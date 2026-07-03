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पानीपत में चपरासी की अनोखी रिटायरमेंट, फूलों से सजी हाइड्रा क्रेन पर विदाई, ऑफिस से घर तक चला कारों का काफिला

रिटायरमेंट पर अनोखी विदाई ( ETV Bharat )

पानीपत: सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद जहां अधिकांश कर्मचारी कार, सरकारी वाहन या पारंपरिक रथ में घर लौटते हैं. वहीं, पानीपत के फूड एंड सप्लाई विभाग में 23 वर्षों तक चपरासी रहे 58 वर्षीय महाबीर बांगड़ ने अपनी विदाई को अनोखा और यादगार बना दिया. उन्होंने कार या रथ की बजाय करीब 100 फीट ऊंची हाइड्रा क्रेन को अपनी रिटायरमेंट की सवारी बनाया. फूलों और रंग-बिरंगी चुन्नियों से सजी हाइड्रा पर सवार होकर वह अपने पैतृक गांव कवी पहुंचे, जिसे देखने के लिए रास्ते भर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. हाइड्रा पर झूमते हुए पहुंचे गांव: महाबीर बांगड़ की अनोखी विदाई यात्रा पूरे इलाके में आकर्षण का केंद्र रही. हाइड्रा क्रेन के आगे थार, स्कॉर्पियो समेत कई गाड़ियों का काफिला चल रहा था, जबकि महाबीर पूरे रास्ते हाइड्रा की बूम पर सवार होकर खुशी से झूमते और डांस करते नजर आए. राहगीरों ने इस अनोखे नजारे को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया और जगह-जगह यात्रा का स्वागत भी किया. पानीपत में रिटायरमेंट पर अनोखी विदाई (ETV Bharat)