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पानीपत में हैवानियत, युवती को जंजीरों में बांधकर रखा गया, घर का काम करवाते थे

पानीपत : हरियाणा के पानीपत शहर से इंसानियत को झकझोर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक युवती को उसके ही परिजनों ने करीब 15 फीट लंबी लोहे की मोटी जंजीरों में बांधकर घर के अंदर कैद कर रखा था. सूचना मिलने पर सामाजिक संस्था और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर युवती को मुक्त कराया

युवती को जंजीरों में बांधा गया : मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम के साथ बताए गए पते पर पहुंचीं. जैसे ही टीम घर के अंदर दाखिल हुई, वहां का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए. एक कमरे में युवती भारी लोहे की जंजीरों से जकड़ी हुई थी. जंजीर का दूसरा सिरा दीवार और भारी सामान से बांधा गया था, ताकि वो कहीं जा न सके. नारी तू नारायणी उत्थान समिति की सदस्य भावना ने बताया कि समिति को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवती को घर में लोहे की जंजीरों से बांधकर रखा गया है. सूचना मिलते ही समिति के सदस्य संबंधित थाने पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया. उनके पास एक वीडियो भी पहुंची थी, जिसमें युवती जंजीरों में बंधी दिखाई दे रही थी.

पानीपत में हैवानियत (ETV Bharat)

युवती को छुड़वाया गया : भावना ने बताया कि वीडियो देखने के बाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की गई, जहां युवती वास्तव में लोहे की जंजीरों से बंधी मिली. उन्होंने कहा कि युवती से घर का काम भी करवाया जाता था और उस दौरान भी उसके पैरों में जंजीरें बंधी रहती थीं. उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी महिला आयोग को भी दे दी गई है और आयोग को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है. भावना ने उम्मीद जताई कि महिला आयोग इस गंभीर मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करेगा.