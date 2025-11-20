ETV Bharat / state

पंजाब यूनिवर्सिटी ने शुरू की 2026–27 यूजी प्रवेश प्रक्रिया, पीयू-CET परीक्षा 28 दिसंबर को

पंजाब यूनिवर्सिटी ने 2026–27 यूजी प्रवेश शुरू किए. पीयू-CET परीक्षा 28 दिसंबर को होगी.

PU CET UG 2026 27
2026–27 यूजी प्रवेश प्रक्रिया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 20, 2025 at 9:50 AM IST

2 Min Read
चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए स्नातक (यूजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है. इस बार प्रवेश कार्यक्रम को पहले आरंभ किया गया है, जिससे कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को तैयारी और आवेदन से संबंधित आवश्यक जानकारी समय पर मिल सके.

पोर्टल पर लॉगिन जरूरी: विश्वविद्यालय ने सभी अभ्यर्थियों के लिए 14 दिसंबर 2025 तक पीयू-CET (UG) पोर्टल पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना अनिवार्य किया है. पोर्टल पर प्रवेश पुस्तिका, पंजीकरण फॉर्म, विस्तृत समय-सारणी, शुल्क भुगतान विवरण, एडमिट कार्ड संबंधी जानकारी और परीक्षा दिवस से जुड़ी सभी निर्देश उपलब्ध करा दिए गए हैं.

ओपन कैटेगरी में ये सीटें शामिल: यूजी प्रवेश बी.फार्मा तथा विभिन्न बी.एससी. (ऑनर्स) पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें गणित और गणित एवं कंप्यूटिंग भी शामिल हैं. ओपन कैटेगरी में उपलब्ध सीटों में बी.फार्मा (46), बॉटनी (20), जूलॉजी (25), एंथ्रोपोलॉजी (30), केमिस्ट्री (58), जियोलॉजी (30), फिजिक्स (40), फिजिक्स (इलेक्ट्रॉनिक्स) (20), बायोकेमिस्ट्री (25), माइक्रोबायोलॉजी (30), बायोटेक्नोलॉजी (15), बायोफिजिक्स (25), मैथमैटिक्स (30), तथा मैथमेटिक्स एवं कम्प्यूटिंग (15) शामिल है. इसके अलावा एनआरआई और विदेशी छात्रों के लिए अलग से सीटें आरक्षित हैं. विस्तृत सीट मैट्रिक्स आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है.

कुलपति ने दी जानकारी: कुलपति प्रो. रेनू विग ने ऑनर्स स्कूल सिस्टम की प्रासंगिकता पर बल देते हुए कहा कि, "ये पाठ्यक्रम छात्रों को गहन सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में उच्च अध्ययन के लिए मजबूत आधार तैयार करते हैं. हमारे ऑनर्स और बी.फार्मा पाठ्यक्रम उन्नत शोध तथा विविध करियर संभावनाओं के द्वार खोलते हैं.”

वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध: पीयू-CET (UG) 28 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़, लुधियाना, मुक्तसर और होशियारपुर में आयोजित होगा. विश्वविद्यालय ने छात्रों को सलाह दी है कि वे पात्रता मानदंड, पाठ्यक्रम विकल्प और सभी महत्वपूर्ण तिथियों की अच्छी तरह जांच कर लें.विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट cetug.puchd.ac.in पर उपलब्ध है.

PANJAB UNIVERSITY
PU CET EXAM
CHANDIGARH ADMISSION PROCESS
PU CET REGISTRATION
PU CET UG 2026 27

