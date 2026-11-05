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अखिलेश के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के एलान को पंकज चौधरी ने बताया रणछोड़ अखिलेश

अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के एलान को पंकज चौधरी ने बताया रणछोड़ अखिलेश. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने और सीधे लोकसभा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बयान पर यूपी भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला है.

भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव को रणछोड़ बताते हुए आरोप लगाया कि पहले चुनौती दी, अब भाग खड़े हुए.