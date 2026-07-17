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पानीपत पुलिस ने गुम हुए 50 मोबाइल किए बरामद, फोन मिलने पर असली मालिकों के खिले चेहरे

पानीपत पुलिस ने गुम हुए 50 मोबाइल किए बरामद ( ETV Bharat )

पानीपतः पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के कुशल नेतृत्व में पानीपत पुलिस की साइबर सेल ने एक बार फिर सराहनीय कार्य करते हुए गुम हुए 50 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए. डीएसपी सुरेश सैनी ने आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिकायतकर्ताओं को उनके मोबाइल हैंडओवर किए. अपने मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी और उन्होंने पानीपत पुलिस का आभार व्यक्त किया. शिकायतों पर साइबर सेल लगातार कर रही है कार्रवाईः डीएसपी सुरेश सैनी ने बताया कि एसपी भूपेंद्र सिंह के निर्देश पर गुम हुए मोबाइल फोन की शिकायतों पर साइबर सेल लगातार कार्रवाई कर रही है. जिन लोगों ने अपने मोबाइल गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी, उनकी शिकायतों पर तकनीकी माध्यमों से कार्रवाई करते हुए करीब 50 मोबाइल फोन ट्रेस किए गए और उन्हें उनके असली मालिकों को सौंप दिया गया. पानीपत पुलिस ने गुम हुए 50 मोबाइल किए बरामद (ETV Bharat) बरामद मोबाइलों की कीमत 10.50 लाख रुपयेः उन्होंने बताया कि "बरामद किए गए मोबाइलों की कुल कीमत लगभग 10.50 लाख रुपये है. इनमें सैमसंग, वीवो सहित विभिन्न कंपनियों के मोबाइल शामिल हैं. कुछ मोबाइल एक-दो महीने पहले गुम हुए थे, जबकि कुछ अन्य उससे पहले खोए थे."