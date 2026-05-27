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मानसून से पहले अलर्ट पानीपत नगर निगम, जलभराव रोकने की तैयारी की तेज, ड्रेनों-नालों की बड़े स्तर पर सफाई शुरू

ड्रेनों-नालों की बड़े स्तर पर सफाई शुरू ( ETV Bharat )

पानीपत: पानीपत में मानसून सीजन से पहले जलभराव और हादसों की आशंका को देखते हुए नगर निगम प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. शहर की प्रमुख ड्रेनों और नालों की सफाई के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया गया है. नगर निगम द्वारा ड्रेन नंबर-1, ड्रेन नंबर-2 और नोहरा ड्रेन की सफाई युद्धस्तर पर करवाई जा रही है. इसके साथ ही हाईवे पर निर्माणाधीन नालों का कार्य भी बारिश से पहले पूरा कराने के निर्देश जारी किए गए हैं. विभागों के साथ हुई संयुक्त बैठक: नगर निगम कमिश्नर डॉ. पंकज यादव ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मानसून तैयारियों की समीक्षा की. बैठक में एचएसआईआईडीसी, एचएसवीपी, इरीगेशन विभाग और एनएचएआई के अधिकारियों ने हिस्सा लिया. डॉ. पंकज यादव ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, "मानसून के दौरान शहर में जलभराव की समस्या न हो, इसके लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं." ड्रेनों-नालों की बड़े स्तर पर सफाई शुरू (ETV Bharat) नोहरा ड्रेन को लेकर मिल रही थीं शिकायतें:नगर निगम के अनुसार नोहरा ड्रेन की लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों और पार्षदों द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही थीं. ड्रेन के आसपास बच्चों के खेलने से हादसे की आशंका भी बनी हुई थी. डॉ. यादव ने कहा कि, "ड्रेन नंबर-1 और ड्रेन नंबर-2 सहित नोहरा ड्रेन की पूरी तरह सफाई कराने का फैसला लिया गया है, ताकि बारिश के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो." डेढ़ करोड़ रुपये का जारी हुआ टेंडर: नगर निगम ने ड्रेनों की सफाई के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है. इस बार सफाई के साथ कचरा निस्तारण की व्यवस्था को भी विशेष रूप से शामिल किया गया है. इस बारे में कमिश्नर डॉ. पंकज यादव ने कहा कि, "पिछली बार ड्रेन से निकाला गया कचरा सड़कों पर डाल दिया गया था, जिससे लोगों को परेशानी हुई थी. इस बार वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निस्तारण कराया जाएगा."