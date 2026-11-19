ETV Bharat / state

अधिकार यात्रा नहीं, पश्चाताप यात्रा निकाले सपा; पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव को दी सलाह

पंकज चौधरी. प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भाजपा ( Photo Credit; ETV Bharat )

महराजगंज: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बयानों के तीर जुबानी तरकश से लगातार निकल रहे हैं. महराजगंज पहुंचे केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पूरे लय में दिखे. पंकज चौधरी के निशाने पर समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष रहा.

भाजपा अध्यक्ष ने साल 2012 से 2017 के समाजवादी पार्टी के शासनकाल की याद दिलाई. अखिलेश सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौरान राज्य में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और भय का माहौल था. हालात ऐसे थे कि महिलाओं को शाम 6 बजे से पहले ही घरों में रहने को मजबूर होना पड़ता था. पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी को संवैधानिक यात्रा या अधिकार यात्रा की जगह पश्चाताप यात्रा निकालने की सलाह दी.