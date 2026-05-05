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पानीपत में मौत का सीवर, ब्लॉकेज खोलने उतरे दो श्रमिकों की दम घुटने से मौत, मचा हड़कंप

पानीपत में सीवर सफाई के दौरान जहरीली गैस से दो मजदूरों की मौत हो गई. परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है.

PANIPAT WORKER DEATH SEWER
पानीपत में मौत का सीवर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 5, 2026 at 2:51 PM IST

2 Min Read
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पानीपत: पानीपत के चौटाला रोड स्थित HSVP के STP प्लांट में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोंर दिया. दरअसल, यहां सीवर हॉल का ब्लॉकेज खोलने उतरे दो श्रमिकों की जहरीली गैस के कारण दम घुटने से मौत हो गई. मृतकों की पहचान सौरव और अजय के तौर पर हुई.

सीवर बना मौत का कुंआ: इस बारे में जेजेपी नेता देवेंद्र कादियान ने बताया कि, "मेरी हैचरी पर नाले के निर्माण का काम चल रहा था. इसी दौरान सीवर लाइन में ब्लॉकेज आ गया. इसे खोलने के लिए सौरव और अजय सीवर हॉल में उतरे, लेकिन अंदर जहरीली गैस के कारण दोनों बेहोश हो गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई."

ब्लॉकेज खोलने उतरे दो श्रमिकों की दम घुटने से मौत (Etv Bharat)

परिजनों का आरोप: इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची. अगर तुरंत चिकित्सा सहायता मिल जाती, तो दोनों की जान बचाई जा सकती थी.

जांच में जुटी पुलिस: इस पूरे मामले में डीएसपी सतीश कुमार ने बताया कि, "हैचरी में नाले के निर्माण का काम चल रहा था. सफाई के दौरान दोनों का संतुलन बिगड़ा और वे गहरे गड्ढे में गिर गए. शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद अगर लापरवाही पाई गई, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी."

कड़ी मशक्कत के बाद निकाले गए शव: वहीं, दमकल अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि, "हमें रात में सूचना मिली कि दो व्यक्ति गंदे नाले जैसे कुएं में गिर गए हैं.जहरीली गैस के खतरे को देखते हुए हमारी टीम BA सेट पहनकर अंदर गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया." लीडिंग फायरमैन करमबीर ने कहा कि, "रस्सियों की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल भेजा गया, लेकिन तब तक उनकी हालत गंभीर हो चुकी थी."

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