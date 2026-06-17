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नशा मुक्त हरियाणा अभियान को मिली रफ्तार, पानीपत के 176 गांव और 35 वार्ड हुए नशामुक्त, 3500 आरोपी गिरफ्तार

176 गांव और 35 वार्ड हुए नशामुक्त: अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. जिले के अधिकांश गांव और वार्ड नशामुक्त घोषित किए जा चुके हैं. प्रशासन का दावा है कि शेष क्षेत्रों में भी तेजी से अभियान चलाकर जल्द ही पूरे जिले को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा.

गांव-गांव पहुंच रही जागरूकता मुहिम: पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि, "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के "नशा मुक्त हरियाणा" संकल्प को साकार करने के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत गठित टीमें गांवों और वार्डों में जाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर रही हैं. स्कूलों, कॉलेजों, आईटीआई और कोचिंग संस्थानों में लगातार जनजागरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं."

उत्कृष्ट कार्य करने वालों का हुआ सम्मान: कार्यक्रम के दौरान नशे के खिलाफ अभियान में सराहनीय योगदान देने वाले डीएसपी रैंक के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया. गीता यूनिवर्सिटी के एमडी अंकित बंसल ने डीआईजी सुनील कुमार का स्वागत एवं सम्मान किया. कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और पुलिस अधिकारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया.

पानीपत: हरियाणा को नशा मुक्त बनाने की दिशा में चलाए जा रहे अभियान के तहत पानीपत जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. जिले के 198 गांवों में से 176 गांव तथा 43 वार्डों में से 35 वार्डों को नशामुक्त घोषित किया जा चुका है. इस अभियान को और गति देने के लिए गीता यूनिवर्सिटी में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीआईजी सुनील कुमार ने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया.

11 से 26 जून तक विशेष जागरूकता अभियान: वहीं, डीआईजी सुनील कुमार ने बताया कि, "स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और जिला पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में 11 जून से 26 जून तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इस दौरान 15 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी देकर उन्हें इससे दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है."

तस्करों पर सख्ती, नेटवर्क तोड़ने की कार्रवाई: ब्यूरो लगातार खुफिया जानकारी जुटाकर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. अपराध प्रभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है. जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल भी समानांतर रूप से अभियान चलाकर तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हुई है.

2022 से अब तक 3500 आरोपी गिरफ्तार: स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना वर्ष 2022 में हुई थी. स्थापना के बाद से अब तक नशा तस्करी और सेवन से जुड़े लगभग 3,500 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं 1,850 एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है. पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि, "नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत हमारी टीमें लगातार गांवों और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चला रही हैं. हमें विश्वास है कि यह संदेश समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा और लोग स्वयं के साथ दूसरों को भी नशे के खिलाफ जागरूक करेंगे."

बार-बार अपराध करने वालों पर पीआईटी एक्ट की कार्रवाई: अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा सरकार की नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है. बार-बार नशा तस्करी में शामिल पाए जाने वाले अपराधियों के खिलाफ पीआईटी एक्ट के तहत कार्रवाई कर उन्हें एक वर्ष तक निरुद्ध किया जा सकता है. पुलिसकर्मियों समेत किसी भी व्यक्ति को कानून तोड़ने पर बख्शा नहीं जाएगा. डीआईजी सुनील कुमार ने कहा कि, "नशा समाज, परिवार और युवाओं के भविष्य के लिए बेहद घातक है. इसकी रोकथाम के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा. हरियाणा को फिर से दूध-दही की संस्कृति वाला समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए नशा मुक्त समाज का निर्माण जरूरी है."

अभियान को मिल रही जनभागीदारी: स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और हरियाणा पुलिस के संयुक्त प्रयासों से नशा मुक्त हरियाणा अभियान को लगातार जनसमर्थन मिल रहा है. जागरूकता, कड़ी कानूनी कार्रवाई और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से प्रदेश को नशे के दुष्प्रभावों से मुक्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं.

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