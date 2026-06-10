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पानीपत में पुलिस का मेगा ऑपरेशन, एसपी भूपेंद्र सिंह ने देर रात किया औचक निरीक्षण, बोले- "लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई"

पानीपत में पुलिस का मेगा ऑपरेशन ( ETV Bharat )

पानीपत: जिले में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने मंगलवार देर रात विभिन्न पुलिस नाकों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उनके साथ डीएसपी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे. निरीक्षण का उद्देश्य नाकाबंदी व्यवस्था, पुलिस बल की तैनाती और संसाधनों की उपलब्धता का जायजा लेना था. विशेष अभियान के तहत नाकों की जांच: एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि, "जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में विशेष योजना के तहत दो से तीन नाके स्थापित किए गए हैं. सभी डीएसपी अपने-अपने क्षेत्रों में नाकाबंदी व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं. देर रात किए गए निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा प्रबंधों की प्रभावशीलता को परखा गया." एसपी भूपेंद्र सिंह ने देर रात किया औचक निरीक्षण (ETV Bharat) दिए सुधार के निर्देश: एसपी ने आगे कहा कि, "निरीक्षण के दौरान जहां कहीं भी बैरिकेडिंग, पुलिस बल या अन्य संसाधनों में कमी दिखाई दी, वहां तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए. यदि किसी नाके पर बैरिकेडिंग, पुलिस बल या संसाधनों की कमी पाई जाती है तो उसे नोट किया जा रहा है. फिलहाल सुधार के उद्देश्य से निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन अगली बार भी कमियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."