पंजाब यूनिवर्सिटी ने सीनेट चुनाव 2026 की घोषणा की, रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के लिए चुनाव शेड्यूल जारी

चंडीगढ़ : पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव 2026 की प्रक्रिया शुरू हो गई है. पंजाब यूनिवर्सिटी ने 15 सदस्यों के चुनाव के लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. मतदान 20 सितंबर 2026 को होगा.

23 फरवरी तक कर सकते आवेदन : पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन के अनुसार, जो ग्रेजुएट खुद को रजिस्टर्ड ग्रेजुएट के रूप में नामांकित कराना चाहते हैं, वे 23 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के साथ 15 रुपये शुल्क जमा करना होगा और फॉर्म तय समय तक रजिस्ट्रार कार्यालय में पहुंचना जरूरी है. पुराने रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स, जिनकी कोई बकाया राशि बाकी है, उन्हें भी इसी तारीख तक भुगतान करना होगा. पंजाब यूनिवर्सिटी की ओर से जल्द ही ऐसे डिफॉल्टर ग्रेजुएट्स की सूची वेबसाइट और चुनाव प्रकोष्ठ कार्यालय में सार्वजनिक की जाएगी.

रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स सूची 24 मार्च 2026 को जारी होगी : मतदाता सूची से जुड़े शेड्यूल के मुताबिक, पूरक रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स सूची 24 मार्च 2026 को जारी होगी. पते में बदलाव से जुड़ी जानकारी देने की अंतिम तारीख 23 अप्रैल 2026 तय की गई है. इसके बाद दावे और आपत्तियां 22 जून 2026 तक दर्ज कराई जा सकेंगी. रजिस्ट्रार इन दावों और आपत्तियों की जांच 2 जुलाई 2026 को करेंगे. यदि किसी को रजिस्ट्रार के फैसले पर आपत्ति होगी, तो उस पर विचार के लिए समिति 3 जुलाई 2026 को बैठक करेगी. अंतिम रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स मतदाता सूची 27 जुलाई 2026 को जारी की जाएगी.

तय समयसीमा का ध्यान रखें : सीनेट चुनाव की शर्ते की बात करें तो केवल भारत में रहने वाले (डोमिसाइल) नागरिक ही रजिस्टर्ड ग्रेजुएट बन सकते हैं. इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाले वे छात्र, जिनकी डिग्री को कम से कम पांच साल पूरे हो चुके हैं (यानी 2021 तक स्नातक), नामांकन के पात्र होंगे. पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर या डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवार भी रजिस्टर्ड ग्रेजुएट के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं. पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स से कहा है कि वे तय समयसीमा का ध्यान रखें, ताकि सीनेट चुनाव की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके.