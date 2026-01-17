ETV Bharat / state

पानीपत में तांत्रिक ने महिला संग की दरिंदगी, 10 दिनों तक बंधक बनाकर किया बलात्कार, बेटे के इलाज के नाम पर पीड़िता को लिया था झांसे में

पानीपत में एक तांत्रिक ने महिला के बेटे का इलाज करने के नाम पर उसे बंधक बनाकर उसका बलात्कार दिया.

Panipat woman rape case
पानीपत में तांत्रिक ने महिला संग की दरिंदगी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 17, 2026 at 12:09 PM IST

Updated : January 17, 2026 at 12:37 PM IST

पानीपत: पानीपत में एक तांत्रिक द्वारा महिला को अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है. दरअसल, पानीपत में एक महिला अपने बेटे की बीमारी का इलाज करवाने के लिए तांत्रिक के पास गई थी. पीड़िता का आरोप है कि वहां पर बेटे के इलाज के नाम पर महिला को तांत्रिक ने हवस का शिकार बनाया. आरोप के मुताबिक तांत्रिक ने महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर उसका अपहरण किया. फिर उसे 10 दिनों तक बंधक बनाए रखा. इस दौरान उसके साथ तांत्रिक बलात्कार करता रहा.

पीड़िता ने बताई आपबीती: पीड़ित महिला ने बताया कि, "मेरा बेटा पिछले काफी समय से बीमार चल रहा था, जिसके चलते अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए तांत्रिक के पास मैं जाती थी. तांत्रिक ने मुझे विश्वास दिलाया कि वह मेरे बेटे को ठीक कर देगा. अपने बेटे को ठीक करने की चाह में मैं पाखंडी तांत्रिक बातों में आ गई. तांत्रिक ने मुझे पूजा करने के बहाने यमुना नदी पर बुलाया. वहां पर पूजा के बहाने उसने मुझे जल आचमन के नाम पर नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे मैं बेहोश हो गई. उसके बाद तांत्रिक ने मुझे बंधक बनाकर कामाख्या असम के जंगलों में ले जाया गया. जहां 10 दिनों तक तांत्रिक ने मेरे साथ दरिंदगी की. वहां पर जबरन मेरे साथ दुष्कर्म किया. विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी."

मामला दर्ज: इधर, पीड़ित परिवार ने महिला के लापता होने के बाद पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दी थी. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी का पता लगाया. लोकेशन ट्रैक की गई जिसके बाद महिला को वहां से सुरक्षित वापस पानीपत लाया गया. फिलहाल पुलिस से मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने मामले में दुष्कर्म सहित कई धाराओं में आरोपित तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

