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पानीपत के होटलों में खतरे का अलार्म, आग लगी तो बचना मुश्किल! फायर NOC के बिना चल रहे होटल, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल

पानीपत में फायर विभाग की कार्रवाई तेज ( ETV Bharat )

पानीपत: दिल्ली में हाल ही में हुए होटल अग्निकांड के बाद पानीपत में फायर सेफ्टी को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. इसी क्रम में दमकल विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न होटलों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया. जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने होटलों में मौजूद सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सुरक्षा व्यवस्था में मिली गंभीर खामियां: निरीक्षण के दौरान कई होटलों में फायर फाइटिंग सिस्टम अधूरा या लगभग नदारद पाया गया. कुछ स्थानों पर आग बुझाने वाले सिलेंडर एक्सपायर मिले, जबकि कई होटल संचालक अपने प्रतिष्ठान की फायर एनओसी की स्थिति तक स्पष्ट रूप से नहीं बता सके. कई भवनों के स्वीकृत नक्शे भी उपलब्ध नहीं मिले. दिल्ली हादसे के बाद पानीपत में फायर विभाग की कार्रवाई तेज (ETV Bharat) फायर अधिकारी ने जताई चिंता: फायर अधिकारी गुरमेल सिंह ने कहा कि, "जांच के दौरान अधिकांश होटलों में सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी सामने आई है. यदि किसी होटल में आग लगने जैसी बड़ी घटना होती है तो लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो सकता है. कई भवनों में पर्याप्त इमरजेंसी एग्जिट तक उपलब्ध नहीं हैं." 10 से 12 होटलों को जारी हुए नोटिस: विभाग ने अब तक करीब 10 से 12 होटलों को नोटिस जारी किए हैं. इन संस्थानों को एक माह के भीतर कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं. इस बारे में गुरमेल सिंह ने कहा कि, "यदि निर्धारित अवधि में सुधार नहीं किया गया तो संबंधित होटलों को रेड जोन नोटिस जारी किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर सीलिंग की कार्रवाई भी की जा सकती है." सैकड़ों होटल, लेकिन एनओसी वाले गिने-चुने: दमकल विभाग के अनुसार शहर में सैकड़ों होटल संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनमें से केवल 25 से 30 होटलों के पास ही वैध फायर एनओसी होने की जानकारी सामने आई है. कई प्रतिष्ठानों में फायर सिलेंडरों की समय पर रिफिलिंग तक नहीं करवाई गई, जिससे आपात स्थिति में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है.