ETV Bharat / state

ज्योतिर्मठ में सड़क पर उमड़ा पैनखंडा समुदाय का सैलाब, केंद्रीय आरक्षण की मांग

चमोली: ​जिले के सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ में पैनखंडा समुदाय के लोगों ने अपनी लंबे समय से लंबित मांग को लेकर एक बार फिर स्वर मुखर कर दिए हैं. समुदाय के सदस्यों ने मांग की है कि उन्हें तत्काल केंद्रीय आरक्षण सूची में शामिल किया जाए. अपनी मांग के समर्थन में पैनखंडा समुदाय के लोगों ने ज्योतिर्मठ में विशाल जुलूस निकाला.

केंद्रीय आरक्षण की मांग को लेकर पैनखंडा समुदाय की हुंकार: ​गौरतलब है कि लंबे संघर्ष के बाद, वर्ष 2017 में राज्य सरकार ने इस समुदाय को राज्य की आरक्षण सूची में स्थान दिया था. लेकिन केंद्रीय सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ न मिल पाने के कारण, पैनखंडा समुदाय के युवाओं में भारी रोष है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य सूची में होने के बावजूद, केंद्रीय सूची में नाम न होने से उनके प्रतिभावान युवाओं को अखिल भारतीय स्तर की नौकरियों और अवसरों से वंचित रहना पड़ रहा है.