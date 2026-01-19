ETV Bharat / state

पानीपत में घर में मिली युवक की गर्दन कटी लाश, एफएसएल ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

घर में मिली युवक की कटी गर्दन वाली लाश ( ETV Bharat )

पानीपत: पानीपत के सैनी कॉलोनी इलाके में एक 39 वर्षीय युवक की डेड बॉडी उसके ही घर से बरामद हुई. मृतक की पहचान सुनील के तौर पर हुई है. चौंकाने वाली बात यह है कि सुनील की गर्दन कटी हुई थी और उसके आसपास खून फैला हुआ था. इस खौफनाक मंजर को देख पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पत्नी और बच्चे रहते थे अलग: इस पूरे मामले में मृतक के भाई सुशील ने कहा कि, "सुनील पिछले काफी समय से अपनी पत्नी से अलग रह रहा था. वह मजदूरी कर अपने जीवन का गुजारा कर रहा था, जबकि उसकी पत्नी और बच्चे उससे अलग रहते थे. घटना के समय सुनील के बच्चे अपनी नानी के घर गए हुए थे और उसकी पत्नी चर्च गई हुई थी." मृतक सुनील (ETV Bharat) दरवाजा खुलने पर दंग रह गए लोग: मृतक के भाई ने बताया कि, "रविवार दोपहर बाद जब सुनील की पत्नी उससे मिलने उसके घर पहुंची, तो काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला. शक होने पर उसने एक बच्चे को रोशनदान के जरिए घर के अंदर भेजा. अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए. सुनील खून से लथपथ हालत में मृत पड़ा था. पूरे कमरे में खून फैला हुआ था."