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पानीपत के टेक्सटाइल कारोबार में आएगा 3D बदलाव, 2027 में रिसाइकिल यार्न और नए डिजाइन से बदलेगी तस्वीर

पानीपत के टेक्सटाइल कारोबार में आएगा 3D बदलाव ( ETV Bharat )

पानीपत: अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब नए दौर में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है. साल 2027 में वैश्विक फैशन ट्रेंड्स के अनुसार यहां के हैंडलूम और टेक्सटाइल कारोबार का अंदाज बदलने वाला है. पारंपरिक डिजाइन के साथ अब 3D डिजाइन, रिसाइकिल यार्न, नई वीविंग तकनीक और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों पर जोर रहेगा.

दरअसल, जर्मनी में होने वाली प्रतिष्ठित हेमटेक्सटाइल-2027 प्रदर्शनी को देखते हुए उद्यमियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी कड़ी में हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (HEPC) ने NIFT के सहयोग से गोल्ड होटल (डेज होटल) में विशेष सेमिनार आयोजित किया. इसमें एक्सपोर्टर्स और डिजाइनर्स को आने वाले समय के फैशन, रंगों और उत्पादों की मांग के बारे में जानकारी दी गई.

नए फैशन और रंगों पर फोकस: सेमिनार में स्प्रिंग-समर 2027 और ऑटम-विंटर 2027-28 के फैशन ट्रेंड्स पर विस्तार से चर्चा की गई. इसमें नए कलर पैलेट्स, यार्न, फाइबर, फैब्रिक और वीविंग तकनीकों की जानकारी दी गई. विशेषज्ञों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ग्राहकों की पसंद तेजी से बदल रही है. ऐसे में पानीपत के उद्यमियों को भी अपने उत्पादों में नए प्रयोग करने होंगे. इसका उद्देश्य विदेशी खरीदारों की जरूरत के मुताबिक उत्पाद तैयार करना और जर्मनी में होने वाली हेमटेक्सटाइल प्रदर्शनी में बेहतर कारोबार हासिल करना है. 2027 में रिसाइकिल यार्न और नए डिजाइन से बदलेगी तस्वीर (ETV Bharat) डिजाइन में आएगा नया बदलाव: NIFT के टेक्सटाइल डिजाइन विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अनु शर्मा ने बताया कि, "आने वाले समय में 3D डिजाइन, सरफेस एंब्रॉयडरी और नई वीविंग तकनीकों का चलन बढ़ेगा. अब तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 2D डिजाइन का अधिक इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन भविष्य में 3D डिजाइन ग्राहकों को एक नया अनुभव देंगे. फैशन इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी और प्रकृति से जुड़े उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है. पुरानी चीजों को नए अंदाज में पेश करना और रिसाइकिल सामग्री से नए उत्पाद तैयार करना भी आने वाले समय के प्रमुख ट्रेंड्स होंगे." पर्यावरण के साथ लागत पर भी असर: पानीपत की पहचान पहले से ही रिसाइक्लिंग आधारित टेक्सटाइल उद्योग के रूप में रही है. ऐसे में रिसाइकिल यार्न की बढ़ती मांग यहां के कारोबारियों के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है. साहिल इंटरनेशनल के एमडी साहिल धमीजा ने कहा कि, "रिसाइकिल कपड़ों से यार्न तैयार करके नए उत्पाद बनाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है. इससे उत्पादन लागत कम करने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है. उद्यमियों को नए ट्रेंड्स से जोड़ने के लिए इस तरह की वर्कशॉप हर महीने आयोजित की जानी चाहिए, ताकि कारोबारी बदलती अंतरराष्ट्रीय मांग के अनुरूप खुद को तैयार कर सकें."