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पानीपत को जल्द मिलेगी जाम से मुक्ति, रिंग रोड-बाईपास बनाने की तैयारी, जीटी रोड पर भी घटेगा दबाव

हरियाणा के पानीपत शहर को आने वाले दिनों में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिल सकती है.

Panipat set for relief from traffic jams preparations for Ring Road bypass gain momentum Mahipal Dhanda
पानीपत को जल्द मिलेगी जाम से मुक्ति (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 3, 2026 at 4:23 PM IST

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पानीपत : हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने पानीपत की ट्रैफिक व्यवस्था, प्रस्तावित बाईपास, अवैध कब्जों, शहर में चल रही डेयरियों और ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों से जुड़े मामलों पर भी खुलकर बात की.

रिंग रोड और नए बाईपास की जरूरत : मंत्री ने बताया कि पानीपत में ट्रैफिक की समस्या लंबे समय से बड़ी चुनौती बनी हुई है. उन्होंने कहा कि जब वे पहली बार विधायक बने थे, तभी उन्होंने पानीपत के चारों ओर बाईपास की जरूरत को महसूस किया था और करीब 150 करोड़ रुपये की लागत से बाईपास निकलवाने का काम शुरू किया था. अब शहर की बढ़ती आबादी और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए रिंग रोड और नए बाईपास की आवश्यकता है.

पानीपत को जल्द मिलेगी जाम से मुक्ति (ETV Bharat)

नितिन गडकरी और मनोहर लाल खट्टर से की बात : ढांडा ने कहा कि उन्होंने पिछले महीने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर पानीपत के लिए रिंग रोड और बाईपास की मांग रखी थी. गडकरी ने पानीपत को बाईपास देने का आश्वासन दिया है. इसके बाद उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से भी इस संबंध में आग्रह किया, जिस पर मनोहर लाल ने बिना देरी किए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि वे दोनों नेताओं के लगातार संपर्क में हैं और प्रयास है कि पानीपत के चारों तरफ रिंग रोड या बाईपास तैयार हो, जिससे शहर के अंदर ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके.

जीटी रोड पर प्रदर्शन होते ही लग जाता है लंबा जाम : मंत्री ने कहा कि पानीपत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जीटी रोड ही शहर की मुख्य लाइफलाइन है. इसके अलावा शहर में ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, जिससे ट्रैफिक को डायवर्ट किया जा सके. उन्होंने कहा कि जीटी रोड पर धरना या प्रदर्शन होने की स्थिति में कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग जाता है. बाईपास और रिंग रोड बनने से इस समस्या से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है.

पीएचसी में डेढ़ साल से दवाइयों का रिकॉर्ड नहीं : ढांडा ने बताया कि वह बुधवार को एक गांव में स्कूल के निरीक्षण के लिए गए थे. इसी दौरान उन्होंने वहां स्थित पीएचसी का भी निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उनके साथ उपायुक्त भी मौजूद थे. उन्होंने बताया कि पीएचसी में कई खामियां सामने आईं, लेकिन सबसे गंभीर मामला फार्मासिस्ट द्वारा दवाइयों का रिकॉर्ड ठीक से मेंटेन नहीं करना था. मंत्री के अनुसार, फार्मासिस्ट पिछले करीब डेढ़ साल से ये रिकॉर्ड ही नहीं रख रहा था कि कितनी दवाइयां पीएचसी में आईं, कितनी मरीजों को दी गईं और कितनी वापस जमा कराई गईं. पूछताछ के दौरान भी वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. इस पर मंत्री ने उपायुक्त को विभाग को लिखने और संबंधित फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए.

ग्रामीण क्षेत्र में टेंडर को लेकर जांच के आदेश : नगर निगम के कार्यकारी अभियंता गोपाल कलावत से जुड़े मामले पर मंत्री ने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है कि पानीपत शहर का काम देखने वाले अधिकारी ने ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भी विकास कार्यों के टेंडर लगाए हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले की वास्तविकता की जांच के लिए निगम कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं. ढांडा ने कहा कि जिस विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य होना है, वहां के निर्वाचित प्रतिनिधि की जानकारी और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही टेंडर की कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को अनधिकृत तरीके से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करने की हिदायत दी.

इंतकाल है तो कोर्ट में चुनौती दें : शहर में निगम द्वारा हटाए जा रहे अवैध कब्जों के मामले में मंत्री ने कहा कि यदि किसी मकान मालिक या दुकानदार के पास संबंधित जमीन का वैध इंतकाल और राजस्व रिकॉर्ड में उसका अधिकार दर्ज है तो वह मामले को न्यायालय में चुनौती दे सकता है. उन्होंने कहा कि जमीन का वास्तविक मालिकाना हक राजस्व रिकॉर्ड और न्यायालय के निर्णय के आधार पर ही तय होगा. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मकान या दुकानें इस कार्रवाई की जद में आ रही हैं और वे अपने पास राजस्व रिकॉर्ड होने की बात कह रहे हैं, वे उपायुक्त से मिल सकते हैं. यदि किसी व्यक्ति की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तो उस पर कार्रवाई का सवाल अलग होगा.

शहर की डेयरियां होंगी बाहर, प्लॉट देने की तैयारी : मंत्री ने शहर में संचालित डेयरियों को बाहर शिफ्ट करने की योजना भी बताई. उन्होंने कहा कि बिंजौल में डेयरी संचालकों के लिए प्लॉट काटे गए थे और वहां कुछ प्लॉट अभी भी उपलब्ध हो सकते हैं. इसके अलावा निगम को बरसत रोड, कुठानी रोड और पूजा रोड सहित अन्य स्थानों पर जमीन तलाशने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि पहले शहर में डेयरी संचालकों का पंजीकरण कराया जाएगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि शहर में कितने लोग डेयरी व्यवसाय से जुड़े हैं. इसके बाद उन्हें शहर से बाहर व्यवस्थित तरीके से प्लॉट उपलब्ध कराकर डेयरी सेक्टर विकसित करने की योजना है. इससे शहर में गंदगी और ट्रैफिक की समस्या कम होने के साथ डेयरी संचालकों को भी व्यवस्थित स्थान मिल सकेगा.

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