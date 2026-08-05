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पानीपत में तेज रफ्तार और रोंग साइड ड्राइविंग का खौफनाक अंजाम, ओवरब्रिज से गिरकर कारोबारी की मौत

पानीपत में रोंग साइड से आई बोलेरो की टक्कर से कारोबारी संजीव ग्रोवर ओवरब्रिज से नीचे गिर गए. इससे उनकी मौके पर मौत हो गई.

Panipat road accident
तेज रफ्तार और रोंग साइड ड्राइविंग का खौफनाक अंजाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 5, 2026 at 3:30 PM IST

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पानीपत: पानीपत के जाटल रोड रेलवे ओवरब्रिज पर मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में कारोबारी संजीव ग्रोवर की मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो वह फैक्टरी से स्कूटी पर घर लौट रहे थे. इसी दौरान रोंग साइड से तेज रफ्तार में आ रही बोलेरो ने उनकी स्कूटी को सामने से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि संजीव ग्रोवर रेलिंग पार कर कई फीट नीचे रेलवे की जमीन पर जा गिरे. हादसे में एक अन्य युवक भी घायल हुआ है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

फैक्टरी से लौटते समय हुआ हादसा: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विराट नगर निवासी कारोबारी संजीव ग्रोवर मंगलवार रात अपनी फैक्टरी से घर लौट रहे थे. जैसे ही उनकी स्कूटी जाटल रोड रेलवे ओवरब्रिज पर पहुंची, तभी 8 मरला चौक की ओर से रोंग साइड में आ रही बोलेरो ने सामने से टक्कर मार दी. हादसे के बाद संजीव ग्रोवर पुल की रेलिंग पार कर नीचे रेलवे परिसर में जा गिरे. गंभीर चोटों और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई. परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Panipat road accident
ओवरब्रिज से गिरकर कारोबारी की मौत (ETV Bharat)

भाई ने लगाए गंभीर आरोप: मृतक के भाई हेमंत ग्रोवर ने इस हादसे को महज दुर्घटना मानने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि, "यह हादसा नहीं बल्कि घोर लापरवाही से की गई हत्या है. बोलेरो चालक तेज रफ्तार में रोंग साइड से आया और सामने से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि मेरे भाई पुल से नीचे जा गिरे. प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताया कि चालक नशे की हालत में वाहन चला रहा था. हम आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं."

पानीपत में तेज रफ्तार और रोंग साइड ड्राइविंग का खौफनाक अंजाम (ETV Bharat)

पुलिस ने आरोपी चालक को किया गिरफ्तार: मामले की जांच कर रही जीआरपी ने आरोपी बोलेरो चालक को गिरफ्तार कर लिया है. जांच अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि, "प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बोलेरो चालक रोंग साइड से तेज गति में वाहन चला रहा था. टक्कर के कारण स्कूटी क्षतिग्रस्त हुई और संजीव ग्रोवर ओवरब्रिज से नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे अदालत में पेश किया जाएगा. मामले की जांच की जा रही है."

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