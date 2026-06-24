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पानीपत में SIR सर्वे में लापरवाही का आरोप! नूरवाला में बीएलओ की कार्यशैली पर उठे सवाल, घर-घर जाने के बजाय लोगों को बुला रहे केंद्र

पानीपत में SIR अभियान के दौरान बीएलओ पर घर-घर सर्वे के बजाय लोगों को केंद्र बुलाने के आरोप है. डीसी ने कार्रवाई की चेतावनी दी.

Panipat SIR Survey
पानीपत में SIR सर्वे में लापरवाही का आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 24, 2026 at 2:30 PM IST

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पानीपत: हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत सभी बीएलओ (BLO) को घर-घर जाकर मतदाताओं का सर्वे करने और फॉर्म भरवाने के निर्देश दिए गए हैं. जिला प्रशासन की ओर से भी उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि कोई भी बीएलओ एक स्थान पर बैठकर सर्वे न करे. इसके बावजूद पानीपत के नूरवाला क्षेत्र में कुछ बीएलओ की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है.

स्थानीय लोगों का आरोप: वहीं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि भीषण गर्मी के बावजूद बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म वितरित करने और जानकारी देने के बजाय लोगों को अपने निर्धारित केंद्रों पर बुला रहे हैं. इससे विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और अनजान मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई लोगों का कहना है कि उन्हें फॉर्म भरने की प्रक्रिया की जानकारी तक नहीं थी और उन्हें बार-बार केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.

Panipat SIR Survey
नूरवाला में बीएलओ की कार्यशैली पर उठे सवाल (ETV Bharat)

बीएलओ ने दी जानकारी: गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नूरवाला में जेबीटी शिक्षक एवं बीएलओ अजमेर पोसवाल ने कहा कि, "SIR फॉर्म के तहत वर्ष 2002 के रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर मतदाताओं की मैपिंग की जा रही है. सरकार द्वारा निर्धारित 11 प्रकार के दस्तावेजों के माध्यम से भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. फॉर्म घर-घर भी वितरित किए जा रहे हैं. हालांकि कुछ लोगों को फोन के माध्यम से बुलाया जाता है और कई लोग स्वयं भी केंद्र पर पहुंच रहे हैं. फिलहाल फॉर्मों की जांच की जा रही है और जल्द ही उन्हें जमा करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी."

घर-घर जाने के बजाय लोगों को बुला रहे केंद्र (ETV Bharat)

मतदाताओं ने सुनाई परेशानी: स्थानीय निवासी राजकरण ने बताया कि, "उन्हें फोन कर फॉर्म लेने के लिए हरि सिंह चौक स्थित केंद्र पर बुलाया गया. उन्होंने कहा कि उनके घर पर कोई बीएलओ नहीं आया और उन्हें स्वयं जानकारी जुटानी पड़ी. वहीं, मन्नी नाम के स्थानीय युवक ने कहा कि, "मुझे दोस्तों के माध्यम से फॉर्म की जानकारी मिली. मेरे घर पर भी कोई बीएलओ नहीं पहुंचा. फॉर्म में गलती होने के कारण मुझे दोबारा केंद्र पर आना पड़ा और आगे भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.'

डीसी ने दी कार्रवाई की चेतावनी: वहीं, मामला सामने आने के बाद उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि, "सभी बीएलओ को दोबारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे घर-घर जाकर ही सर्वे करें और एक स्थान पर बैठकर कार्य न करें. पंचायत प्रतिनिधि, पार्षद और आमजन भी इस अभियान में प्रशासन का सहयोग करें ताकि सभी मतदाताओं तक पहुंचा जा सके. विशेष रूप से पानीपत शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में प्रवासी मतदाता होने के कारण उन्हें चिन्हित करने में चुनौतियां आ रही हैं. यदि कोई बीएलओ निर्देशों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. चुनाव आयोग इस विषय को लेकर बेहद गंभीर है और लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी."

SIR अभियान का उद्देश्य: SIR अभियान का उद्देश्य हर पात्र मतदाता तक पहुंचकर मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना है, लेकिन यदि बीएलओ घर-घर जाने के बजाय लोगों को केंद्रों पर बुलाते हैं तो अभियान की पारदर्शिता और प्रभावशीलता पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है. ऐसे में प्रशासन के लिए जरूरी है कि निर्देशों का जमीनी स्तर पर सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी मतदाता को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े.

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