मानसून से पहले अलर्ट पानीपत नगर निगम, जलभराव रोकने की तैयारी की तेज, ड्रेनों-नालों की बड़े स्तर पर सफाई शुरू
मानसून से पहले पानीपत नगर निगम ने ड्रेनों और नालों की सफाई तेज कर जलभराव रोकने की तैयारी शुरू कर दी है.
Published : May 27, 2026 at 1:57 PM IST
पानीपत: पानीपत में मानसून सीजन से पहले जलभराव और हादसों की आशंका को देखते हुए नगर निगम प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. शहर की प्रमुख ड्रेनों और नालों की सफाई के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया गया है. नगर निगम द्वारा ड्रेन नंबर-1, ड्रेन नंबर-2 और नोहरा ड्रेन की सफाई युद्धस्तर पर करवाई जा रही है. इसके साथ ही हाईवे पर निर्माणाधीन नालों का कार्य भी बारिश से पहले पूरा कराने के निर्देश जारी किए गए हैं.
विभागों के साथ हुई संयुक्त बैठक: नगर निगम कमिश्नर डॉ. पंकज यादव ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मानसून तैयारियों की समीक्षा की. बैठक में एचएसआईआईडीसी, एचएसवीपी, इरीगेशन विभाग और एनएचएआई के अधिकारियों ने हिस्सा लिया. डॉ. पंकज यादव ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, "मानसून के दौरान शहर में जलभराव की समस्या न हो, इसके लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं."
नोहरा ड्रेन को लेकर मिल रही थीं शिकायतें:नगर निगम के अनुसार नोहरा ड्रेन की लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों और पार्षदों द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही थीं. ड्रेन के आसपास बच्चों के खेलने से हादसे की आशंका भी बनी हुई थी. डॉ. यादव ने कहा कि, "ड्रेन नंबर-1 और ड्रेन नंबर-2 सहित नोहरा ड्रेन की पूरी तरह सफाई कराने का फैसला लिया गया है, ताकि बारिश के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो."
डेढ़ करोड़ रुपये का जारी हुआ टेंडर: नगर निगम ने ड्रेनों की सफाई के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है. इस बार सफाई के साथ कचरा निस्तारण की व्यवस्था को भी विशेष रूप से शामिल किया गया है. इस बारे में कमिश्नर डॉ. पंकज यादव ने कहा कि, "पिछली बार ड्रेन से निकाला गया कचरा सड़कों पर डाल दिया गया था, जिससे लोगों को परेशानी हुई थी. इस बार वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निस्तारण कराया जाएगा."
स्वच्छ भारत मिशन के नियमों के तहत होगा निस्तारण: नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि ड्रेनों से निकलने वाले कचरे का निस्तारण स्वच्छ भारत मिशन के नियमों के अनुसार किया जाएगा. सरकार द्वारा तय 550 रुपये प्रति टन की दर से कचरा उठान और डिस्पोजल की व्यवस्था टेंडर में शामिल की गई है. अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से शहर में गंदगी फैलने की समस्या पर रोक लगेगी और सफाई व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी.
हाईवे के अधूरे नालों पर भी फोकस: नगर निगम प्रशासन ने हाईवे पर निर्माणाधीन नालों को लेकर भी गंभीरता दिखाई है. निगम कमिश्नर ने कहा कि, "एनएचएआई को मानसून से पहले अधूरे नालों का निर्माण पूरा करने और जहां कनेक्टिविटी अधूरी है, वहां जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए जाएंगे. बारिश के दौरान हाईवे क्षेत्र में जलभराव की स्थिति न बने, इसके लिए समय रहते सभी निर्माण कार्य पूरे कराए जाएंगे."
रोजाना शहर से बाहर भेजा जा रहा कचरा: सफाई कार्य में लगे जेसीबी ऑपरेटर रिजवान ने बताया कि, "ड्रेन की सफाई लगातार जारी है और निकाला गया कचरा शहर से बाहर भेजा जा रहा है. एक ट्रैक्टर को कचरा ले जाने में करीब डेढ़ घंटे का समय लगता है, लेकिन सफाई कार्य लगातार जारी है." वहीं, ट्रैक्टर चालक सुरेश ने कहा कि, "रोजाना चार से पांच चक्कर लगाए जा रहे हैं और कचरा भैंसवाल रोड की तरफ शहर से दूर डंप किया जा रहा है. ड्रेनों को पूरी तरह साफ करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए कई ट्रालियां लगाई गई हैं और लगातार काम किया जा रहा है."
जलभराव रोकने का निगम का दावा: नगर निगम का दावा है कि मानसून शुरू होने से पहले शहर की प्रमुख ड्रेनों और नालों की सफाई पूरी कर ली जाएगी. प्रशासन का मानना है कि इससे बारिश के दौरान जलभराव की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा. साथ ही हाईवे पर अधूरे नालों के निर्माण को समय रहते पूरा कर नागरिकों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है.
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