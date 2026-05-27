पानीपत की फैक्ट्री में चुन्नी फंसने से अचानक आई मौत, दो मासूमों को पीछे छोड़ गई महिला
हरियाणा के पानीपत की फैक्ट्री की रोलिंग मशीन में चुन्नी फंसने से एक महिला कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई.
Published : May 27, 2026 at 10:54 PM IST|
Updated : May 27, 2026 at 11:10 PM IST
पानीपत : हरियाणा के पानीपत के गांव बिंझौल स्थित देवगिरी ओवरसीज चादर बनाने वाली फैक्ट्री में 26 मई की शाम करीब 4 बजे दर्दनाक हादसा हो गया. काम के दौरान महिला कर्मी चम्पा की चुन्नी रोलिंग मशीन में फंस गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बुधवार को परिजनों ने सामान्य अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया.
चुन्नी मशीन में फंसी : फैक्ट्री के कॉर्पोरेट हेड चंद्रमोहन ने बताया कि महिला मशीन के पास से गुजर रही थी और किसी सामान को उठाने के लिए झुकी थी. इसी दौरान उसकी चुन्नी मशीन में फंस गई. उन्होंने कहा कि महिला उस मशीन पर कार्यरत नहीं थी, इसलिए उसके लिए सेफ्टी कैप जरूरी नहीं थी. चंद्रमोहन ने घटना को अचानक हुआ हादसा बताते हुए कहा कि फैक्ट्री की ओर से मशीन ऑपरेटरों को सभी जरूरी सुरक्षा उपकरण और पीपीई उपलब्ध कराए जाते हैं. उनके अनुसार घटना में किसी भी पक्ष की लापरवाही नहीं है.
मदद का आश्वासन : वहीं मृतका के पति प्रद्युम्न यादव ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी रोलिंग मशीन पर काम कर रही थी और कर्मचारियों को सेफ्टी कैप नहीं दी जाती थी. प्रद्युम्न यादव ने बताया कि फैक्ट्री प्रबंधन ने परिवार को मदद का आश्वासन दिया है. ईएसआई और पीएफ के माध्यम से करीब 10 से 12 लाख रुपये मिलने की बात कही गई है, साथ ही अतिरिक्त सहायता का भरोसा भी दिया गया है. मृतका अपने पीछे दो छोटे बच्चों को छोड़ गई है. देवगिरी ओवरसीज फैक्ट्री में हुए इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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