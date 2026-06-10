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पानीपत में पुलिस का मेगा ऑपरेशन, एसपी भूपेंद्र सिंह ने देर रात किया औचक निरीक्षण, बोले- "लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई"

पानीपत में एसपी भूपेंद्र सिंह ने रातभर नाकों का निरीक्षण किया. साथ ही अपराध रोकथाम के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की.

Panipat police Night Patrolling
पानीपत में पुलिस का मेगा ऑपरेशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 10, 2026 at 12:20 PM IST

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पानीपत: जिले में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने मंगलवार देर रात विभिन्न पुलिस नाकों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उनके साथ डीएसपी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे. निरीक्षण का उद्देश्य नाकाबंदी व्यवस्था, पुलिस बल की तैनाती और संसाधनों की उपलब्धता का जायजा लेना था.

विशेष अभियान के तहत नाकों की जांच: एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि, "जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में विशेष योजना के तहत दो से तीन नाके स्थापित किए गए हैं. सभी डीएसपी अपने-अपने क्षेत्रों में नाकाबंदी व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं. देर रात किए गए निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा प्रबंधों की प्रभावशीलता को परखा गया."

Panipat police Night Patrolling
एसपी भूपेंद्र सिंह ने देर रात किया औचक निरीक्षण (ETV Bharat)

दिए सुधार के निर्देश: एसपी ने आगे कहा कि, "निरीक्षण के दौरान जहां कहीं भी बैरिकेडिंग, पुलिस बल या अन्य संसाधनों में कमी दिखाई दी, वहां तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए. यदि किसी नाके पर बैरिकेडिंग, पुलिस बल या संसाधनों की कमी पाई जाती है तो उसे नोट किया जा रहा है. फिलहाल सुधार के उद्देश्य से निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन अगली बार भी कमियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

पानीपत में एसपी भूपेंद्र सिंह ने रातभर नाकों का निरीक्षण किया (ETV Bharat)

अपराध होने से पहले रोकना प्राथमिकता: पुलिस अधीक्षक ने साफ शब्दों में कहा कि, "पुलिस का उद्देश्य केवल अपराध का खुलासा करना नहीं, बल्कि उसे होने से पहले रोकना भी है. हमारा मुख्य लक्ष्य अपराध होने के बाद कार्रवाई करना ही नहीं, बल्कि अपराध को पहले ही रोकना है. इसी सोच के तहत जिले में व्यापक नाकाबंदी और निगरानी व्यवस्था लागू की गई है."

40 नाके, राइडर टीमें और ईआरवी वाहन तैनात: अपराध नियंत्रण के लिए जिले में व्यापक स्तर पर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. शहर के विभिन्न हिस्सों में करीब 40 नाके, पिकेट्स, राइडर टीमें और ईआरवी वाहन लगातार सक्रिय हैं. इसके अलावा पुलिस लाइन से अतिरिक्त जवानों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है, जो रातभर गश्त और निगरानी कर रहे हैं.

गर्मी में बढ़ी सतर्कता: एसपी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि, "गर्मी के मौसम में देर रात तक लोगों की आवाजाही बनी रहती है. ऐसे में पुलिस कर्मियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि को समय रहते रोका जा सके और किसी घटना की स्थिति में आरोपियों तक जल्द पहुंचा जा सके. शहरवासियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है."

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्पष्ट संदेश: एसपी के देर रात निरीक्षण ने पुलिस महकमे को स्पष्ट संदेश दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. नाकाबंदी, गश्त और सतत निगरानी के जरिए पानीपत पुलिस अपराध रोकथाम की रणनीति को और मजबूत बनाने में जुटी हुई है.

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