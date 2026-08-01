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पानीपत टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बढ़ा आर्थिक बोझ, सरकारी निट्रा टेस्टिंग लैब बदहाल, 450 उद्योगों पर असर

450 टेक्सटाइल उद्योग बाहर से टेस्ट करवाने को मजबूर: हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष विनोद धमीजा ने शनिवार को निट्रा परिसर में बैठक की. बैठक में लैब की स्थिति पर गंभीर चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि "पानीपत की इंडस्ट्री को आज तक ये भी जानकारी नहीं थी कि सरकारी निट्रा लैब में कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि यहां उद्योग की जरूरत के अनुरूप मशीनें ही नहीं हैं. एक निर्यातक को यार्न से लेकर अंतिम उत्पाद तक लगभग 42 से 43 प्रकार के परीक्षण कराने पड़ते हैं. जिनका खर्च तीन से चार लाख रुपये की बीच आता है. इन टेस्ट की सुविधा पानीपत में उपलब्ध नहीं है."

पानीपत में सरकारी निट्रा टेस्टिंग लैब बदहाल: 2001 में स्थापित सरकारी निट्रा (NITRA) टेस्टिंग लैब बदहाल है. लैब में पुरानी मशीनें और शुरुआती दौर के कंप्यूटर पड़े हैं, जिनमें से अधिकांश लंबे समय से उपयोग में नहीं हैं. इसका खामियाजा करीब 450 टेक्सटाइल उद्योगों को भुगतना पड़ रहा है. यार्न से लेकर तैयार उत्पाद तक की टेस्टिंग और गुणवत्ता परीक्षण के लिए उन्हें हर बार दिल्ली और गुरुग्राम की निजी लैब का रुख करना पड़ता है, जहां लाखों रुपये का अतिरिक्त खर्च और कई दिनों की देरी होती है. उद्योगपतियों का कहना है कि यदि पानीपत में ही अत्याधुनिक टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध हो जाए तो उनकी लागत करीब आधी रह जाएगी और निर्यात प्रक्रिया भी तेज हो सकेगी.

पानीपत: देश की सबसे बड़ी और एशिया की अग्रणी होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में पहचान रखने वाला पानीपत हर साल हजारों करोड़ रुपये का कारोबार करता है. यहां तैयार होने वाले कंबल, बेडशीट, तौलिये, कारपेट, रग्स और अन्य होम टेक्सटाइल उत्पाद दुनिया के कई देशों में निर्यात किए जाते हैं. इस उद्योग से केंद्र और राज्य सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व मिलता है और लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है. लेकिन देश की इस टेक्सटाइल राजधानी की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहां उद्योगों की जरूरत के अनुरूप आधुनिक सरकारी टेस्टिंग लैब ही नहीं है.

घाटे का सौदा साबित हुई लैब: विनोद धमीजा ने कहा "उद्योगपतियों को निजी एजेंसियों और दूसरे शहरों की लैबों में अतिरिक्त समय और धन खर्च करना पड़ता है. लैब की दैनिक आय करीब एक हजार रुपये है, जबकि सरकार को प्रतिदिन लगभग 6 हजार रुपये का खर्च वहन करना पड़ रहा है. ये केंद्र वर्षों से घाटे में चल रहा है और लंबे समय से इसकी अनदेखी की गई है. पूर्व में निट्रा के अधिकारियों ने लैब के आधुनिकीकरण के लिए 20 करोड़ रुपये की मांग का उल्लेख किया था, लेकिन अब तक इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है. हालांकि बैठक में अधिकारियों ने अगले कुछ महीनों में लैब को आधुनिक बनाने का आश्वासन दिया है."

