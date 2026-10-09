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जोधपुर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास: दूसरे फेज का टेंडर जारी, 2029 तक बनेगा वर्ल्ड क्लास स्टेशन

पुनर्विकास कार्यों का जायजा लेते जीएम शर्मा ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य का दूसरे फेज का टेंडर हो गया. वर्ष 2029 तक निर्माण पूरा हो जाएगा. हालांकि दूसरे चरण का काम वर्ष 2027 तक पूर्ण कर लिया जाएगा. जोधपुर स्टेशन को पारंपरिक राजस्थानी शैली में विश्वस्तरीय और अत्यधिक यूजर-फ्रेंडली बनाया जा रहा है, जहां यात्रियों के आवागमन, स्टे और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है. यह बात उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक पंकज शर्मा ने शुक्रवार को यहां कही.

उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक पंकज शर्मा ने जोधपुर दौरे में रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य और भगत की कोठी स्थित वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो की प्रगति की गहन समीक्षा की. जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी मौजूद थे. शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पुरानी कार्यदायी एजेंसी के कार्य में देरी के कारण 29 मई 2026 को उसका कॉन्ट्रैक्ट निरस्त कर दिया गया था. अब शेष 469.20 करोड़ के कार्य के लिए नया टेंडर आमंत्रित किया है. इसकी तकनीकी जांच जारी है. 10 दिसंबर 2026 तक LOA जारी होने की संभावना है. प्रोजेक्ट की नई संशोधित पूर्णता तिथि 30 जून 2029 तय की गई. महाप्रबंधक ने निर्माणाधीन स्टेशन भवन का अवलोकन किया.