पानीपत में तांत्रिक ने महिला संग की दरिंदगी, 10 दिनों तक बंधक बनाकर किया बलात्कार, बेटे के इलाज के नाम पर पीड़िता को लिया था झांसे में

पानीपत: पानीपत में एक तांत्रिक द्वारा महिला को अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है. दरअसल, पानीपत में एक महिला अपने बेटे की बीमारी का इलाज करवाने के लिए तांत्रिक के पास गई थी. पीड़िता का आरोप है कि वहां पर बेटे के इलाज के नाम पर महिला को तांत्रिक ने हवस का शिकार बनाया. आरोप के मुताबिक तांत्रिक ने महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर उसका अपहरण किया. फिर उसे 10 दिनों तक बंधक बनाए रखा. इस दौरान उसके साथ तांत्रिक बलात्कार करता रहा.

पीड़िता ने बताई आपबीती: पीड़ित महिला ने बताया कि, "मेरा बेटा पिछले काफी समय से बीमार चल रहा था, जिसके चलते अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए तांत्रिक के पास मैं जाती थी. तांत्रिक ने मुझे विश्वास दिलाया कि वह मेरे बेटे को ठीक कर देगा. अपने बेटे को ठीक करने की चाह में मैं पाखंडी तांत्रिक बातों में आ गई. तांत्रिक ने मुझे पूजा करने के बहाने यमुना नदी पर बुलाया. वहां पर पूजा के बहाने उसने मुझे जल आचमन के नाम पर नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे मैं बेहोश हो गई. उसके बाद तांत्रिक ने मुझे बंधक बनाकर कामाख्या असम के जंगलों में ले जाया गया. जहां 10 दिनों तक तांत्रिक ने मेरे साथ दरिंदगी की. वहां पर जबरन मेरे साथ दुष्कर्म किया. विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी."