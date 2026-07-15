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पंजाब यूनिवर्सिटी ने परीक्षा फीस समेत अन्य शुल्क बढ़ाया, नए सत्र से छात्रों पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ

पंजाब यूनिवर्सिटी ने परीक्षा फीस सहित अन्य शुल्कों में बढ़ोतरी की है. नये सत्र से छात्रों की पढ़ाई पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा.

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पंजाब यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 15, 2026 at 2:01 PM IST

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चंडीगढ़ः पंजाब यूनिवर्सिटी में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पढ़ाई पहले से ज्यादा महंगी होने जा रही है. विश्वविद्यालय ने परीक्षा से जुड़ी लगभग सभी सेवाओं की फीस में संशोधन कर दिया है. इसका असर विश्वविद्यालय के साथ-साथ उससे संबद्ध कॉलेजों में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों पर भी पड़ेगा. नई फीस नवंबर-दिसंबर 2026 से होने वाली परीक्षाओं पर लागू होगी.

200 से ज्यादा कॉलेज के लाखों छात्रों पर असर पड़ेगाः इस बढ़ोतरी का सीधा असर यूजी और पीजी छात्रों पर पड़ेगा. सामान्य स्नातक पाठ्यक्रमों के अलावा बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीएससी ऑनर्स, बी.आर्क, होटल मैनेजमेंट, बीबीए-बीई, बीफार्मा और अन्य प्रोफेशनल कोर्सों की परीक्षा फीस बढ़ा दी गई है. इसी तरह एमए, एमएससी, एमकॉम, एमफार्मा, एमटेक, एमपीईडी, एलएलएम, एमएफए, मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन समेत कई स्नातकोत्तर कोर्सों के विद्यार्थियों को भी अब पहले से अधिक शुल्क देना होगा. इस फैसले का असर पंजाब चंडीगढ़ के अन्य के 200 से ज्यादा कॉलेज में पढ़ने के लिए आने वाले और पढ़ रहे छात्रों पर पड़ेगा.

प्रमाण पत्रों की फीस में भी की गई बढ़ोतरीः केवल परीक्षा फीस ही नहीं, परीक्षा के बाद मिलने वाली सुविधाएं भी महंगी हो गई हैं. अब उत्तर पुस्तिकाओं की री-इवैल्यूएशन और री-चेकिंग के लिए छात्रों को अधिक राशि चुकानी होगी. इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट डिग्री, डुप्लीकेट रोल नंबर, ट्रांसक्रिप्ट, नाम या विषय में संशोधन और अन्य प्रमाण पत्रों की फीस में भी बढ़ोतरी की गई है.

परीक्षा शुल्क भी ऑनलाइन होगा जमाः विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म देर से जमा करने वालों के लिए जुर्माना भी बढ़ा दिया है. यदि कोई छात्र अंतिम तिथि के बाद आवेदन करता है, तो उसे चरणबद्ध तरीके से अतिरिक्त शुल्क देना होगा. अंतिम चरण में यह जुर्माना 28,730 रुपये तक पहुंच सकता है. एक और बड़ा बदलाव यह किया गया है कि अब परीक्षा शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा होगा. छात्र कॉलेजों, इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा कर सकेंगे.

फीस बढ़ाने के फैसले का विरोधः छात्र नेता गौरव सोहल ने बताया कि "यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से फीस बढ़ाने का जो फैसला लिया गया है, हम उसके खिलाफ हैं. हमने प्रशासन से अपील की है कि वे इंसानियत के नाते फीस में बढ़ोतरी ना करें और जिस हिसाब से यूनिवर्सिटी में सुविधाएं छात्राओं को दी जा रही है, उसके लिए फीस बढ़ाने का फैसला बिलकुल गलत है."

फैसले पर छात्र संगठनों में नाराजगीः इस फैसले के बाद छात्र संगठनों ने नाराजगी जताई गयी है. पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संगठन से जुड़े नेताओं ने फीस वृद्धि का विरोध करते हुए कहा कि "पहले ही उच्च शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है और ऐसे समय में फीस बढ़ाना विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने जैसा है. संगठन ने नए और पुराने छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया, दस्तावेजों और अन्य औपचारिकताओं में हरसंभव सहयोग देने की भी बात कही. उन्होंने ने कहा के उनकी और अन्य स्टूडेंट यूनियन की ओर से यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ विरोध किया जायेगा.

विश्वविद्यालय प्रशासन का बयानः विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि "शुल्क में संशोधन समय-समय पर निर्धारित नियमों के तहत किया जाता है और इसका उद्देश्य परीक्षा और प्रशासनिक सेवाओं के संचालन में आने वाले बढ़ते खर्चों को संतुलित करना है."

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