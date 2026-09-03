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पानीपत को जल्द मिलेगी जाम से मुक्ति, रिंग रोड-बाईपास बनाने की तैयारी, जीटी रोड पर भी घटेगा दबाव

पानीपत : हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने पानीपत की ट्रैफिक व्यवस्था, प्रस्तावित बाईपास, अवैध कब्जों, शहर में चल रही डेयरियों और ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों से जुड़े मामलों पर भी खुलकर बात की.

रिंग रोड और नए बाईपास की जरूरत : मंत्री ने बताया कि पानीपत में ट्रैफिक की समस्या लंबे समय से बड़ी चुनौती बनी हुई है. उन्होंने कहा कि जब वे पहली बार विधायक बने थे, तभी उन्होंने पानीपत के चारों ओर बाईपास की जरूरत को महसूस किया था और करीब 150 करोड़ रुपये की लागत से बाईपास निकलवाने का काम शुरू किया था. अब शहर की बढ़ती आबादी और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए रिंग रोड और नए बाईपास की आवश्यकता है.

पानीपत को जल्द मिलेगी जाम से मुक्ति (ETV Bharat)

नितिन गडकरी और मनोहर लाल खट्टर से की बात : ढांडा ने कहा कि उन्होंने पिछले महीने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर पानीपत के लिए रिंग रोड और बाईपास की मांग रखी थी. गडकरी ने पानीपत को बाईपास देने का आश्वासन दिया है. इसके बाद उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से भी इस संबंध में आग्रह किया, जिस पर मनोहर लाल ने बिना देरी किए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि वे दोनों नेताओं के लगातार संपर्क में हैं और प्रयास है कि पानीपत के चारों तरफ रिंग रोड या बाईपास तैयार हो, जिससे शहर के अंदर ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके.

जीटी रोड पर प्रदर्शन होते ही लग जाता है लंबा जाम : मंत्री ने कहा कि पानीपत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जीटी रोड ही शहर की मुख्य लाइफलाइन है. इसके अलावा शहर में ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, जिससे ट्रैफिक को डायवर्ट किया जा सके. उन्होंने कहा कि जीटी रोड पर धरना या प्रदर्शन होने की स्थिति में कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग जाता है. बाईपास और रिंग रोड बनने से इस समस्या से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है.

पीएचसी में डेढ़ साल से दवाइयों का रिकॉर्ड नहीं : ढांडा ने बताया कि वह बुधवार को एक गांव में स्कूल के निरीक्षण के लिए गए थे. इसी दौरान उन्होंने वहां स्थित पीएचसी का भी निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उनके साथ उपायुक्त भी मौजूद थे. उन्होंने बताया कि पीएचसी में कई खामियां सामने आईं, लेकिन सबसे गंभीर मामला फार्मासिस्ट द्वारा दवाइयों का रिकॉर्ड ठीक से मेंटेन नहीं करना था. मंत्री के अनुसार, फार्मासिस्ट पिछले करीब डेढ़ साल से ये रिकॉर्ड ही नहीं रख रहा था कि कितनी दवाइयां पीएचसी में आईं, कितनी मरीजों को दी गईं और कितनी वापस जमा कराई गईं. पूछताछ के दौरान भी वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. इस पर मंत्री ने उपायुक्त को विभाग को लिखने और संबंधित फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए.