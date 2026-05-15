पानीपत में दिनदहाड़े ITI छात्र की हत्या, पुरानी रंजिश में युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से किया वार
पानीपत के कुराना गांव में पुरानी रंजिश के चलते ITI छात्र तनिष्क की चाकू घोंपकर हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया.
Published : May 15, 2026 at 10:29 AM IST
पानीपत: जिले के कुराना गांव में पुरानी रंजिश के चलते 19 वर्षीय ITI छात्र तनिष्क की दिनदहाड़े चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. वारदात गांव के अड्डे पर हुई, जहां मामूली कहासुनी अचानक खूनी संघर्ष में बदल गई. घटना के बाद आरोपी अपने साथियों सहित बाइक पर फरार हो गए. युवक की मौत से गांव में तनाव और परिवार में मातम का माहौल है.
पहले हुई बहस, फिर हमला: स्थानीय लोगों की मानें तो कुछ दिन पहले गांव के युवक विजय और तनिष्क के बीच विवाद हुआ था. इसी रंजिश के चलते विजय अपने साथियों के साथ तनिष्क को ढूंढते हुए गांव के अड्डे पर पहुंचा. दोनों पक्षों के बीच पहले गाली-गलौज हुई और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया. आरोप है कि विजय ने चाकू निकालकर तनिष्क पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.
अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत: घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायल तनिष्क को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. तनिष्क अपने परिवार का इकलौता बेटा था. बेटे की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में भी गम का माहौल बना हुआ है.
परिजनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग: मृतक के चाचा दीपक ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि, "हमारे परिवार का इकलौता चिराग बुझ गया है, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए."
जांच में जुटी पुलिस: इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. मामले में डीएसपी आत्माराम ने कहा कि, "पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है."
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