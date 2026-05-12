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पानीपत में हैवानियत, युवती को जंजीरों में बांधकर रखा गया, घर का काम करवाते थे

हरियाणा के पानीपत में एक युवती को उसके परिजनों ने 15 फीट लंबी लोहे की मोटी जंजीरों में बांधकर घर में कैद कर रखा था.

Panipat young woman was tied with 15 foot long iron chains and imprisoned inside a house police rescued her
पानीपत में हैवानियत, युवती को जंजीरों में बांधकर रखा गया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 12, 2026 at 8:45 PM IST

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Updated : May 12, 2026 at 9:00 PM IST

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पानीपत : हरियाणा के पानीपत शहर से इंसानियत को झकझोर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक युवती को उसके ही परिजनों ने करीब 15 फीट लंबी लोहे की मोटी जंजीरों में बांधकर घर के अंदर कैद कर रखा था. सूचना मिलने पर सामाजिक संस्था और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर युवती को मुक्त कराया

युवती को जंजीरों में बांधा गया : मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम के साथ बताए गए पते पर पहुंचीं. जैसे ही टीम घर के अंदर दाखिल हुई, वहां का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए. एक कमरे में युवती भारी लोहे की जंजीरों से जकड़ी हुई थी. जंजीर का दूसरा सिरा दीवार और भारी सामान से बांधा गया था, ताकि वो कहीं जा न सके. नारी तू नारायणी उत्थान समिति की सदस्य भावना ने बताया कि समिति को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवती को घर में लोहे की जंजीरों से बांधकर रखा गया है. सूचना मिलते ही समिति के सदस्य संबंधित थाने पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया. उनके पास एक वीडियो भी पहुंची थी, जिसमें युवती जंजीरों में बंधी दिखाई दे रही थी.

पानीपत में हैवानियत (ETV Bharat)

युवती को छुड़वाया गया : भावना ने बताया कि वीडियो देखने के बाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की गई, जहां युवती वास्तव में लोहे की जंजीरों से बंधी मिली. उन्होंने कहा कि युवती से घर का काम भी करवाया जाता था और उस दौरान भी उसके पैरों में जंजीरें बंधी रहती थीं. उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी महिला आयोग को भी दे दी गई है और आयोग को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है. भावना ने उम्मीद जताई कि महिला आयोग इस गंभीर मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करेगा.

जंजीरों में बांधकर घर का काम करवाया जाता था : मुक्त कराए जाने के बाद युवती ने पुलिस को बताया कि उससे सुबह-शाम घर का सारा काम करवाया जाता था. काम के दौरान भी उसके पैरों में जंजीरें बंधी रहती थीं. काम खत्म होने के बाद उसे और कसकर बांध दिया जाता था. यहां तक कि वॉशरूम जाने के समय भी वो जंजीरों में जकड़ी रहती थी. जब पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने परिवार से इस अमानवीय व्यवहार के बारे में सवाल किए, तो परिजनों ने चौंकाने वाला जवाब दिया. उनका कहना था कि युवती पहले भी दो बार घर से भाग चुकी है. दोबारा ऐसा ना हो और “घर की इज्जत” बनी रहे, इसलिए उसे जंजीरों से बांधकर रखा गया था. घटना की जानकारी मिलते ही राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने जिला पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. पुलिस ने युवती को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

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Last Updated : May 12, 2026 at 9:00 PM IST

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