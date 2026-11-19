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पीयू ने तीन साल में बढ़ाया शोध का दम, ग्लोबल रैंकिंग में 174 से 150वें स्थान पर पहुंचा

पीयू ने तीन साल में बढ़ाया शोध का दम ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) ने अपनी शोध क्षमता और अकादमिक प्रदर्शन के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) की इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग-2027 में विश्वविद्यालय ने 24 पायदान की छलांग लगाते हुए संयुक्त रूप से 150वां स्थान हासिल किया है. पिछले साल पीयू इस रैंकिंग में 174वें स्थान पर था. खास बात यह है कि विश्वविद्यालय का ओवरऑल स्कोर भी पिछले तीन वर्षों से लगातार बढ़ रहा है.

2025 में 48.6 से बढ़कर 2027 में 55 हुआ स्कोर: पीयू के प्रदर्शन में पिछले तीन वर्षों के दौरान निरंतर सुधार देखने को मिला है. वर्ष 2025 में विश्वविद्यालय का ओवरऑल स्कोर 48.6 था, जो 2026 में बढ़कर 52.8 हो गया. अब 2027 की रैंकिंग में यह स्कोर 55 तक पहुंच गया है. इस तरह तीन वर्षों में विश्वविद्यालय ने अपने कुल स्कोर में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है. रैंकिंग में 24 स्थानों का सुधार पीयू की शोध और अकादमिक गतिविधियों को मिल रही मजबूती को दर्शाता है.

वीसी बोलीं- "सामूहिक प्रयासों का मिला परिणाम": इस उपलब्धि पर पीयू की वाइस चांसलर प्रो. मीनाक्षी गोयल ने शिक्षकों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और कर्मचारियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि, "रैंकिंग में सुधार विश्वविद्यालय में अंतरविषयक शोध और विभिन्न अकादमिक विभागों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. विश्वविद्यालय ऐसा शोध वातावरण तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है, जहां अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ एक साथ मिलकर नए विचारों और नवाचार को आगे बढ़ा सकें." जटिल समस्याओं के समाधान में मदद करेगा अंतरविषयक शोध: वीसी ने कहा कि, "अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञों के बीच सहयोग बढ़ने से शोध की गुणवत्ता बेहतर होगी. इसके साथ ही समाज के सामने मौजूद जटिल समस्याओं के समाधान तलाशने में भी मदद मिलेगी. उन्होंने इस उपलब्धि को विकसित भारत के निर्माण में ज्ञान और अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका से जोड़ा. विश्वविद्यालय का लक्ष्य शोध को केवल अकादमिक गतिविधियों तक सीमित रखने के बजाय उसे सामाजिक जरूरतों और नवाचार से जोड़ना है." 102 देशों के 1058 संस्थानों के बीच हुआ मूल्यांकन: टीएचई ने श्मिट साइंस फेलो के सहयोग से यह रैंकिंग जारी की है. इसमें दुनिया के 102 देशों और क्षेत्रों के कुल 1058 विश्वविद्यालयों और संस्थानों का मूल्यांकन किया गया. पिछले वर्ष इस सूची में 911 संस्थान शामिल थे. इस बार एशिया के 565 विश्वविद्यालयों को जगह मिली है, जबकि पिछले साल यह संख्या 478 थी. ऐसे में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच पीयू का अपनी रैंकिंग में सुधार करना महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.