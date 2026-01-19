ETV Bharat / state

पानीपत में घर में मिली युवक की गर्दन कटी लाश, एफएसएल ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

पानीपत में युवक की गर्दन कटी लाश घर से मिली. मामले में एफएसएल ने हत्या की आशंका जताई है.

Panipat murder case
घर में मिली युवक की कटी गर्दन वाली लाश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 19, 2026 at 4:15 PM IST

3 Min Read
पानीपत: पानीपत के सैनी कॉलोनी इलाके में एक 39 वर्षीय युवक की डेड बॉडी उसके ही घर से बरामद हुई. मृतक की पहचान सुनील के तौर पर हुई है. चौंकाने वाली बात यह है कि सुनील की गर्दन कटी हुई थी और उसके आसपास खून फैला हुआ था. इस खौफनाक मंजर को देख पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

पत्नी और बच्चे रहते थे अलग: इस पूरे मामले में मृतक के भाई सुशील ने कहा कि, "सुनील पिछले काफी समय से अपनी पत्नी से अलग रह रहा था. वह मजदूरी कर अपने जीवन का गुजारा कर रहा था, जबकि उसकी पत्नी और बच्चे उससे अलग रहते थे. घटना के समय सुनील के बच्चे अपनी नानी के घर गए हुए थे और उसकी पत्नी चर्च गई हुई थी."

Panipat murder case
मृतक सुनील (ETV Bharat)

दरवाजा खुलने पर दंग रह गए लोग: मृतक के भाई ने बताया कि, "रविवार दोपहर बाद जब सुनील की पत्नी उससे मिलने उसके घर पहुंची, तो काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला. शक होने पर उसने एक बच्चे को रोशनदान के जरिए घर के अंदर भेजा. अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए. सुनील खून से लथपथ हालत में मृत पड़ा था. पूरे कमरे में खून फैला हुआ था."

एफएसएल ने जताई हत्या की आशंका (ETV Bharat)

हथियार बरामद: पुलिस की मानें तो घटनास्थल से एक दरांत (तेजधार हथियार) बरामद हुआ है, जो शव के पास ही पड़ा मिला. इसके अलावा घर का सामान बिखरा हुआ था और बिजली का बोर्ड भी टूटा हुआ मिला. ये तमाम संकेत किसी संघर्ष की ओर इशारा कर रहे हैं.

एफएसएल और डॉक्टर की राय: इस मामले में एफएसएल प्रभारी डॉक्टर नीलम ने प्रारंभिक जांच के आधार पर बताया कि, "यह मामला आत्महत्या से ज्यादा हत्या का प्रतीत होता है. सुनील की गर्दन पर तेजधार हथियार से इतना गहरा वार किया गया है कि गर्दन की हड्डी तक कट गई है. इसके अलावा सिर के बीच में भी गहरा घाव है. ऐसे घाव आत्महत्या की संभावना को बेहद कम करते हैं, जिससे हत्या की आशंका और मजबूत होती है."

जांच में जुटी पुलिस: इस बारे में जांच अधिकारी सुरेश ने बताया कि, "पुलिस को घर में शव मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है. पोस्टमार्टम होने के बाद ही खुलासा होगा, अभी पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है." वहीं, डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि, "रविवार के दिन सैनी कॉलोनी में सुनील नामक युवक की डेड बॉडी उसके घर से बरामद हुई थी. परिवार की तरफ से किसी के ऊपर हत्या का शक नहीं है. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है और परिवार अगर शिकायत देता है उसके ऊपर कारवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है."

