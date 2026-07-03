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पानीपत में चपरासी की अनोखी रिटायरमेंट, फूलों से सजी हाइड्रा क्रेन पर विदाई, ऑफिस से घर तक चला कारों का काफिला

पानीपत में रिटायर कर्मचारी महाबीर बांगड़ हाइड्रा क्रेन पर सवार होकर गांव पहुंचें. इनकी अनोखी विदाई पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है.

Panipat Unique Retirement
रिटायरमेंट पर अनोखी विदाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 3, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
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पानीपत: सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद जहां अधिकांश कर्मचारी कार, सरकारी वाहन या पारंपरिक रथ में घर लौटते हैं. वहीं, पानीपत के फूड एंड सप्लाई विभाग में 23 वर्षों तक चपरासी रहे 58 वर्षीय महाबीर बांगड़ ने अपनी विदाई को अनोखा और यादगार बना दिया. उन्होंने कार या रथ की बजाय करीब 100 फीट ऊंची हाइड्रा क्रेन को अपनी रिटायरमेंट की सवारी बनाया. फूलों और रंग-बिरंगी चुन्नियों से सजी हाइड्रा पर सवार होकर वह अपने पैतृक गांव कवी पहुंचे, जिसे देखने के लिए रास्ते भर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

हाइड्रा पर झूमते हुए पहुंचे गांव: महाबीर बांगड़ की अनोखी विदाई यात्रा पूरे इलाके में आकर्षण का केंद्र रही. हाइड्रा क्रेन के आगे थार, स्कॉर्पियो समेत कई गाड़ियों का काफिला चल रहा था, जबकि महाबीर पूरे रास्ते हाइड्रा की बूम पर सवार होकर खुशी से झूमते और डांस करते नजर आए. राहगीरों ने इस अनोखे नजारे को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया और जगह-जगह यात्रा का स्वागत भी किया.

पानीपत में रिटायरमेंट पर अनोखी विदाई (ETV Bharat)

"विदाई को हमेशा यादगार बनाना चाहता था": अपनी अनोखी विदाई को लेकर महाबीर बांगड़ ने कहा कि, "मैंने नौकरी के दौरान कई कर्मचारियों की रिटायरमेंट देखी थी. तभी मन में तय कर लिया था कि जब मेरी बारी आएगी तो विदाई कुछ अलग अंदाज में होगी. इसलिए मैंने कार या रथ की बजाय हाइड्रा क्रेन को चुना और उसी पर सवार होकर अपने गांव पहुंचा." यह मेरे जीवन के सबसे खास दिनों में से एक है, जिसे मैं हमेशा याद रखना चाहता था."

"पहली बार देखा ऐसा नजारा": वहीं, महाबीर की अनोखी विदाई पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने पहली बार किसी सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद हाइड्रा क्रेन पर सवार होकर घर जाते देखा है. यह विदाई निश्चित रूप से सबसे अलग और यादगार रही. लोगों ने इसे खुशी को अपने अंदाज में मनाने की अनूठी मिसाल बताया.

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हाइड्रा क्रेन पर सवार होकर घर पहुंचे कर्मचारी (ETV Bharat)

बता दें कि महाबीर बांगड़ की यह विदाई सिर्फ एक रिटायरमेंट समारोह नहीं रही, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव को अपनी पसंद और खुशी के साथ यादगार बनाने का संदेश भी दे गई. आमतौर पर सादगी से होने वाली विदाई के बीच उनका यह अलग अंदाज लोगों के लिए लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा.

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