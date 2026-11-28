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पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में B.Tech छात्र की मौत के बाद हरकत में प्रशासन, काउंसलरों की संख्या दोगुनी करने की तैयारी

UIET छात्र की मौत के बाद Panjab University में काउंसलरों की संख्या चार करने की तैयारी ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (UIET) में पढ़ने वाले 19 साल के छात्र की मौत के बाद विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और उन्हें उपलब्ध काउंसलिंग सुविधाओं को लेकर नई पहल की जा रही है. डीन के मुताबिक, बोर्ड ऑफ फाइनेंस ने हाल ही में 2 अतिरिक्त पार्ट-टाइम काउंसलरों की नियुक्ति को मंजूरी दी है. इससे काउंसलरों की प्रस्तावित संख्या 2 से बढ़कर 4 हो जाएगी.

ये है पूरा मामला: विश्वविद्यालय के बॉयज हॉस्टल में एक छात्र गुरुवार को अपने कमरे में मृत पाया गया था. शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई गई, हालांकि कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, मामले की जांच अभी जारी है.

स्पेशल कैटेगरी के तहत एडमिशन: मृतक छात्र की पहचान आर्यन कुंडल के रूप में हुई है. वह जम्मू का रहने वाला था और UIET में B.Tech (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) के फस्ट ईयर का छात्र था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वह दिव्यांग श्रेणी के तहत दाखिल हुआ था और उसे सुनने में परेशानी थी. उसने इस समस्या के लिए पहले कई सर्जरी भी करवाई थीं. अंदर से लॉक मिला दरवाजा: जानकारी के अनुसार, छात्र को 16 अक्टूबर को हॉस्टल में कमरा आवंटित किया गया. दिवाली की छुट्टियों के दौरान वह घर गया था और 19 नवंबर को वापस हॉस्टल लौटा था. गुरुवार दोपहर उसका रूममेट कमरे में पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद मिला. कई बार आवाज देने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद हॉस्टल सुरक्षा कर्मचारियों को सूचना दी गई. कमरे में छात्र अचेत अवस्था में पाया गया. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. परिजनों को सूचना दी गई. पुलिस हॉस्टल में रहने वाले अन्य विद्यार्थियों के बयान भी दर्ज कर रही है. डीन ने कही ये बात: घटना के बाद Panjab University के डीन स्टूडेंट वेलफेयर (DSW) प्रो. वाई.के. रावल की ओर से जारी बयान में विश्वविद्यालय ने छात्र की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया. बयान में कहा गया कि विश्वविद्यालय छात्र के परिवार के साथ खड़ा है और इस मुश्किल समय में उन्हें हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है. यूनिवर्सिटी करेगी काउंसलिंग सिस्टम मजबूत: विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सहायता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दी. इसके साथ ही विश्वविद्यालय मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और विद्यार्थियों तक सहायता पहुंचाने के लिए अन्य पहल और सहयोग करने के लिए भी काम कर रहा है.