उपयोग में नहीं ज्यादातर मशीनें (ETV Bharat)

पुरानी मशीनें हटेंगी, नई तकनीक से लैस होगा केंद्र: टेक्सटाइल विभाग के निदेशक संजय कुमार ने स्वीकार किया कि "केंद्र में मशीनें काफी पुरानी हैं और आधारभूत ढांचा भी उद्योग की जरूरतों के अनुरूप नहीं है. केंद्र सरकार ने पावरलूम सर्विस सेंटर का स्वरूप बदलकर अब 'इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड एपेरल डेवलपमेंट सेंटर (ITDC)' करने का निर्णय लिया है, ताकि पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन को एक ही स्थान पर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें. नई योजना के तहत जल्द बजट मिलने की उम्मीद है. बजट स्वीकृत होते ही पुरानी मशीनों को हटाकर उद्योग की मांग के अनुसार नई मशीनें स्थापित की जाएंगी. मशीनों के चयन में उद्योग जगत की भी भागीदारी होगी. सितंबर तक नई योजना लागू होने और अगले दो माह में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है."

450 टेक्सटाइल उद्योगों को भुगतना पड़ रहा खामियाजा (ETV Bharat)

2022 तक अच्छी थी लैब, अब पांच करोड़ मिलने की उम्मीद: निट्रा गाजियाबाद के प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर कुशाग्र प्रकाश ने बताया कि "वर्ष 2021-22 तक पानीपत की लैब पूरी तरह कार्यरत थी, लेकिन आधुनिकीकरण की आवश्यकता और नई सरकारी योजना के कारण प्रक्रिया प्रभावित हुई. निट्रा ने अपने स्तर पर लगभग 15 लाख रुपये खर्च कर कुछ बुनियादी टेस्टिंग सुविधाएं शुरू कर दी हैं. करीब पांच करोड़ रुपये की सहायता मिलने की संभावना है. ये राशि मिलने के बाद उद्योग और निर्यातकों के साथ विचार-विमर्श कर वर्ष के अंत तक आधुनिक मशीनें स्थापित की जाएंगी."

यार्न से लेकर तैयार उत्पाद तक की टेस्टिंग और गुणवत्ता परीक्षण बाहर से कराने के मजबूर (ETV Bharat)

स्क्रैपिंग की प्रक्रिया पूरी: कुशाग्र प्रकाश ने बताया कि "पुरानी मशीनों को हटाने की स्वीकृति मिल चुकी है और स्क्रैपिंग की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है. अगले दो महीनों में अनुपयोगी मशीनें हटा दी जाएंगी. केंद्र को फिलहाल प्रतिवर्ष केवल 17 लाख रुपये का अनुदान मिलता है, जिसमें वेतन, बिजली, किराया और रखरखाव जैसे सभी खर्च पूरे करने पड़ते हैं."

उद्योग को आधुनिकीकरण का इंतजार: बैठक में उद्योग प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि यदि पानीपत में आधुनिक टेस्टिंग सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं तो निर्यातकों का समय और लागत दोनों बचेंगे तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा भी मजबूत होगी. अब उद्योग जगत की निगाहें केंद्र सरकार की नई योजना और प्रस्तावित बजट पर टिकी हैं, जिससे वर्षों से बदहाल पड़ी निट्रा लैब को आधुनिक स्वरूप मिल सके.

हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बैठक (ETV Bharat)

आश्वासन मिला, क्या धरातल पर होगा काम? पानीपत देश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रमुख केंद्र है, लेकिन यहां की सरकारी निट्रा टेस्टिंग लैब वर्षों से बदहाली का शिकार है. आधुनिक मशीनों और आवश्यक परीक्षण सुविधाओं के अभाव में उद्योगों को दूसरे शहरों की निजी लैबों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ रहे हैं. हालांकि अधिकारियों ने लैब के आधुनिकीकरण, नई मशीनों की स्थापना और सरकार से बजट मिलने का भरोसा दिया है. अब उद्योग जगत को उम्मीद है कि ये आश्वासन जल्द धरातल पर उतरेगा, ताकि पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को विश्वस्तरीय टेस्टिंग सुविधाएं अपने ही शहर में उपलब्ध हो सकें.

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