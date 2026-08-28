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अंबाला पंजोखरा साहिब विवाद: झिंडा की मंड को फिर चेतावनी, कहा- "शुकराना अरदास से पहले मांगें माफी, वरना..."

अंबाला: पंजोखरा साहिब मामले में दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे जाम करने के दौरान गिरफ्तार किए गए सिख युवाओं की रिहाई का सिलसिला जारी है. सिख संगत और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच हुई बैठक के बाद मुकदमे रद्द करने और युवाओं को चरणबद्ध तरीके से रिहा करने का आश्वासन दिया गया था. इसी कड़ी में गुरुवार को एक और सिख युवक जेल से बाहर आया.

गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब में टेका माथा: रिहाई के बाद बड़ी संख्या में सिख संगत युवक को लेने पहुंची. जेल से बाहर आने के बाद युवक को सबसे पहले गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब ले जाया गया, जहां उसने गुरु घर में शीश नवाया. संगत ने उसका स्वागत किया. युवाओं की रिहाई को लेकर सिख संगत लगातार प्रशासन और सरकार के संपर्क में है.

हाईवे जाम के दौरान हुआ था टकराव: पंजोखरा साहिब विवाद के बाद सिख संगत ने दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे जाम किया था. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ था. हाईवे खाली करवाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था. घटना में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात भी सामने आई थी. इसके बाद पुलिस ने कई सिख युवाओं को हिरासत में लिया था.