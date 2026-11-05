अखिलेश के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के एलान को पंकज चौधरी ने बताया रणछोड़ अखिलेश

अखिलेश के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के एलान को पंकज चौधरी ने बताया रणछोड़ अखिलेश
भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव को रणछोड़ बताते हुए आरोप लगाया कि पहले चुनौती दी, अब भाग खड़े हुए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 10:30 AM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने और सीधे लोकसभा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बयान पर यूपी भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला है.
भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव को रणछोड़ बताते हुए आरोप लगाया कि पहले चुनौती दी, अब भाग खड़े हुए.
दरअसल, अखिलेश यादव ने मंगलवार को वाराणसी दौरे के दौरान 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे.
उन्होंने कहा कि जब वह खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं, तभी मुख्यमंत्री बनते हैं, इसलिए वह वही कदम उठाएंगे, जो उनके लिए शुभ होगा.
अखिलेश ने यह भी कहा था कि वह 2027 में सीधे लोकसभा से आकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.
वहीं, पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि "रणछोड़ अखिलेश. पहले चुनौती दी, अब भाग खड़े हुए. अब क्या सीधे लोकसभा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? बिल्कुल वैसी ही बात है, जैसे बिना चुनाव के रिज़ीम चेंज. यही सपाइयों की सच्चाई है. जब सत्ता में थे, तब नोएडा जान से डरते थे. अब चुनाव लड़ने से डर रहे हैं."
गौरतलब है कि अखिलेश यादव वर्ष 2012 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे. उस समय वह कन्नौज से लोकसभा सांसद थे.
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