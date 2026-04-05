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प्रतापगढ़ में पंकज शुक्ला हत्याकांड; परिजनों ने की मुआवजे की मांग, पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लिया

प्रतापगढ़ : अंतू थाना क्षेत्र अंतर्गत महमदापुर निवासी पंकज शुक्ला (35) की शनिवार शाम सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी थी. युवक गांव के प्रधान के साथ मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था. रविवार को पोस्टमार्टम के बाद युवक का शव जैसे ही उनके पैतृक घर लाया गया तो चीख पुकार मच गई. नाराज परिजनों ने अपनी मांगें रखते हुए दाह संस्कार से इनकार कर दिया.

सीओ सिटी प्रशांत राज हुड्डा ने बताया कि चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और पांच संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि रविवार को शव का दाह संस्कार नहीं किया गया है.

मृतक पंकज के भाई अंकित की तहरीर पर पुलिस ने नामक चार लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पांच संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है. भाई अंकित ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की.