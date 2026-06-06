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पंकज चौधरी ने अपोजिशन को घेरा: कहा - विपक्ष एक परिवार की कर रहा सोशल इंजीनियरिंग

भाजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष और केन्द्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने सिद्धार्थनगर जिले के भाजपा पदाधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों पर चर्चा की.

PANKAJ CHAUDHARY
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 11:00 AM IST

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सिद्धार्थनगर / महराजगंज : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शुक्रवार को जनपद के पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करते हुए पार्टी की रणनीति की जानकारी दी.

आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी तेज कर दी है जिसको लेकर संगठनात्मक बैठकें और जमीनी सर्वेक्षणों का दौर जारी है. इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष/केन्द्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने जिले के भाजपा पदाधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों पर चर्चा की.

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी. (ETV Bharat)

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले में आगमन पर प्रदेश अध्यक्ष का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह फूल मालाओं के साथ स्वागत किया.

भाजपा जिला कार्यालय पर पहुंच कर प्रदेश अध्यक्ष ने जिले के कोने कोने से आए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों और रणनीति पर चर्चा की साथ ही सरकार की तैयारियों के विषय में जानकारी भी दी.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा 365 दिन सोशल इंजीनियरिंग करती है. यह सर्व समाज की पार्टी है, जबकि विपक्ष सिर्फ एक परिवार का सोशल इंजीनियरिंग कर रहा है.

भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार ने बिना भेदभाव के सभी वर्गों के कल्याण का काम किया है. आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में पिछले चुनाव से बड़ी बहुमत लेकर हम आने वाले हैं. नीट पेपर लीक होने की जांच चल रही है. दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अवश्य होगी.

महराजगंज में पंकज चौधरी ने साधा विपक्ष पर निशाना

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष देश के विकास, सुशासन और जनकल्याण के लिए समर्पित रहे हैं. उन्होंने विपक्ष द्वारा भाजपा में गुटबाजी के लगाए जा रहे आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि भाजपा एक मजबूत और अनुशासित संगठन है.

महराजगंज में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है. उन्होंने कहा कि “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” के मंत्र के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया गया है.

गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया, बुनियादी ढांचे के विस्तार और आत्मनिर्भर भारत जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं.

उन्होंने बताया कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से लेकर 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तक भाजपा द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

इस दौरान सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारी प्रेस वार्ताओं, जनसभाओं और जनसंपर्क अभियानों के माध्यम से मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे.

पंकज चौधरी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है.

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पंकज चौधरी ने महराजगंज के नवीन मंडी स्थल परिसर में “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत पौधरोपण किया. (ETV Bharat)

इस दौरे पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नवीन मंडी स्थल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत पौधरोपण किया और लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की.

उन्होंने बलिया जनपद स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य (सुरहा ताल) को भारत का 100वां रामसर साइट घोषित किए जाने पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए इसे उत्तर प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि इससे जैव विविधता संरक्षण, पर्यटन विकास और स्थानीय रोजगार को नया बल मिलेगा.

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