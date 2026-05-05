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पानीपत धागा फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों का सामान जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से फायर की आशंका

पानीपत में धागा फैक्ट्री के गोदाम में आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया.

Panipat Thread Factory Fire
पानीपत धागा फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 5, 2026 at 11:21 AM IST

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पानीपत: पानीपत के रिसालू रोड स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि थोड़ी ही देर में काफी दूर तक फैल गई. कुछ ही देर में आग के कारण फैक्ट्री से धुंए का गुबार दूर-दूर तक फैलने लगा. इधर, आग की सूचना स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को दी. सूचना पाकर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में लग गए.

करोड़ों का सामान जलकर खाक: स्थानीय लोगों की मानें तो आग इतनी भयावह थी कि दमकल विभाग की टीम को आग पर काबू पाने में काफी समय लग गया. वहीं, आग से करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया. साथ ही आग की चपेट में आने से गोदाम पूरी तरह जलकर राख हो गया. गोदाम में रखा सारा माल भी जल गया. साथ ही आग के कारण गोदाम का एक हिस्सा भी ढह गया.

पानीपत में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

बिल्डिंग का गोदाम वाला हिस्सा क्षतिग्रस्त: इस पूरे मामले में दमकल अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि, "रात करीब 2 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. इसके तुरंत बाद सेक्टर-25 फायर स्टेशन से गाड़ियां रवाना की गईं. आग की गंभीरता को देखते हुए रेड लाइट, हाली पार्क, समालखा सहित अन्य फायर स्टेशनों से भी अतिरिक्त गाड़ियां मौके पर बुलाई गईं. आग धागा गोदाम और फैक्ट्री दोनों में लगी थी, जिसके चलते हालात बिगड़ते गए. आग के कारण गोदाम में रखा धागे का पूरा स्टॉक जलकर खाक हो गया. जबकि बिल्डिंग का गोदाम वाला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त होकर गिर गया."

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका: दमकल अधिकारी अमित कुमार ने आगे कहा कि, "राहत की बात यह रही कि दमकल कर्मियों ने फैक्ट्री के ऑफिस ब्लॉक, लेबर क्वार्टर और महंगी मशीनरी को सुरक्षित बचा लिया. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आंधी-तूफान के कारण क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी.बिजली बहाल होने के बाद शॉर्ट सर्किट से आग भड़क गई. फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है."

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