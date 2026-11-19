पीयू ने तीन साल में बढ़ाया शोध का दम, ग्लोबल रैंकिंग में 174 से 150वें स्थान पर पहुंचा
Panjab University Global Ranking: पंजाब यूनिवर्सिटी ने टीएचई रैंकिंग-2027 में 24 पायदान सुधारकर संयुक्त 150वां स्थान हासिल किया. तीन वर्षों में स्कोर 13.2 प्रतिशत बढ़ा.
Published : November 19, 2026 at 8:52 AM IST
चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) ने अपनी शोध क्षमता और अकादमिक प्रदर्शन के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) की इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग-2027 में विश्वविद्यालय ने 24 पायदान की छलांग लगाते हुए संयुक्त रूप से 150वां स्थान हासिल किया है. पिछले साल पीयू इस रैंकिंग में 174वें स्थान पर था. खास बात यह है कि विश्वविद्यालय का ओवरऑल स्कोर भी पिछले तीन वर्षों से लगातार बढ़ रहा है.
2025 में 48.6 से बढ़कर 2027 में 55 हुआ स्कोर: पीयू के प्रदर्शन में पिछले तीन वर्षों के दौरान निरंतर सुधार देखने को मिला है. वर्ष 2025 में विश्वविद्यालय का ओवरऑल स्कोर 48.6 था, जो 2026 में बढ़कर 52.8 हो गया. अब 2027 की रैंकिंग में यह स्कोर 55 तक पहुंच गया है. इस तरह तीन वर्षों में विश्वविद्यालय ने अपने कुल स्कोर में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है. रैंकिंग में 24 स्थानों का सुधार पीयू की शोध और अकादमिक गतिविधियों को मिल रही मजबूती को दर्शाता है.
वीसी बोलीं- "सामूहिक प्रयासों का मिला परिणाम": इस उपलब्धि पर पीयू की वाइस चांसलर प्रो. मीनाक्षी गोयल ने शिक्षकों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और कर्मचारियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि, "रैंकिंग में सुधार विश्वविद्यालय में अंतरविषयक शोध और विभिन्न अकादमिक विभागों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. विश्वविद्यालय ऐसा शोध वातावरण तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है, जहां अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ एक साथ मिलकर नए विचारों और नवाचार को आगे बढ़ा सकें."
जटिल समस्याओं के समाधान में मदद करेगा अंतरविषयक शोध: वीसी ने कहा कि, "अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञों के बीच सहयोग बढ़ने से शोध की गुणवत्ता बेहतर होगी. इसके साथ ही समाज के सामने मौजूद जटिल समस्याओं के समाधान तलाशने में भी मदद मिलेगी. उन्होंने इस उपलब्धि को विकसित भारत के निर्माण में ज्ञान और अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका से जोड़ा. विश्वविद्यालय का लक्ष्य शोध को केवल अकादमिक गतिविधियों तक सीमित रखने के बजाय उसे सामाजिक जरूरतों और नवाचार से जोड़ना है."
102 देशों के 1058 संस्थानों के बीच हुआ मूल्यांकन: टीएचई ने श्मिट साइंस फेलो के सहयोग से यह रैंकिंग जारी की है. इसमें दुनिया के 102 देशों और क्षेत्रों के कुल 1058 विश्वविद्यालयों और संस्थानों का मूल्यांकन किया गया. पिछले वर्ष इस सूची में 911 संस्थान शामिल थे. इस बार एशिया के 565 विश्वविद्यालयों को जगह मिली है, जबकि पिछले साल यह संख्या 478 थी. ऐसे में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच पीयू का अपनी रैंकिंग में सुधार करना महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.
शोध को मिलने वाले सहयोग में 75.1% का सुधार: पीयू के प्रदर्शन में सबसे ज्यादा सुधार प्रोसेस श्रेणी में दर्ज किया गया है. वर्ष 2026 में इस श्रेणी में विश्वविद्यालय का स्कोर 33.3 था, जो 2027 में बढ़कर 58.3 हो गया. इसमें 75.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इस श्रेणी के तहत शोधकर्ताओं को मिलने वाली संस्थागत सुविधाओं, प्रयोगशालाओं, प्रशासनिक सहयोग और शोध को प्रोत्साहित करने वाली व्यवस्थाओं का आकलन किया जाता है. यह सुधार बताता है कि विश्वविद्यालय में शोध के लिए उपलब्ध संस्थागत सहयोग और व्यवस्थाओं में मजबूती आई है.
इनपुट और आउटपुट श्रेणी में भी प्रदर्शन पर नजर: इनपुट श्रेणी में पीयू को इस वर्ष 54.6 अंक मिले, जबकि 2026 में स्कोर 57.4 और 2025 में 30.3 था. वहीं, आउटपुट श्रेणी में विश्वविद्यालय का स्कोर 54.2 रहा. इस श्रेणी में पिछले वर्ष 56.2 और 2025 में 57.7 अंक मिले थे. आंकड़ों से स्पष्ट है कि जहां संस्थागत प्रक्रिया में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, वहीं शोध के परिणामों और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर आगे काम करने की जरूरत बनी हुई है.
शोध की गुणवत्ता को मिलता है सबसे ज्यादा महत्व: टीएचई की इस रैंकिंग में तीन प्रमुख श्रेणियों के आधार पर विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया जाता है. इसमें इनपुट को 19 प्रतिशत, प्रोसेस को 16 प्रतिशत और आउटपुट को सबसे अधिक 65 प्रतिशत वेटेज दिया गया है. शोध की गुणवत्ता, शोध पत्रों का प्रभाव, फंडिंग, उद्योगों के साथ सहयोग, संस्थागत सुविधाएं और अकादमिक प्रतिष्ठा जैसे पहलू इसमें शामिल हैं. यानी विश्वविद्यालय की वैश्विक पहचान तय करने में शोध के परिणाम सबसे अहम भूमिका निभाते हैं.
आगे अंतरराष्ट्रीय सहयोग और नवाचार बढ़ाने की चुनौती: पीयू के लिए यह उपलब्धि उत्साहजनक है, लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति और मजबूत करना भी जरूरी होगा. विश्वविद्यालय को शोध की गुणवत्ता, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग और नवाचार पर विशेष ध्यान देना होगा. तीन वर्षों में स्कोर का 48.6 से बढ़कर 55 होना सकारात्मक संकेत है. अब चुनौती इस उपलब्धि को बरकरार रखते हुए विश्वविद्यालय को वैश्विक शोध के क्षेत्र में और ऊंचाई तक पहुंचाने की होगी.
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