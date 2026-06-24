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पानीपत में SIR सर्वे में लापरवाही का आरोप! नूरवाला में बीएलओ की कार्यशैली पर उठे सवाल, घर-घर जाने के बजाय लोगों को बुला रहे केंद्र

पानीपत में SIR सर्वे में लापरवाही का आरोप ( ETV Bharat )

पानीपत: हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत सभी बीएलओ (BLO) को घर-घर जाकर मतदाताओं का सर्वे करने और फॉर्म भरवाने के निर्देश दिए गए हैं. जिला प्रशासन की ओर से भी उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि कोई भी बीएलओ एक स्थान पर बैठकर सर्वे न करे. इसके बावजूद पानीपत के नूरवाला क्षेत्र में कुछ बीएलओ की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है. स्थानीय लोगों का आरोप: वहीं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि भीषण गर्मी के बावजूद बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म वितरित करने और जानकारी देने के बजाय लोगों को अपने निर्धारित केंद्रों पर बुला रहे हैं. इससे विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और अनजान मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई लोगों का कहना है कि उन्हें फॉर्म भरने की प्रक्रिया की जानकारी तक नहीं थी और उन्हें बार-बार केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. नूरवाला में बीएलओ की कार्यशैली पर उठे सवाल (ETV Bharat) बीएलओ ने दी जानकारी: गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नूरवाला में जेबीटी शिक्षक एवं बीएलओ अजमेर पोसवाल ने कहा कि, "SIR फॉर्म के तहत वर्ष 2002 के रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर मतदाताओं की मैपिंग की जा रही है. सरकार द्वारा निर्धारित 11 प्रकार के दस्तावेजों के माध्यम से भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. फॉर्म घर-घर भी वितरित किए जा रहे हैं. हालांकि कुछ लोगों को फोन के माध्यम से बुलाया जाता है और कई लोग स्वयं भी केंद्र पर पहुंच रहे हैं. फिलहाल फॉर्मों की जांच की जा रही है और जल्द ही उन्हें जमा करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी."