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पानीपत में नलों से पानी नहीं, बह रही रेत, नंद विहार के 15 हजार लोग जल संकट से बेहाल, बोले- "शिकायत के बावजूद नहीं मिली राहत"

पानीपत की नंद विहार कॉलोनी में महीनों से रेतीला और बदबूदार पानी आ रहा है. इससे 15 हजार लोग परेशान हैं.

PANIPAT NAND VIHAR WATER PROBLEM
पानीपत में नलों से पानी नहीं, बह रही रेत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 15, 2026 at 4:00 PM IST

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Updated : June 15, 2026 at 4:07 PM IST

6 Min Read
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पानीपत: पानीपत की नंद विहार कॉलोनी में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के सरकारी दावे सवालों के घेरे में हैं. करीब 10 से 15 हजार आबादी वाली इस कॉलोनी के लोग पिछले कई महीनों से रेतीले और बदबूदार पानी की समस्या से जूझ रहे हैं. हालात इतने खराब हैं कि अनेक परिवारों को पीने के लिए पड़ोसियों के घरों या निजी समर्सिबल पंपों पर निर्भर होना पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि नलों से आने वाला पानी कई बार उपयोग के योग्य भी नहीं होता.

घरों की टंकियों में भर रही रेत: कॉलोनीवासियों के अनुसार पानी में अत्यधिक मात्रा में रेत आ रही है, जिससे घरों की टंकियां, मोटरें, आरओ सिस्टम, फ्लश टैंक और नल खराब हो रहे हैं. लोगों को बार-बार मरम्मत पर खर्च करना पड़ रहा है. कई परिवारों का कहना है कि पानी भरने के बाद उसे लंबे समय तक रखना पड़ता है ताकि रेत नीचे बैठ सके और फिर उसका उपयोग किया जा सके.

PANIPAT NAND VIHAR WATER PROBLEM
नलों से पानी नहीं, बह रही रेत (ETV Bharat)

महिलाओं पर बढ़ा सबसे अधिक बोझ:जल संकट का सबसे अधिक असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है. घर के दैनिक कार्यों के लिए पर्याप्त साफ पानी उपलब्ध नहीं होने से परेशानी बढ़ गई है. कई परिवारों को दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है, जिससे समय और श्रम दोनों की बर्बादी हो रही है.

नंद विहार के 15 हजार लोग जल संकट से बेहाल (ETV Bharat)

"टंकियों से निकलती हैं दो-दो बाल्टी रेत": कॉलोनी निवासी पूजा ने कहा कि, "पानी में इतनी रेत आती है कि बर्तन साफ करना और नहाना-धोना भी मुश्किल हो गया है. मेरी बेटी को संक्रमण हो गया था और इलाज के लिए ड्रिप तक लगानी पड़ी. हर दस दिन में टंकी साफ करनी पड़ती है, जिसमें दो-दो बाल्टी रेत निकलती है. मोटर और आरओ भी खराब हो चुके हैं." वहीं, जल संकट के कारण बुजुर्गों की परेशानी और बढ़ गई है. उन्हें पीने के पानी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. कई लोग रोजाना पानी की व्यवस्था करने में घंटों खर्च कर रहे हैं. बुजुर्ग महिला सुदेश ने कहा कि, "हर रोज दूसरों से पानी मांगना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है. पाइप और टंकियां रेत से भर जाती हैं, जिससे सप्लाई भी प्रभावित हो रही है."

बदबूदार पानी से स्वास्थ्य पर खतरा: स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार पानी से तेज दुर्गंध आती है. इससे लोगों में जलजनित बीमारियों का डर बना हुआ है. बच्चों और बुजुर्गों पर इसका असर अधिक पड़ सकता है. कॉलोनी निवासी नरेश गिरी ने कहा कि, "कई बार पानी में इतनी बदबू होती है कि उसे पीना तो दूर, इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो जाता है. मजबूरी में पड़ोसियों के घरों से पानी लाना पड़ता है. लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है और बीमारी फैलने का खतरा बढ़ रहा है."

दो महीने से जारी है परेशानी: स्थानीय लोगों के अनुसार समस्या कोई नई नहीं है. पिछले दो महीनों से लगातार गंदा और रेतीला पानी आ रहा है. शिकायतों के बावजूद अभी तक राहत नहीं मिल सकी है. कॉलोनी निवासी सुरेश ने कहा, "पानी को कम से कम एक घंटे तक भरकर रखना पड़ता है ताकि रेत नीचे बैठ जाए. उसके बाद ही किसी काम में उपयोग किया जा सकता है."

जलभराव और गिरते भूजल स्तर की दोहरी मार: कॉलोनी के लोग केवल पेयजल संकट ही नहीं बल्कि जलभराव की समस्या से भी परेशान हैं. कई गलियों में पानी जमा रहता है, जिससे आवाजाही प्रभावित होती है. इसके साथ ही भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिससे ट्यूबवेलों पर दबाव बढ़ रहा है. कॉलोनी निवासी प्रदीप शर्मा ने कहा, "तीन और चार नंबर गलियों के बीच कई जगह जलभराव रहता है. वर्षों से शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ. भूजल स्तर भी लगातार नीचे जा रहा है, इसलिए जल संरक्षण बेहद जरूरी है."

निगम ने शुरू की स्थायी समाधान की कवायद: पानीपत नगर निगम का कहना है कि शहर की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए व्यापक स्तर पर अध्ययन किया जा रहा है. इसके तहत विभिन्न विकल्पों की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता जांची जा रही है ताकि भविष्य में लोगों को बेहतर जलापूर्ति मिल सके.

तीन विकल्पों पर चल रही फिजिबिलिटी स्टडी: नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त विवेक चौधरी ने कहा कि, "पूरे शहर को नहरी पानी उपलब्ध कराने, रेनी वेल के माध्यम से जलापूर्ति करने और मौजूदा ट्यूबवेल आधारित व्यवस्था की तकनीकी जांच कराने जैसे विकल्पों पर काम किया जा रहा है. भूजल में आर्सेनिक और अन्य हानिकारक तत्वों की भी जांच की जा रही है.तीनों परियोजनाओं की फिजिबिलिटी स्टडी जारी है. जो विकल्प स्वास्थ्य मानकों और लागत के हिसाब से सबसे बेहतर होगा, उस पर सरकार की मंजूरी के बाद कार्य शुरू किया जाएगा. शहर के लगभग 168 ट्यूबवेल और बूस्टिंग स्टेशनों की जांच और मेंटेनेंस के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. बारिश से पहले कार्य शुरू करने की तैयारी है."

लोगों को राहत का इंतजार: नगर निगम की ओर से समाधान का भरोसा जरूर दिया गया है, लेकिन नंद विहार कॉलोनी के हजारों लोगों को अब भी स्वच्छ पेयजल का इंतजार है. गंदे और रेतीले पानी से जहां लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, वहीं घरेलू उपकरणों को भी नुकसान पहुंच रहा है. कॉलोनीवासियों को उम्मीद है कि जल्द ही उनके घरों तक साफ और सुरक्षित पेयजल पहुंच सकेगा.

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Last Updated : June 15, 2026 at 4:07 PM IST

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