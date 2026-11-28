पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में B.Tech छात्र की मौत के बाद हरकत में प्रशासन, काउंसलरों की संख्या दोगुनी करने की तैयारी
Panjab University mental health initiative: UIET छात्र की हॉस्टल में मौत के बाद बड़ा फैसला, कैंपस में बढ़ेंगे काउंसलर.
Published : November 28, 2026 at 7:46 AM IST
चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (UIET) में पढ़ने वाले 19 साल के छात्र की मौत के बाद विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और उन्हें उपलब्ध काउंसलिंग सुविधाओं को लेकर नई पहल की जा रही है. डीन के मुताबिक, बोर्ड ऑफ फाइनेंस ने हाल ही में 2 अतिरिक्त पार्ट-टाइम काउंसलरों की नियुक्ति को मंजूरी दी है. इससे काउंसलरों की प्रस्तावित संख्या 2 से बढ़कर 4 हो जाएगी.
ये है पूरा मामला: विश्वविद्यालय के बॉयज हॉस्टल में एक छात्र गुरुवार को अपने कमरे में मृत पाया गया था. शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई गई, हालांकि कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, मामले की जांच अभी जारी है.
स्पेशल कैटेगरी के तहत एडमिशन: मृतक छात्र की पहचान आर्यन कुंडल के रूप में हुई है. वह जम्मू का रहने वाला था और UIET में B.Tech (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) के फस्ट ईयर का छात्र था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वह दिव्यांग श्रेणी के तहत दाखिल हुआ था और उसे सुनने में परेशानी थी. उसने इस समस्या के लिए पहले कई सर्जरी भी करवाई थीं.
अंदर से लॉक मिला दरवाजा: जानकारी के अनुसार, छात्र को 16 अक्टूबर को हॉस्टल में कमरा आवंटित किया गया. दिवाली की छुट्टियों के दौरान वह घर गया था और 19 नवंबर को वापस हॉस्टल लौटा था. गुरुवार दोपहर उसका रूममेट कमरे में पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद मिला. कई बार आवाज देने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.
इसके बाद हॉस्टल सुरक्षा कर्मचारियों को सूचना दी गई. कमरे में छात्र अचेत अवस्था में पाया गया. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. परिजनों को सूचना दी गई. पुलिस हॉस्टल में रहने वाले अन्य विद्यार्थियों के बयान भी दर्ज कर रही है.
डीन ने कही ये बात: घटना के बाद Panjab University के डीन स्टूडेंट वेलफेयर (DSW) प्रो. वाई.के. रावल की ओर से जारी बयान में विश्वविद्यालय ने छात्र की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया. बयान में कहा गया कि विश्वविद्यालय छात्र के परिवार के साथ खड़ा है और इस मुश्किल समय में उन्हें हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है.
यूनिवर्सिटी करेगी काउंसलिंग सिस्टम मजबूत: विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सहायता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दी. इसके साथ ही विश्वविद्यालय मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और विद्यार्थियों तक सहायता पहुंचाने के लिए अन्य पहल और सहयोग करने के लिए भी काम कर रहा है.
VC का हॉस्टल स्टूडेंट के लिए निर्देश: कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार घटना के बाद से स्थिति का बराबर अपडेट ले रहे हैं. उन्होंने इस मामले पर गहरी चिंता जताई. कुलपति ने विशेष रूप से हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों के कल्याण पर ध्यान देने और उनके लिए जरूरी सहायता और संपर्क कार्यक्रमों को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं.
DSW ने विद्यार्थियों से की ये अपील: DSW ने कहा, कैंपस का माहौल ऐसा बनाने में सहयोग करें, जहां मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों पर बिना किसी झिझक और भेदभाव के बात की जा सके. अगर किसी विद्यार्थी को अपने साथी से तनाव या परेशानी के संकेत दिखाई देते हैं, तो इसकी जानकारी संबंधित विश्वविद्यालय अधिकारियों को देने को कहा, ताकि समय रहते मदद पहुंचाई जा सके.
PU में 4 महीने के दौरान ये दूसरा मामला: Panjab University में पिछले 4 महीनों के दौरान छात्र की मौत का ये दूसरा मामला बताया जा रहा है. इससे पहले 29 अगस्त को यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के 22 साल के छात्र चैतन्य सिंह की बॉयज हॉस्टल नंबर-4 में मौत हुई थी. नए मामले के बाद विश्वविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य सहायता की उपलब्धता, काउंसलरों की संख्या और विद्यार्थियों तक इन सेवाओं की जानकारी पहुंचाने जैसे मुद्दे फिर चर्चा में हैं.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, विश्वविद्यालय में करीब 16 हजार विद्यार्थी हैं. वर्तमान में दो पार्ट-टाइम काउंसलर की व्यवस्था है. 2 अतिरिक्त काउंसलरों की मंजूरी के बाद ये संख्या चार करने की योजना है. हालांकि, स्थायी काउंसलर पदों को लेकर प्रशासनिक प्रक्रिया अलग है और इस संबंध में स्थायी नियुक्तियों की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है.
मौत के कारणों का अभी खुलासा नहीं: फिलहाल, पुलिस छात्र की मौत से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिलने के कारण मौत के पीछे की वजह को लेकर अभी कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है. ऐसे में किसी व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कारण को मौत की वजह बताना जल्दबाजी होगी.
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