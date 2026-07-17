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पानीपत पुलिस ने गुम हुए 50 मोबाइल किए बरामद, फोन मिलने पर असली मालिकों के खिले चेहरे

पानीपत पुलिस ने शिकायत के आधार 50 मोबाइल बरामद कर असली मालिकों को सौंपा.

50 MOBILE PHONES RECOVERED
पानीपत पुलिस ने गुम हुए 50 मोबाइल किए बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 17, 2026 at 8:53 PM IST

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Updated : July 17, 2026 at 8:59 PM IST

3 Min Read
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पानीपतः पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के कुशल नेतृत्व में पानीपत पुलिस की साइबर सेल ने एक बार फिर सराहनीय कार्य करते हुए गुम हुए 50 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए. डीएसपी सुरेश सैनी ने आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिकायतकर्ताओं को उनके मोबाइल हैंडओवर किए. अपने मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी और उन्होंने पानीपत पुलिस का आभार व्यक्त किया.

शिकायतों पर साइबर सेल लगातार कर रही है कार्रवाईः डीएसपी सुरेश सैनी ने बताया कि एसपी भूपेंद्र सिंह के निर्देश पर गुम हुए मोबाइल फोन की शिकायतों पर साइबर सेल लगातार कार्रवाई कर रही है. जिन लोगों ने अपने मोबाइल गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी, उनकी शिकायतों पर तकनीकी माध्यमों से कार्रवाई करते हुए करीब 50 मोबाइल फोन ट्रेस किए गए और उन्हें उनके असली मालिकों को सौंप दिया गया.

पानीपत पुलिस ने गुम हुए 50 मोबाइल किए बरामद (ETV Bharat)

बरामद मोबाइलों की कीमत 10.50 लाख रुपयेः उन्होंने बताया कि "बरामद किए गए मोबाइलों की कुल कीमत लगभग 10.50 लाख रुपये है. इनमें सैमसंग, वीवो सहित विभिन्न कंपनियों के मोबाइल शामिल हैं. कुछ मोबाइल एक-दो महीने पहले गुम हुए थे, जबकि कुछ अन्य उससे पहले खोए थे."

गुम हुए मोबाइल की शिकायत पर होती है कार्रवाईः डीएसपी ने कहा कि "यह धारणा गलत है कि गुम हुए मोबाइल की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है. पुलिस के पास आने वाली प्रत्येक लॉस्ट मोबाइल शिकायत पर साइबर सेल गंभीरता से काम करती है. उन्होंने बताया कि पिछले महीने भी करीब 50 मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए गए थे, जबकि इससे पहले भी लगभग 100 मोबाइल ट्रेस कर सौंपे जा चुके हैं."

मोबाइल गुम हो थाना में दर्ज कराएं शिकायतः उन्होंने लोगों से अपील की कि "यदि किसी का मोबाइल गुम हो जाए तो तुरंत संबंधित थाना में शिकायत दर्ज कराएं या ऑनलाइन डीडीआर दर्ज करें. शिकायत मिलने के बाद साइबर सेल मोबाइल को ट्रेस करने का हर संभव प्रयास करती है."

पानीपत जिले का है अधिकांश मोबाइल मालिकः डीएसपी सुरेश सैनी ने बताया कि "बरामद मोबाइल अलग-अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं और सभी को विधिवत सत्यापन के बाद उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा गया. अधिकांश लाभार्थी पानीपत जिले के निवासी हैं."

पुलिस की कार्यशैली की सरहानाः पानीपत पुलिस की यह कार्रवाई न केवल साइबर सेल की तकनीकी दक्षता को दर्शाती है, बल्कि आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास भी मजबूत करती है. गुम हुए मोबाइल वापस मिलने से लोगों ने पुलिस की कार्यशैली की सराहना करते हुए इसे आम नागरिकों के लिए राहत भरा कदम बताया.

ये भी पढ़ें-गुरुग्राम पुलिस ने 1 करोड़ के फोन किए बरामद, तकनीक के जरिए चोरी हुए 393 मोबाइल बरामद
Last Updated : July 17, 2026 at 8:59 PM IST

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