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UP BJP अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले- 2027 में 2017 से भी बड़ी जीत होगी, विपक्ष को नकार चुकी जनता

इंडिया गठबंधन की बैठक पर तंज कसते हुए पंकज चौधरी ने दावा किया कि इस अलायंस में बहुत बड़ी दरार आ चुकी है.

UP BJP अध्यक्ष पंकज चौधरी.
UP BJP अध्यक्ष पंकज चौधरी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 6:55 AM IST

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कानपुर: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दावा किया है कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 2017 से भी बड़ा बहुमत हासिल करेगी. बुंदेलखंड क्षेत्र के संगठनात्मक दौरे पर निकले प्रदेश अध्यक्ष ने कानपुर में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा.

यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 का झूठा नैरेटिव अब पूरी तरह खत्म हो चुका है. देश और प्रदेश की जनता अब परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है. भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी.

बुंदेलखंड दौरे पर कानपुर पहुंचे पंकज चौधरी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने 6 क्षेत्रों का दौरा किया था. बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा छूट गया था. पिछले तीन दिनों से मैं लगातार बुंदेलखंड में कार्यकर्ताओं के बीच हूं.

जिस तरह का उत्साह और मनोबल कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, उससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2027 में भाजपा ऐतिहासिक बहुमत के साथ वापसी करेगी. कार्यकर्ताओं की नाराजगी की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने 5-7 जिलों का दौरा किया है और किसी भी कार्यकर्ता ने उनसे कोई शिकायत नहीं की है.

UP BJP अध्यक्ष पंकज चौधरी. (Video Credit: ETV Bharat)

लोकसभा चुनाव 2024 में हुए नुकसान के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2024 का दिन अब बहुत पुराना हो गया है. उन्होंने हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार और हाल ही में हुए बंगाल के चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि जनता ने विपक्ष के गुमराह करने वाले नैरेटिव को समझ लिया है.

पंकज चौधरी ने कहा कि जिस प्रकार बंगाल की जनता ने वहां की अराजकता, गुंडागर्दी और परिवारवाद के खिलाफ सबक सिखाने का काम किया है, ठीक वैसा ही हाल 2027 में उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष का होने वाला है. जनता माफियाराज और परिवारवाद को पूरी तरह नकार चुकी है.

यूपी की कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को उन्होंने चुनावी हथकंडा बताया. पंकज चौधरी ने कहा कि चुनाव पास आते ही कानून-व्यवस्था पर एक बार फिर नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अगर आप 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश की तुलना करें, तो जमीन-आसमान का फर्क है. आज उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल पूरा देश देता है. इससे बेहतर कानून-व्यवस्था राज्य में पहले कभी नहीं रही.

कांग्रेस उम्मीदवार का हलफनामा रद्द होने और इस पर राहुल गांधी द्वारा लगाए गए सीट चोरी के आरोपों पर प्रदेश अध्यक्ष ने कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से चुनाव आयोग का विषय है. अगर कोई पर्चा गलत भरेगा या हलफनामे में गड़बड़ी होगी, तो नियमों के तहत पर्चा खारिज होना निश्चित है.

वहीं, विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक पर तंज कसते हुए पंकज चौधरी ने दावा किया कि इस अलायंस में बहुत बड़ी दरार आ चुकी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल सत्ता पाने के लिए डीएमके के साथ अपनी 40 साल पुरानी दोस्ती में विश्वासघात किया है. ऐसा ही कुछ जेएमएम के साथ भी हो रहा है. यह स्वार्थ का गठबंधन है और आने वाले कुछ ही समय में इंडिया अलायंस पूरी तरह बिखर जाएगा.

प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश की उन 60 विधानसभा सीटों पर जहां भाजपा आज तक नहीं जीत पाई है, पर कहा कि पार्टी रणनीतिक रूप से उन सीटों पर काम कर रही है. वहां संगठन और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिए कि भाजपा की नई प्रदेश कमेटी के गठन का इंतजार भी जल्द ही खत्म होने वाला है.

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