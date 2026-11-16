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पानीपत-जींद रोड पर सियासी संग्राम: दुष्यंत ने उठाए सवाल तो पंवार ने पेश किए दस्तावेज, गिनाए 184 करोड़ के प्रोजेक्ट के खर्च और काम

पानीपत-जींद रोड पर सियासी संग्राम ( ETV Bharat )

पानीपत: पानीपत से जींद तक बनने वाली सड़क परियोजना को लेकर हरियाणा की सियासत गरमा गई है. पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की ओर से उठाए गए सवालों पर पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने आंकड़ों और सरकारी रिकॉर्ड के साथ पलटवार किया है. पंवार ने परियोजना की मंजूरी, जमीन, वन विभाग की क्लीयरेंस और निर्माण कार्य पर हुए खर्च का पूरा ब्यौरा देते हुए कहा कि, "दुष्यंत चौटाला को बिना तथ्यों की जांच किए आरोप नहीं लगाने चाहिए. 184.40 करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत अब तक करीब 16 किलोमीटर सड़क पर पहली लेयर बिछाई जा चुकी है."

184.40 करोड़ की परियोजना को मार्च 2025 में मिली मंजूरी: पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि, "पानीपत से जींद तक करीब 67 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए 23 मार्च 2023 को 184.40 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था. केंद्र सरकार ने 13 मार्च 2025 को इस परियोजना को मंजूरी दी. परियोजना के तहत पानीपत जिले में 86.96 करोड़ और जींद जिले में 97.49 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया था. परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित विभागों की जरूरी औपचारिकताएं पूरी की गईं और इसके बाद निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई."

दुष्यंत ने उठाए सवाल तो पंवार ने पेश किए दस्तावेज (ETV Bharat) वन विभाग की क्लीयरेंस के लिए शुरू हुई प्रक्रिया: मंत्री ने कहा कि, "सड़क निर्माण के रास्ते में वन विभाग से जुड़ी जमीन की बाधा दूर करने के लिए परढ़ाना गांव की ग्राम पंचायत से 32 एकड़ 6 कनाल 10 मरले जमीन ली गई. जमीन उपलब्ध करवाने के बदले ग्राम पंचायत को करीब 11 लाख रुपये दिए गए. इसके बाद परियोजना के लिए 25.26 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई. जमीन और वन विभाग से संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अलग-अलग मदों में भुगतान किया गया." ग्राम पंचायत को 11.32 करोड़ का भुगतान: कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि, "ग्राम पंचायत के खाते में 11 करोड़ 32 लाख 3 हजार 125 रुपये जमा करवाए गए, जबकि वन विभाग को 3 करोड़ 46 लाख 80 हजार 896 रुपये का भुगतान किया गया. सड़क निर्माण में बाधा बन रहे कुल 1540 पेड़ों में से 1289 पेड़ काटे जा चुके हैं. शेष पेड़ों की कटाई पर 1 अप्रैल 2026 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोक लग गई. इस मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है." बिजली और जनस्वास्थ्य विभाग को भी किया भुगतान: मंत्री ने बताया कि, "सड़क निर्माण के दौरान बिजली लाइनों की शिफ्टिंग के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (एचवीपीएन) को 3 करोड़ 25 लाख 45 हजार 524 रुपये दिए गए. वहीं, जनस्वास्थ्य विभाग को 2 करोड़ 5 लाख 21 हजार 90 रुपये जमा करवाए गए. सड़क निर्माण केवल एक विभाग का काम नहीं होता, बल्कि इसमें कई विभागों की सुविधाओं को व्यवस्थित करना पड़ता है. इसी वजह से परियोजना के तहत अलग-अलग विभागों को निर्धारित राशि का भुगतान किया गया." 24 महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य: पंवार ने बताया कि, "सड़क निर्माण का टेंडर सर्वोदय कंस्ट्रक्शन कंपनी को 53.70 करोड़ रुपये में आवंटित किया गया था. बाद में इसकी राशि बढ़कर करीब 76 करोड़ रुपये हो गई. निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 24 महीने का समय निर्धारित किया गया है. काम 13 मार्च 2026 से शुरू होकर 13 मार्च 2028 तक पूरा होना है. निर्माण कार्य लगातार जारी है और अब तक करीब 16 किलोमीटर सड़क पर पहली लेयर बिछाई जा चुकी है." 11.33 लाख रुपये सालाना तय हुआ ठेका: पंचायत मंत्री ने बताया कि, "ग्राम पंचायत ने विभाग को 13 करोड़ 97 लाख 67 हजार 988 रुपये वापस जमा करवाए और जमीन दोबारा पंचायत को सौंप दी गई. इसके बाद 28 जुलाई 2026 को ग्राम पंचायत ने खुली बोली के माध्यम से इस जमीन को दो साल के लिए ठेके पर दे दिया. बंजर हो चुकी जमीन का वार्षिक ठेका 11 लाख 33 हजार 750 रुपये निर्धारित किया गया." दुष्यंत चौटाला के 'वहां चोर बिठा दिए' वाले बयान पर पंवार ने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि, "जिन किसानों ने खुली बोली के माध्यम से जमीन ठेके पर ली है, उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना गलत है."