह नगर निगम का नया भवन, 30 करोड़ की लागत से होगा तैयार
पलामू जोन के आईजी ने बूढापहाड़ का लिया जायजा, कहा- जल्द ही इलाके में खुलेगा नया थाना