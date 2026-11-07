पंकज चौधरी का सवाल- चुनाव नजदीक आते ही अखिलेश यादव को रामलला की याद क्यों आने लगी है?
पंकज चौधरी ने कहा, अखिलेश यादव को सनातन धर्म और हिंदू आस्था को लेकर अपने पुराने बयानों और राजनीतिक रुख पर भी जवाब देना चाहिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 9:07 PM IST
लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरे और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के बाबरी विध्वंस को लेकर दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरा है. उन्होंने सवाल उठाया कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अखिलेश यादव को रामलला के दर्शन की याद क्यों आने लगी है? क्या अब आस्था भी चुनावी रणनीति का हिस्सा बन गई है?
पंकज चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव को निश्चित रूप से रामलला के दर्शन करने चाहिए, लेकिन उन्हें सनातन धर्म और हिंदू आस्था को लेकर अपने पुराने बयानों और राजनीतिक रुख पर भी जवाब देना चाहिए. केवल चुनाव के समय मंदिर जाना और बाकी समय सनातन धर्म पर सवाल उठाना जनता के बीच स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े करता है.
कांग्रेस पुराने मुद्दे उठाकर राजनीतिक माहौल बनाने में जुटी : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोनिया गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाबरी विध्वंस की घटना को कांग्रेस एक बार फिर राजनीतिक चर्चा में लाने की कोशिश कर रही है. बाबरी विवाद पर देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आ चुका है. अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है और रामलला विराजमान हैं. इसके बावजूद कांग्रेस पुराने मुद्दों को फिर से उठाकर राजनीतिक माहौल बनाने में जुटी है.
चुनाव से पहले राजनीतिक छवि बदलने की कोशिश : उन्होंने कहा कि एक तरफ समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर के जरिए अपनी राजनीतिक छवि बदलने की कोशिश करती दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बाबरी विध्वंस की याद दिलाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहती है. उन्होंने कहा कि देश की जनता सब देख रही है.
जनता को पुराने विवादों पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि विकास, सुशासन और जनकल्याण के लिए ठोस काम चाहिए. चुनाव के समय आस्था और धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक एजेंडे में शामिल करने से जनता के बुनियादी सवालों से ध्यान नहीं भटकाया जा सकता.
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