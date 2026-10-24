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पानीपत के 72 उद्योगों पर बंदी की तलवार, दिवाली बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी, एनएफएल को भी सील करने के आदेश

पानीपत के 72 उद्योगों पर बंदी की तलवार ( ETV Bharat )

पानीपत: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की कार्रवाई से पानीपत के औद्योगिक क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है. जिले की 72 औद्योगिक इकाइयों को क्लोजर नोटिस जारी होने और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) को सील करने के आदेशों की सूचना के बाद उद्योगपति विरोध में लामबंद हो गए हैं.

पानीपत डायर्स एसोसिएशन सहित विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने दिवाली के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है. उद्योगपतियों ने काले झंडे दिखाने और दिल्ली कूच कर प्रदर्शन करने की भी तैयारी शुरू कर दी है. उनका आरोप है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम की तकनीकी खामियों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है.

40 लाख खर्च करने के बाद भी बंदी का नोटिस: हरियाणा पर्यावरण प्रबंधन सोसायटी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राणा ने कहा कि, "पानीपत का प्रमुख उद्योग हैंडलूम और टेक्सटाइल है. यहां बड़ी संख्या में छोटी औद्योगिक इकाइयां हैं, जिनके पास सीमित संसाधन हैं. प्रदूषण नियंत्रण के मानकों का पालन करने के लिए कई इकाइयां 40 लाख रुपये तक खर्च कर उपकरण और ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) लगवा चुकी हैं. इसके बावजूद उन्हें क्लोजर नोटिस मिल रहे हैं. उद्योगपतियों ने सीपीसीबी के अधिकृत वेंडरों से ही सिस्टम लगवाए हैं. अगर सर्वर जाम होने या डेटा ट्रांसमिशन में तकनीकी दिक्कत आती है तो इसकी जिम्मेदारी केवल उद्योगों पर डालना उचित नहीं है. तकनीकी खामियों की निष्पक्ष जांच हो और जिन वेंडरों के सिस्टम में लगातार दिक्कतें मिल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए." अधिकृत वेंडरों की जवाबदेही तय करने की मांग: भीम राणा ने कहा कि, "जिन इकाइयों के मॉनिटरिंग सिस्टम अभी पूरी तरह चालू नहीं हुए हैं, उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए. छोटे उद्योगों के लिए महंगे उपकरण लगाना बड़ा आर्थिक बोझ है. ऐसे में सरकार को तकनीकी और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर भी विचार करना चाहिए. सिस्टम की खामियों और वास्तविक प्रदूषण उल्लंघन के मामलों में अंतर किया जाना जरूरी है, ताकि तकनीकी समस्या के कारण कारोबार बंद करने की नौबत न आए." डाइंग इकाइयां बंद हुईं तो निर्यात पर पड़ेगा असर: पानीपत डायर्स एसोसिएशन के प्रधान नितिन अरोड़ा ने कहा कि, "रंगाई उद्योग टेक्सटाइल कारोबार की अहम कड़ी है. उद्योगों ने फिल्टर, बैक फिल्टर और जनरेटर में जरूरी उपकरण लगाने पर भारी खर्च किया है. इसके बावजूद इंटरनेट या सर्वर में थोड़ी देर की समस्या आने पर क्लोजर नोटिस जारी हो जाते हैं. डाइंग उद्योग बंद होने का असर केवल इकाई मालिकों तक सीमित नहीं रहेगा. इससे तैयार माल की आपूर्ति प्रभावित होगी और निर्यात के ऑर्डर पूरे करने में भी परेशानी आएगी. रंगाई इकाइयों का संचालन बाधित होने से उन कारोबारियों पर भी असर पड़ सकता है, जो टेक्सटाइल उत्पादन की अन्य प्रक्रियाओं से जुड़े हैं."