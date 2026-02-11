हरियाणा का गैंगस्टर शीलू डाहर दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, ट्रांसपोर्टर पर गोलियां बरसाई थी
हरियाणा की पानीपत पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गैंगस्टर शीलू डाहर को गिरफ्तार किया है.
Published : February 11, 2026 at 5:54 PM IST|
Updated : February 11, 2026 at 7:17 PM IST
पानीपत : हरियाणा की पानीपत पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए गैंगस्टर शीलू डाहर को अलसुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होते ही गिरफ्तार कर लिया है. उसे हिरासत में लेकर एयरपोर्ट पर सभी आवश्यक कागजी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई. जल्द ही पुलिस बदमाश को पानीपत लेकर पहुंचेगी और आगामी कार्रवाई अमल में लाएगी. आपको बता दें कि गैंगस्टर शीलू डाहर ने कुछ समय पहले एक ट्रांसपोर्टर पर गोलियां बरसाई थी और शहर में दहशत फैलाने का काम किया था.
दिल्ली एयरपोर्ट से गैंगस्टर गिरफ्तार : पानीपत पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि गैंगस्टर शीलू डाहर पर पुलिस ने इतना प्रेशर बनाया कि वो खुद यूरोप से इंडिया लौट आया. यहां आते ही उसे पकड़ लिया गया है. अब कोर्ट में पेश कर आगामी कार्रवाई की जाएगी. आरोपी सुनील उर्फ शीलू पर पानीपत, करनाल, सोनीपत और चंडीगढ़ में आपराधिक वारदातों के 15 मामले दर्ज हैं. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस साल के शुरुआती दिनों में ही गैंगस्टर ने 6 जनवरी को समालखा में राजेंद्र मित्तल की मिठाई की दुकान पर फायरिंग कर एक करोड़ की रंगदारी मांगी थी. 24 जनवरी को महराना में ट्रांसपोर्टर सी-सुब्रमण्यम पर हमला कराया था. दोनों ही वारदात में कम उम्र के युवाओं को शामिल किया गया था.
मिठाई की दुकान पर फायरिंग करवाई थी : वही समालखा में छह जनवरी की रात को गुड़ मंडी स्थित मिठाई की दुकान पर तीन बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों निखिल निवासी बिहौली, प्रिंस निवासी डाहर और वंश निवासी नारायणा को गिरफ्तार किया था. निखिल ने वंश और प्रिंस को ₹50-50 हजार का लालच देकर वारदात में शामिल किया था. 24 जनवरी को मेहराना रोड पर हुई वारदात में भी एक नाबालिग को शामिल किया गया था. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया था और दो के पैर में गोली भी लगी थी. पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और जो भी इसका मुख्य सरगना था उसको गिरफ्तार करने के लिए अपनी जांच को आगे बढ़ा रही थी. अब इस मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर गहनता से जांच और पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने और किन-किन वारदातों को अंजाम दिया है और उनके साथ कौन-कौन लोग शामिल है.
