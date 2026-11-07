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पंकज चौधरी का सवाल- चुनाव नजदीक आते ही अखिलेश यादव को रामलला की याद क्यों आने लगी है?

पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव पर किया तंज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरे और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के बाबरी विध्वंस को लेकर दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरा है. उन्होंने सवाल उठाया कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अखिलेश यादव को रामलला के दर्शन की याद क्यों आने लगी है? क्या अब आस्था भी चुनावी रणनीति का हिस्सा बन गई है?

पंकज चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव को निश्चित रूप से रामलला के दर्शन करने चाहिए, लेकिन उन्हें सनातन धर्म और हिंदू आस्था को लेकर अपने पुराने बयानों और राजनीतिक रुख पर भी जवाब देना चाहिए. केवल चुनाव के समय मंदिर जाना और बाकी समय सनातन धर्म पर सवाल उठाना जनता के बीच स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े करता है.