पानीपत के होटलों में खतरे का अलार्म, आग लगी तो बचना मुश्किल! फायर NOC के बिना चल रहे होटल, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल
दिल्ली हादसे के बाद पानीपत के होटलों की जांच में फायर एनओसी, सुरक्षा उपकरण और इमरजेंसी व्यवस्था में बड़ी खामियां मिलीं.
Published : June 6, 2026 at 11:39 AM IST|
Updated : June 6, 2026 at 12:49 PM IST
पानीपत: दिल्ली में हाल ही में हुए होटल अग्निकांड के बाद पानीपत में फायर सेफ्टी को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. इसी क्रम में दमकल विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न होटलों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया. जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने होटलों में मौजूद सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
सुरक्षा व्यवस्था में मिली गंभीर खामियां: निरीक्षण के दौरान कई होटलों में फायर फाइटिंग सिस्टम अधूरा या लगभग नदारद पाया गया. कुछ स्थानों पर आग बुझाने वाले सिलेंडर एक्सपायर मिले, जबकि कई होटल संचालक अपने प्रतिष्ठान की फायर एनओसी की स्थिति तक स्पष्ट रूप से नहीं बता सके. कई भवनों के स्वीकृत नक्शे भी उपलब्ध नहीं मिले.
फायर अधिकारी ने जताई चिंता: फायर अधिकारी गुरमेल सिंह ने कहा कि, "जांच के दौरान अधिकांश होटलों में सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी सामने आई है. यदि किसी होटल में आग लगने जैसी बड़ी घटना होती है तो लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो सकता है. कई भवनों में पर्याप्त इमरजेंसी एग्जिट तक उपलब्ध नहीं हैं."
10 से 12 होटलों को जारी हुए नोटिस: विभाग ने अब तक करीब 10 से 12 होटलों को नोटिस जारी किए हैं. इन संस्थानों को एक माह के भीतर कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं. इस बारे में गुरमेल सिंह ने कहा कि, "यदि निर्धारित अवधि में सुधार नहीं किया गया तो संबंधित होटलों को रेड जोन नोटिस जारी किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर सीलिंग की कार्रवाई भी की जा सकती है."
सैकड़ों होटल, लेकिन एनओसी वाले गिने-चुने: दमकल विभाग के अनुसार शहर में सैकड़ों होटल संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनमें से केवल 25 से 30 होटलों के पास ही वैध फायर एनओसी होने की जानकारी सामने आई है. कई प्रतिष्ठानों में फायर सिलेंडरों की समय पर रिफिलिंग तक नहीं करवाई गई, जिससे आपात स्थिति में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है.
सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच जरूरी: गुरमेल सिंह ने होटल संचालकों को सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच कराने की सलाह देते हुए कहा कि, "होटल प्रबंधन को फायर कंसल्टेंट की सहायता से समय-समय पर सभी सुरक्षा उपकरणों की जांच करानी चाहिए. उन्हें कार्यशील स्थिति में बनाए रखना चाहिए. बिजली पैनलों के लिए CO₂ फायर एक्सटिंग्विशर, ABC एक्सटिंग्विशर और पर्याप्त फायर वाटर लाइन जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य हैं."
एनओसी के लिए जरूरी हैं वैध दस्तावेज: अधिकारियों के अनुसार भवन का नक्शा नगर निगम, टाउन प्लानिंग विभाग, एचएसवीपी या अन्य सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृत होने के बाद ही फायर विभाग एनओसी जारी करता है. पुराने होटलों को भी वर्तमान सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवश्यक बदलाव करने होंगे.
होटल प्रबंधन ने रखा अपना पक्ष: वहीं, होटल अभिनंदन के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि, "होटल काफी पुराना है और इसके निर्माण के समय के नियम वर्तमान नियमों से अलग थे. विभाग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सुधार कार्य पहले से जारी हैं और फायर एनओसी के लिए आवेदन भी किया जा चुका है. कुछ दस्तावेजी औपचारिकताएं अभी शेष हैं, जिन्हें पूरा किया जा रहा है. करीब एक माह पहले विभाग का नोटिस मिला था, जिसके बाद आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई. नक्शे और अन्य दस्तावेजों से जुड़ी तकनीकी समस्याओं को भी नए नियमों के अनुसार ठीक कराया जा रहा है."
फायर सिलेंडरों पर भी दी सफाई: फायर सिलेंडरों के एक्सपायर होने के सवाल पर अभिनंदन के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप ने कहा कि, "होटल में लगे सभी फायर सिलेंडरों की नियमित रिफिलिंग करवाई जाती है. इसके लिए एक फायर सेफ्टी कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है, जो समय-समय पर निरीक्षण और रखरखाव का कार्य करता है."
बड़े हादसे से पहले चेतने की जरूरत: दिल्ली के होटल हादसे के बाद पानीपत में सामने आई तस्वीर चिंता बढ़ाने वाली है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया तो भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.
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