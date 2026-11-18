पानीपत के टेक्सटाइल कारोबार में आएगा 3D बदलाव, 2027 में रिसाइकिल यार्न और नए डिजाइन से बदलेगी तस्वीर
Panipat Textile Industry: पानीपत का टेक्सटाइल उद्योग 2027 में 3D डिजाइन, रिसाइकिल यार्न और नई तकनीक अपनाकर वैश्विक बाजार में अपनी पहचान मजबूत करेगा.
Published : November 18, 2026 at 12:12 PM IST
पानीपत: अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब नए दौर में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है. साल 2027 में वैश्विक फैशन ट्रेंड्स के अनुसार यहां के हैंडलूम और टेक्सटाइल कारोबार का अंदाज बदलने वाला है. पारंपरिक डिजाइन के साथ अब 3D डिजाइन, रिसाइकिल यार्न, नई वीविंग तकनीक और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों पर जोर रहेगा.
दरअसल, जर्मनी में होने वाली प्रतिष्ठित हेमटेक्सटाइल-2027 प्रदर्शनी को देखते हुए उद्यमियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी कड़ी में हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (HEPC) ने NIFT के सहयोग से गोल्ड होटल (डेज होटल) में विशेष सेमिनार आयोजित किया. इसमें एक्सपोर्टर्स और डिजाइनर्स को आने वाले समय के फैशन, रंगों और उत्पादों की मांग के बारे में जानकारी दी गई.
नए फैशन और रंगों पर फोकस: सेमिनार में स्प्रिंग-समर 2027 और ऑटम-विंटर 2027-28 के फैशन ट्रेंड्स पर विस्तार से चर्चा की गई. इसमें नए कलर पैलेट्स, यार्न, फाइबर, फैब्रिक और वीविंग तकनीकों की जानकारी दी गई. विशेषज्ञों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ग्राहकों की पसंद तेजी से बदल रही है. ऐसे में पानीपत के उद्यमियों को भी अपने उत्पादों में नए प्रयोग करने होंगे. इसका उद्देश्य विदेशी खरीदारों की जरूरत के मुताबिक उत्पाद तैयार करना और जर्मनी में होने वाली हेमटेक्सटाइल प्रदर्शनी में बेहतर कारोबार हासिल करना है.
डिजाइन में आएगा नया बदलाव: NIFT के टेक्सटाइल डिजाइन विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अनु शर्मा ने बताया कि, "आने वाले समय में 3D डिजाइन, सरफेस एंब्रॉयडरी और नई वीविंग तकनीकों का चलन बढ़ेगा. अब तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 2D डिजाइन का अधिक इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन भविष्य में 3D डिजाइन ग्राहकों को एक नया अनुभव देंगे. फैशन इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी और प्रकृति से जुड़े उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है. पुरानी चीजों को नए अंदाज में पेश करना और रिसाइकिल सामग्री से नए उत्पाद तैयार करना भी आने वाले समय के प्रमुख ट्रेंड्स होंगे."
पर्यावरण के साथ लागत पर भी असर: पानीपत की पहचान पहले से ही रिसाइक्लिंग आधारित टेक्सटाइल उद्योग के रूप में रही है. ऐसे में रिसाइकिल यार्न की बढ़ती मांग यहां के कारोबारियों के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है. साहिल इंटरनेशनल के एमडी साहिल धमीजा ने कहा कि, "रिसाइकिल कपड़ों से यार्न तैयार करके नए उत्पाद बनाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है. इससे उत्पादन लागत कम करने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है. उद्यमियों को नए ट्रेंड्स से जोड़ने के लिए इस तरह की वर्कशॉप हर महीने आयोजित की जानी चाहिए, ताकि कारोबारी बदलती अंतरराष्ट्रीय मांग के अनुरूप खुद को तैयार कर सकें."
प्रेजेंटेशन से बढ़ेंगे ऑर्डर: HEPC के वाइस चेयरमैन राकेश जैन ने बताया कि, "हेमटेक्सटाइल प्रदर्शनी में पानीपत से बड़ी संख्या में एक्सपोर्टर्स हिस्सा लेते हैं. ऐसे में केवल अच्छे उत्पाद बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें प्रदर्शित करने का तरीका भी महत्वपूर्ण है. उद्यमियों को अपने उत्पादों के साथ-साथ स्टॉल की सजावट और प्रेजेंटेशन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि विदेशी ग्राहक आकर्षित हों और अधिक से अधिक ऑर्डर मिल सकें.HEPC छोटे निर्माताओं, बुनकरों और उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने और वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने में सहयोग करती है."
दूसरे प्रदेश में भी खुलेंगे अवसर: राकेश जैन ने बताया कि, "दिसंबर 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार और HEPC के बीच हुए एमओयू के तहत पानीपत के हैंडलूम एक्सपोर्टर्स लखनऊ जाकर वहां के उद्यमियों को प्रशिक्षण देंगे. इससे उत्तर प्रदेश में भी टेक्सटाइल उद्योग को नई तकनीक और उत्पादन से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी. यदि उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर औद्योगिक सुविधाएं उपलब्ध कराती है तो पानीपत के कुछ उद्यमी वहां उद्योग लगाने पर भी विचार कर सकते हैं. हालांकि, उद्यमियों की पहली पसंद पानीपत ही है. यदि अपने शहर में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले तो दूसरे राज्यों में निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी."
प्रदूषण नियमों के बीच कारोबार पर दबाव: पानीपत की डाइंग इंडस्ट्री को प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों और पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. उद्यमियों ने सरकार से कॉमन बॉयलर और कॉमन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) आधारित एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है. उनका मानना है कि साझा सुविधाएं विकसित होने से प्रदूषण नियंत्रण आसान होगा और उद्योगों पर आर्थिक बोझ भी कम हो सकेगा. इससे छोटे और मध्यम उद्यमियों को भी आधुनिक व्यवस्था के साथ कारोबार चलाने में मदद मिलेगी.
पानीपत को ग्लोबल पहचान दिलाने की चुनौती: पानीपत एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रधान ललित गोयल ने कहा कि, "सेमिनार में NIFT के विशेषज्ञों ने वर्ष 2027 के फैशन ट्रेंड्स, कलर पैलेट्स और कारोबार को आगे बढ़ाने के नए तरीकों की जानकारी दी. इस तरह के आयोजन उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार की बदलती जरूरतों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. अब पानीपत के टेक्सटाइल कारोबार के सामने दोहरी चुनौती है. एक तरफ 3D डिजाइन, रिसाइकिल यार्न और आधुनिक तकनीक अपनानी होगी, वहीं दूसरी तरफ डाइंग इंडस्ट्री की बुनियादी समस्याओं का समाधान भी जरूरी है. यदि सरकार कॉमन बॉयलर, ZLD और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराती है तो उद्यमी दूसरे राज्यों में जाने के बजाय पानीपत में ही निवेश कर सकेंगे. इससे हैंडलूम नगरी की वैश्विक पहचान और मजबूत हो सकती है."
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